Lazio-Fiorentina in tv oggi: orario, programma, probabili formazioni, streaming

La ventottesima giornata di Serie A si è aperta ieri sera con la vittoria della Juventus per 4-0 sul Lecce. Al successo della formazione di Maurizio Sarri deve rispondere immediatamente la Lazio, che affronta questa sera (calcio d’inizio ore 21.45) la Fiorentina. Un match importantissimo per i biancocelesti, che si trovano a -7 dai bianconeri e non possono permettersi ulteriori passi falsi.

C’è grande pressione sulla squadra di Simone Inzaghi, che deve riscattare il ko di Bergamo. Una Lazio che non ha saputo gestire il doppio vantaggio, facendosi rimontare dall’Atalanta. Dall’altra parte, invece, c’è una Fioretina, che si presenta all’Olimpico senza Caceres e soprattutto Chiesa, con l’obbligo di ottenere punti salvezza dopo il deludente pareggio casalingo contro il Brescia.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lazio-Fiorentina, match valido per la 28^ giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky) ed in diretta streaming su DAZN e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

LAZIO-FIORENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic

LAZIO-FIORENTINA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

SABATO 23 GIUGNO:

21.45 Lazio-Fiorentina

LAZIO-FIORENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su DAZN 1 (canale 209 di Sky)

Diretta streaming su DAZN

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse