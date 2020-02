LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs in DIRETTA: si inizia a Miami! Chi sarà il Re d’America?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.25 INNO NAZIONALE. CANTA DEMY LOVATO!

00.23 Yolanda Adams canta America. Ci avviciniamo al sacro momento dell’Inno Nazionale.

00.22 Ormai ci siamo, sale la febbre a Miami dopo sono le 18.22: si gioca ovviamente sotto la luce dei riflettori, come sempre quanso si è sulla costa orientale.

00.20 Intanto l’ingresso in campo dei Chiefs.

00.19 Ogni squadra gioca due fasi: mentre una attacca l’altra difende e viceversa. Ogni allenatore ha infatti a disposizione due squadre vere e proprie che schiera in campo a seconda della ffase.

00.17 Ricordiamo che questa è la 44ma edizione del Super Bowl che infatti ha la dicitura ufficiale di Super Bowl LIV (sono i numeri romani). Si festeggia il centesimo anniversario della NFL.

00.15 I giocatori sono entrati ora in campo! Quindici minuti all’inizio del Super Bowl 2020.

00.14 Kansas può contare sul quarterback Patrick Mahomes e sua una difesa guidata da Frank Clark e Sammy Watkins (21 milioni di dollari), a seguire Tyrek Hill.

00.12 Il quarterback Jimmy Garoppolo è l’uomo simbolo dei 49ers, un quarterback da 26,6 milioni di dollari. Accanto a lui uomini di lusso come George Kittle e Deebo Samuel, Dee Ford e Deforest Buckner.

00.10 L’obiettivo è finire nell’area di meta avversaria per segnare dei touchdown. Un touchdown vale 6 punti + 1 in caso di trasformazione (calcio piazzato agevole). Un piazzato assegnato per una penalità permette di segnare 3 punti, stesso discorso per un rarissimo drop.

00.09 Come si segna a football? Una squadra deve avanzare sul campo, lo può fare con dei lanci lunghi fatti dal quarterback e con un compagno di squadra che prende il pallone, oppure avanzando palla in mano. Ogni squadra ha 4 tentativi per avanzare di almeno 10 yards, se supera la linea delle 10 allora avrà altri quattro tentativi a disposizione.

00.08 Ricordiamo un po’ le regole del football americano per chi non segue abitualmente questo sport. La partita dura 60 minuti semi effettivi, quattro tempi da 15′ ciascuno: il tempo si interrompe se il pallone esce dal campo, se viene chiamato la moviola, se c’è un passaggio incompleto.

00.06 I Kansas City Chiefs si sono sempre distinti per la loro proverbiale difesa, reparto che spesso risulta decisivo. I San Francisco 49ers hanno però il secondo miglior attacco della Lega.

00.05 Al Super Bowl non sono arrivate le squadre favorite della vigilia ma due outsider che settimana dopo settimana si sono distinte per le loro qualità. Si affrontano due squadre molto vicine per valori: ne vedremo delle belle.

00.04 Chi vincerà la partita alzerà al cielo il prestigioso Vince Lombardi Trophy, ogni giocatore porterà poi a casa l’iconico anello.

00.03 Abbiamo detto più volte che questo è un vero e proprio evento mass-mediatico, non soltanto sportivo. Sapete quanto costano 30 secondi di spazio pubblicitario durante la partita? 5-6 milioni di dollari: sono cifre da capogiro!

00.02 Qualche foto. Ci siamo avvicinando alle ore 00.30 quando ci sarà il fischio d’inizio.

00.00 I Chiefs si sono invece imposti nel 1970 e hanno perso nel 1967. Parliamo di qualche era sportiva fa…

23.59 I 49ers hanno vinto i Super Bowl del 1982, 1984, 1988, 1989, 1995 e hanno perso quello del 2013 contro i Baltimore Ravens.

23.57 Si ricorda Kobe Bryant, campione di basket scomparso settimana scorsa in un tragico incidente in elicottero. I giocatori sono allineatii sulle 24 yarde.

23.55 I Kansas City Chiefs hanno vinto la AFC: 12 vittorie e 4 sconfitte in regular season, poi ai playoff si sono sbarazzati di Houston e Tennessee.

23.54 I San Francisco 49ers hanno vinto la NFC: 13 vittorie e 3 sconfitte il loro record in regular season, poi nei playoff hanno sconfitto Minnesota e Green Bay.

23.52 Intanto entriamo all’Hard Rock Stadium di Miami che è ovviamente già gremito in ogni ordine di posto, ci si sta preparando per lo show.

23.50 I Kansas City Chiefs sono favoriti per i bookmakers ma parliamo davvero di sottigliezze: sono quotati a 1.80 contro 2.00 dei 49ers. Il match si preannuncia particolarmente equilibrato e incerto.

23.48 I San Francisco 49ers hanno vinto cinque Super Bowl ma l’ultimo risale al 1994. I Kansas City Chiefs hanno festeggiato soltanto una volta, datata addirittura 1970, e non giocano il match decisivo proprio da quella volta!

23.47 Questa è la situazione nelle case di quasi 130 milioni di statunitensi… Cibo a volontà per quattro ore di spettacoli.

23.46 Un altro pilastro del Super Bowl è l’Half Time Show, ovvero il concerto di metà partita. Sarà uno show assolutamente da non perdere, sul palco saliranno sue icone della musica internazionale: Shakira e Jennifer Lopez! Lo vivremo insieme mentre le due squadre saranno rientrate negli spogliatoi.

23.45 Prima del match verrà cantato l’Inno Statunitense. L’interprete scelta per uno dei momenti più sentiti della serata è Demi Lovato, apprezzatissima dal pubblico giovane e ritornata sulla cresta dell’onda dopo un periodo molto complicato. Eccola mentre arriva allo Stadio.

23.44 Questa non è soltanto una partita di football americano, è un evento che ferma un’intera Nazione: questo match è un’istituzione negli USA, oltre 130 milioni di spettatori seguiranno l’incontro davanti al televisore e ormai è diventato un incontro visto in tutto il mondo nonostante un fuso orario tutt’altro che favorevole.

23.42 San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs si sfidano all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA). La partita inizierà alle ore 00.30, a Miami sono indietro sei ore rispetto a noi.

23.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, la partita delle partite di football americano: in palio il titolo di Campioni NFL, la Lega profressionistica statunitense.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs si sfidano all’Hard Rock Stadium di Miami nella partita più importante dell’anno: questa notte si assegna il titolo della NFL, spazio alla finale delle finali di football americano, l’evento per eccellenza che inchioda gli USA davanti al televisore. Si preannuncia una partita particolarmente accesa, vibrante, spettacolare, aperta a qualsiasi risultato tra due squadre che sembrano essere molto vicine e che non erano le favorite della vigilia per arrivare all’incontro che vale l’anello.

San Francisco è una squadra votata all’attacco, è seconda per punti segnati in tutta la Lega e vorrà confermarsi nell’occasione più importante spinta da fuoriclasse come George Kittle e Deebo Samuel anche se l’uomo simbolo è il quarterback Jimmy Garoppolo, uomo da 26,6 milioni di dollari che guiderà questa squadra di spessore completata anche da Dee Ford e Deforest Buckner. Kansas è arrivata a questo appuntamento dopo una regular season nella norma e dei playoff fuori da ogni immaginazione, è favorita di poco per i bookmaer e può contare sul quarterback Patrick Mahomes e sua una difesa guidata da Frank Clark e Sammy Watkins (21 milioni di dollari), a seguire Tyrek Hill.

I Chiefs vanno a caccia del secondo Super Bowl della loro storia dopo quello del 1970, i 49ers puntano al sesto sigillo ma l’ultimo è datato 1994. Spettacolo nello spettacolo sarà il concerto di metà partita, l’Half Time Show sarà tenuto da due stelle del calibro di Jennifer Lopez e Shakira che regaleranno uno show di altissimo spessore atteso da oltre 130 milioni di americani e dagli appassionati di tutto il mondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, i San Francisco 49ers sfidano i Kansas City Chiefs: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione per azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 00.30 italiane, attorno alle ore 04.30 conosceremo la squadra che avrà conquistato il LIV Super Bowl. Buon divertimento a tutti.

