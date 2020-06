VIDEO Lecce-Milan 1-4: highlights, gol e sintesi. Poker dei rossoneri al Via del Mare

Il Milan espugna (4-1) senza se e senza ma il campo del Lecce nella sfida valida per il 27° turno della Serie A. Gli uomini di Stefano Pioli hanno imposto la loro legge e grazie alle quattro realizzazioni firmate da Castillejo al 26′, di Bonaventura al 55′, di Rebic al 57 e di Leao al 72′ rende vana la marcatura di Mancosu (rigore) al 54′, che aveva momentanemento permesso alla compagine salentina di pareggiare. Un successo importante per i rossoneri che agganciano il Napoli al sesto a quota 39 punti, in attesa di quello che dovranno fare i partenopei. Per il Lecce sconfitta pesante, vista la terzultima posizione in graduatoria. Di seguito gli highlights:

GLI HIGHLIGHTS DI LECCE-MILAN 1-4

LECCE-MILAN 0-1: IL GOL DI CASTILLEJO

Loading...

Loading...

Gol de Castillejo

Gol del Milánpic.twitter.com/oIvLkGCfaf — Futbol 12 (@mexeuro10) June 22, 2020

LECCE-MILAN 1-1: IL PARI DI MANCOSU SU RIGORE

53′ Gol de penalti Marco Mancosu (1-2)@OfficialUSLecce pic.twitter.com/GqFVWmGbze — Todo Tu Fútbol Aquí (@TodoTuFutbol_) June 22, 2020

LECCE-MILAN 1-2: IL RADDOPPIO DI BONAVENTURA

El GOL de Giacomo Bonaventura vs Lecce para recuperar la ventaja rápidamente. 🔴⚫️ pic.twitter.com/JqZIRUFQf5 — 🇮🇹 Calcio AC Milan. 🔴⚫ (@CalcioACMilan) June 22, 2020

LECCE-MILAN 1-3: IL TRIS DI REBIC

LECCE-MILAN 1-4: IL POKER DI LEAO

72′ Gol de Rafael Leao con asistencia de Andrea Conti (1-4)@acmilan pic.twitter.com/ZQCbxjD7Z0 — Todo Tu Fútbol Aquí (@TodoTuFutbol_) June 22, 2020

