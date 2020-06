LIVE Cagliari-Torino, Serie A in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI CAGLIARI-TORINO

Probabili formazioni Cagliari-Torino

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova diretta like, che ci porterà questa volta alla Sardegna Arena, dove il Cagliari padrone di casa affronterà il Torino nella sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A, ponendo di fronte due formazioni intenzionate a vincere per entrare nella parte sinistra della classifica.

Il Cagliari di Walter Zenga viene dal risicato successo per 1-0 sul campo della SPAL, e per il match di stasera potrebbe recuperare anche il talento di Radja Nainggolan, ancora in dubbio e faro del centrocampo insieme all’ex Boca Juniors Nahitan Nandez, confermatissimo.

I granata, invece, guidati da Moreno Longo in panchina, dovranno fare a meno di Daniele Baselli e probabilmente anche di Simone Verdi, con Andrea Belotti, match-winner dell’ultima sfida contro l’Udinese che sarà affiancato da uno tra Lukic e Zaza.

