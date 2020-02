Tour de la Provence 2020: ultima tappa a Owain Doull, corsa a Nairo Quintana

Fuga vincente nell’ultima tappa del Tour de la Provence 2020: 170,5 chilometri da Avignon ad Aix-en-Provence. A spuntarla tra gli attaccanti è il britannico del Team INEOS Owain Doull che agguanta la seconda vittoria in carriera. Il successo in classifica generale va a Nairo Quintana, spettacolare ieri sul Mont Ventoux.

Quattro uomini all’attacco sin dalle prime fasi di gara: Owain Doull (Team INEOS), Mathias Brändle (Israel Cycling Nation), Ian Garrison (Deceuninck – Quick Step) e Romain Combaud (Nippo Delko One Provence). Il gruppo ha provato ad inseguire con EF-Education First prima ed Astana e Sunweb poi, ma non è riuscito a ricucire la situazione.

Brandle ha attaccato, per provare ad anticipare la situazione, ma Doull ha tenuto la ruota e lo ha battuto nello sprint ristretto. Terzo è il giovane Garrison. Il gruppo invece è stato regolato da Alexey Lutsenko. Come detto, nessun problema per Nairo Quintana nel gestire il vantaggio in chiave classifica generale. Alle sue spalle il campione russo Vlasov.

gianluca.bruno@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse