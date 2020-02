LIVE Trofeo Laigueglia 2020 in DIRETTA: in fuga Di Sante e Baseggio, il gruppo controlla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:07 Ricordiamo che, nella scorsa edizione, fu proprio un attacco da lontano (40 km dal traguardo) a regalare la vittoria finale a Simone Velasco.

14:05 Il vantaggio dei 2 fuggitivi è ora sceso a 3’30”.

14:00 La media oraria dopo 3 ore di corsa è di 38.333 km. Ora sono l’AG2R e il Team Arkea ad aumentare il forcing dietro.

13:55 In questo momento sono stati percorsi 110 km dei 202 previsti e il duo in fuga si trova a 5’18” di vantaggio sul gruppo in forte recupero.

13:50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cinquantasettesima edizione del Trofeo Laigueglia, prima classica italiana del 2020. Nelle prime tre ore di corsa, dopo vari tentativi, una fuga è riuscita ad aggirare lo spietato forcing del gruppo. I due uomini in fuga sono Antonio Di Sante della Sangemini Trevigiani e Matteo Baseggio della General Store. I fuggitivi hanno accumulato un vantaggio massimo di 8’24” e hanno già scavallato il primo GPM di giornata.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della cinquantasettesima edizione del Trofeo Laigueglia. Nella competizione che aprirà la stagione ciclistica italiana 2020 i 127 corridori al via dovranno districarsi in un percorso circolare che si articolerà nel comune del savonese che presta il nome alla corsa e nelle sue zone limitrofe. La classica ligure presenta un primo GPM di giornata dopo 70 km dal via (Cima Paravenna) e un secondo a 80 km dal traguardo (GPM di Testico). Dopo aver affrontato le insidie dell’entroterra ligure i ciclisti ritorneranno a Laigueglia e percorreranno un circuito di 10.8 km per quattro volte che si concluderà con il classico finale sul rettilineo di via Roma.

I maggiori favoriti della corsa saranno sicuramente gli atleti italiani più importanti al via. Il vincitore dello scorso anno Simone Velasco (Gazprom- Velasco), appoggiato dai connazionali Marco Canola e Cristian Scaroni, avrà sicuramente molta pressione sulle spalle, così come Andrea Vendrame che sarà il capitano dell’unica squadra World Tour al via (Ag2r). Gli altri grandi nomi presenti sono quelli di Giulio Ciccone e del capitano della Vini-Zabù- KTM, Giovanni Visconti che sul finire della scorsa stagione ha dimostrato come su questi percorsi possa ancora togliersi molte soddisfazioni. Altri uomini attesi potranno essere Diego Rosa (Arkéa-Samsic), il russo Evgeny Shalunov (Gazprom-Rusvelo) e l’azzurro Paolo Totò (Workservice Dynatek – Vega).

Ricordiamo che questa corsa sarà la prima occasione per ottenere punti importanti per la Ciclismo Cup e che nelle ultime venti edizioni solo in tre occasioni il Bel Paese non ha visto un suo interprete alzare le braccia al cielo con l’ultimo successo non italiano ottenuto dal colombiano José Rodolfo Serpa nel 2014. La nostra DIRETTA LIVE partirà alle 14:00.

