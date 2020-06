F1, GP Austria 2020: orari prove libere, qualifiche e gara. Programma Sky e differite TV8

Nel weekend del 3-5 luglio si disputerà il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020. Finalmente incomincia il campionato: si doveva partire a metà marzo in Australia ma tutto è stato rinviato a causa della pandemia, dopo oltre tre mesi di sosta forzata si è finalmente pronti per accendere i motori e dare il via a questa tormentata stagione. I semafori si accenderanno a Zeltweg, sarà il Red Bull Ring a ospitare il primo appuntamento dell’annata agonistica e ci sarà sicuramente da divertirsi su un tracciato particolarmente impegnativo e tortuoso, esigente sotto diversi aspetti sia per i piloti che per le monoposto.

Si torna in pista dopo oltre quattro mesi di silenzio, è dai test di Barcellona di fine febbraio che non si sente il rombo delle vetture. Si riparte in piena estate e c’è grande attesa per vedere finalmente una gara, per capire quali sono i valori in campo e per comprendere come si potrebbe sviluppare il Mondiale. La Mercedes è come sempre la scuderia da battere, le Frecce d’Argento hanno deciso di cambiare il colore della livrea (saranno in nero) e punteranno al successo: Lewis Hamilton vuole incominciare col piede giusto l’inseguimento al settimo titolo iridato, Valtteri Bottas proverà a fare saltare il banco.

I Campioni del Mondo in carica porteranno diverse novità tra cui il già visto DAS, ma anche un nuovo tipo di benzina e un pacchetto aerodinamico speciale. La Mercedes dovrà stare molto attenta alla Red Bull, in particolar modo a Max Verstappen che ha vinto le ultime due gare su questo tracciato e che ha tutte le carte in regola per piazzare la tripletta: l’olandese sarà davvero in grado di battagliare con Hamilton in classifica generale? La Ferrari è invece tutta da decifrare, molti la bistrattano e tanti avversari sembrano non considerarla ma il Cavallino Rampante può sorprendere con un motore più potente e alcune migliorie: Charles Leclerc vuole sognare in grande, Sebastian Vettel si appresta a vivere la sua ultima stagione a Maranello prima di lasciare il sedile a Carlos Sainz, in pista con la McLaren.

Si incomincerà venerdì 3 luglio con due sessioni di prove libere (ciascuna da 90 minuti, alle ore 11.00 e alle ore 15.00). Sabato 4 luglio spazio all’ultima ora di prove libere (12.00-13.00) e poi pomeriggio imperdibile con le qualifiche (ore 15.00) che definiranno la griglia di partenza. Domenica 5 luglio andrà in scena la gara alle ore 15.10, il GP d’Austria darà il via al Mondiale F1 2020: si correrà al Red Bull Ring di Zeltweg sulla distanza di 71 giri. Le previsioni meteo parlano di possibile pioggia per le giornate di venerdì e domenica.

Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato, tutti gli orari di prove libere, qualifiche, gara del GP d’Austria 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport; differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 ma soltanto per qualifiche e gare (ancora da confermare).

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 3 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 4 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 5 LUGLIO:

15.10 Gara (sulla distanza di 71 giri)

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 3 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.30, alle ore 00.00, alle ore 02.00 e nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 4 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE (SABATO 4 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00 (ancora da confermare).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 01.00 di domenica 5 luglio e nel rullo notturno.

Gli orari delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207) sono ancora da confermare.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 5 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00 (ancora da confermare).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 03.00 di lunedì 6 luglio.

Gli orari delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207) sono ancora da confermare.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse