F1, la Mercedes cambia colore per il 2020! Le Frecce d’Argento diventano nere per la lotta al razzismo

La Mercedes cambierà il colore della sua livrea per il Mondiale F1 2020. Le Frecce d’Argento diventeranno nere! La scelta non è casuale, il colore è stato selezionato come simbolo della lotta al razzismo. Lewis Hamilton è molto impegnato in questo ambito e il suo team ha voluto portare avanti questa battaglia per i diritti civili, aggiungendo anche la scritta “End Racism” (Basta al razzismo) sul bordo dell’halo (il dispositivo di sicurezza davanti all’abitacolo) e la scritta #WeRaceAsOne (Corriamo uniti) sugli specchietti retrovisori.

La scuderia anglo-tedesca ha spiegato: “Siamo orgogliosi della nostra cultura e dei nostri valori premiamo ogni contributo individuale e i membri del nostro team raccontano una storia di inclusione. Ma ci siamo resi conto che solo il 3% dei nostri dipendenti appartengono a minoranze etniche e solo il 12% di essi è donna. Questa mancanza di diversità ci dice che dobbiamo cercare nuovi approcci per attrarre talenti da aree della società che oggi non riusciamo a raggiungere”.

