VIDEO Super Bowl 2020 Highlights, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31: Mahomes e Williams decisivi. Che concerto di Shakira e Jennifer Lopez

I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020 sconfiggendo i San Francisco 49ers per 31-20 all’Hard Rock Stadium di Miami. La franchigia del Missouri ha conquistato il titolo conquistato il Vince Lombardi Trophy dopo 50 anni di digiuno al termine di una partita al cardiopalmo: erano sotto 10-20 a sette minuti dalla fine, poi Mahomes e Williams si sono letteralmente scatenati e hanno trascinato i compagni verso il trionfo nell’evento sportivo dell’anno negli USA. L’evento che ferma tutta l’America si è risolto in maniera rocambolesca e ha regalato grandissime emozioni. Spettacolare anche il concerto di metà partita dove Shakira e Jennifer Lopez hanno fatto sognare. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31.

VIDEO HIGHLIGHTS SUPER BOWL 2020, SAN FRANCISCO 49ERS-KANSAS CITY CHIEFS 20-31:

INNO NAZIONALE, CANTA DEMI LOVATO:

IL FIELD GOAL DI ROBBIE GOULD (3-0):

IL TOUCHDOWN DI MAHOMES (3-7):

L’INTERCETTO DI BREELAND E IL LANCIO LUNGO DI MAHOMES PER WATKINS (3-7):

IL TOUCHDOWN DI JUSZCZYK (10-10):

CONCERTO META’ PARTITA, JENNIFER LOPEZ E SHAKIRA:

FIELD GOAL DI GOULD (13-10).

INTERCETTO DI WARNER, ERRORE DI MAHOMES (13-10):

TOUCHDOWN MOSTERT (20-10):

INTERCETTO DI MOORE SU MAHOMES (20-10):

LANCIO LUNGO DI MAHOMES, TOUCHDOWN DI KELCE (20-17):

TOUCHDOWN WILLIAMS (20-24):

TOUCHDOWN WILLIAMS (20-31):

