Milan-Juventus in tv, data semifinale Coppa Italia 2020: orario, programma e streaming

Giovedì 13 febbraio Milan-Juventus si contenderanno l’accesso alla finale di Coppa Italia. Un appuntamento di grande prestigio per entrambe le formazioni. Impossibile stabilire quali saranno le probabili formazioni, visto che tra oggi e domani si disputerà la 23ma giornata del campionato di Serie A ma la speranza di tutti gli appassionati è di poter assistere ad una sfida tra Ronaldo e Ibrahimovic.

Sarà una partita con grandi stelle che vede i bianconeri partire decisamente favoriti. Quella che si giocherà allo stadio San Siro sarà la gara d’andata di una sfida che si concluderà, a campi invertiti, il 4 marzo. Negli ultimi dieci precedenti la Juventus ha avuto la meglio per ben nove volte con un solo pareggio che risale al 2016. Nelle ultime tre sfida in Coppa Italia il Milan è riuscita a collezionare un solo pareggio e due sconfitte.

Di seguito il programma completo, l’orario e tutte le informazioni utili sul match. Come da tradizione la partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1 e in streaming su Raiplay.

MILAN-JUVENTUS: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Giovedì 13 Febbraio

Ore 20.45

Diretta tv Rai1

Diretta streaming Raiplay.

Foto: Lapresse