F1, GP Austria 2020: Mercedes evoluta al massimo? Ruote sterzanti posteriori, nuova benzina e…

Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale F1 2020 è partito, si incomincerà col GP d’Austria nel weekend del 3-5 luglio: siamo entrati nella settimana che conduce all’attesissimo esordio del campionato iridato dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. La Mercedes sarà ancora una volta la scuderia da battere, Lewis Hamilton è indubbiamente il grande favorito della vigilia e punta a conquistare il settimo titolo iridato per eguagliare lo storico record di Michael Schumacher.

Le Frecce d’Argento potrebbero presentarsi a Zeltweg con un’ampia serie di aggiornamenti, l’obiettivo è quello di sbaragliare fin da subito la concorrenza di Red Bull (Max Verstappen potrebbe puntare al terzo successo consecutivo in Austria) e Ferrari (il Cavallino Rampante viene dato già per battuto da molti). La Mercedes potrebbe provare una soluzione che ha già fatto discutere in passato: come riporta it.motorsport.com, la simulazione delle ruote sterzanti posteriori, da abbinare al tanto chiacchierato DAS visto durante i test invernali di Barcellona, potrebbe fare capolino in Stiria. In questo modo le gomme posteriori Pirelli potrebbero essere ulteriormente preservate, un vantaggio non da poco considerando le annunciate temperature elevate (25 °C durante la gara) anche se non è da escludere la pioggia.

Altre novità? L’impiego di una nuova benzina studiata per evitare i problemi di affidabilità visti in inverno sulla power unit e per risolvere i problemi di lubrificazione dei cuscinetti al banco, senza dimenticarsi di un nuovo pacchetto aerodinamico diverso rispetto a quello che sarebbe stato utilizzato tre mesi fa in Australia.

