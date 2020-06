Calendario Serie A, orari partite di oggi (24 giugno): programma, tv, streaming SKY e DAZN

Oggi, 24 giugno, si conclude il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2020. Tre gli incontri in programma. Alle 19.30 l’Inter di Antonio Conte scenderà in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo. La Beneamata, reduce dalla vittoria interna (2-1) contro la Sampdoria, vuole bissare il successo ottenuto contro i doriani e sulla carta i favori del pronostico sono dalla propria parte. I ragazzi di De Zerbi, infatti, vengono dal pesante ko contro l’Atalanta e soprattutto in difesa hanno messo in evidenza delle problematiche di non poco conto. L’obiettivo della truppa di Conte è quello di centrare i tre punti, portandosi a -6 dalla Juventus capolista.

Alle 21.45 sarà la volta di Atalanta-Lazio e di Roma-Sampdoria. A Bergamo, un match d’alta classifica e con risvolti importanti soprattutto per i biancocelesti, chiamati a superare la formazione di Gian Piero Gasperini per tornare a -1 dalla Juve. Un match molto difficile per gli uomini di Simone Inzaghi, se si tiene conto dell’ottima forma esibita dalla Dea nel match citato contro il Sassuolo. Gli orobici, poi, in lizza per un posto in Champions League l’anno prossimo vorranno giocare un brutto scherzo ai rivali. Motivazioni europee anche per i giallorossi di Fonseca che cercheranno di ottenere il risultato pieno, al cospetto di una Samp decisamente in ritardo di condizione, come la sfida del Meazza contro l’Inter ha evidenziato.

Il match tra Inter e Sassuolo, in programma alle 19.30, si terrà oggi 24 giugno a San Siro e sarà visibile in streaming su DAZN e sul canale DAZN1 (n.209 della piattaforma Sky), mentre gli incontri tra Roma e Sampdoria e tra Atalanta e Lazio delle 21.45 sarà coperti da Sky Sport: la sfida tra giallorossi e liguri sarà trasmessa da Sky Calcio 3 (canale 253 della piattaforma Sky), l’incontro tra i bergamaschi e i laziali andrà in onda su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma Sky) e su Sky Calcio 2 (canale 252 della piattaforma Sky), live streaming (i due incontri citati) su Sky Go e su Now TV. I tre confronti godranno poi delle DIRETTE LIVE testuali su OA Sport.

PROGRAMMA SERIE A (24 GIUGNO)

27° turno

19.30 Inter vs Sassuolo – Stadio San Siro (diretta streaming su DAZN e sul canale DAZN1, DIRETTA LIVE testuale su OA Sport)

21.45 Atalanta vs Lazio – Gewiss Stadium (diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 2, live streaming su Sky Go e su Now TV, DIRETTA LIVE testuale su OA Sport)

21.45 Roma-Sampdoria – Stadio Olimpico (diretta tv su Sky Calcio 3, live streaming su Sky Go e su Now TV, DIRETTA LIVE testuale su OA Sport)

COME VEDERE I MATCH DI SERIE A (24 GIUGNO) IN TV

Foto: LaPresse