Super Bowl 2020: numeri, statistiche, curiosità. Montepremi, volume d’affare, cantanti e squadre

Il Super Bowl 2020 è indubbiamente l’evento dell’anno per il grande pubblico americano, non è soltanto una partita di footbal americano ma è una vera e propria istituzione che tiene incollati davanti al televisore oltre 100 milioni di statunitensi: più di metà Nazione si ferma letteralmente per seguire la Finale della NFL, un incontro che va oltre lo sport ma che diventa spettacolo e show con un concerto di metà partita assolutamente da non perdere (quest’anno canteranno Shakira e Jennifer Lopez). Il volume d’affari è poi spropositato perché si parla di cifre davvero astronomiche, gli spot pubblicitari che vengono mandati in onda durante l’incontro vengono pagati a peso d’oro e il marketing che gira attorno alla manifestazione non ha davvero eguali.

All’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA) si affronteranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, forse non le squadre che si attendevano alla vigilia della stagione. San Francisco ha vinto il titolo per cinque volte nella sua storia ma l’ultima è datata 1994, Kansas ha invece festeggiato in una sola occasione e risale addirittura al 1970. Sono tanti i numeri, le statistiche e le curiosità attorno a questo evento: scopriamo qualche dato più nel dettaglio per comprendere al meglio la portata del Super Bowl 2020.

SUPER BOWL 2020: IL MONTEPREMI E TUTTI I GUADAGNI

107mila dollari (circa 93mila euro) per ogni giocatore della formazione vincitrice (53 uomini).

53mila dollari (circa 46mila euro) per ogni giocatore della formazione perdente (53 uomini).

MONTEPREMI TOTALE: 8,48 milioni di dollari (circa 7,4 milioni di euro).

SUPER BOWL 2020: TUTTE LE STELLE PRESENTI. CONCERTO DI SHAKIRA E JENNIFER LOPEZ

Il concerto di metà partita sarà tenuto da Jennifer Lopez e Shakira: due stelle internazionali della musica, due icone apprezzate per il loro stile e per la loro popolarità. Saranno le due voci latine ad animare l’attesissimo Half Time Show, un evento nell’evento. L’Inno Nazionale che precede l’incontro sarà invece cantato da Demi Lovato, tornata definitivamente alla ribalta dopo un periodo difficile. Sugli spalti saranno poi presenti tantissime altre star che seguiranno la partita e che saranno sotto i riflettori in una serata di grande glamour.

SUPER BOWL 2020: TUTTI I SOLDI E IL VOLUME D’AFFARI, SPOT PUBBLICITARI

Secondo Kandar Media si parla di un costo variabile tra 5,05 e 6 milioni di dollari per 30 secondi di spot! Sono cifre da capogiro che solo grandi aziende sono in grado di coprire ma è il modo migliore per lanciare nuovi prodotti e catturare l’attenzione di milioni di possibili acquirenti.

SUPER BOWL 2020: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Saranno i Chiefs i favoriti del SuperBowl LIV che si giocherà nella notte tra domenica e lunedì all’Hard Rock Stadium di Milano. La quota per il loro successo è di 1.80 contro 2.00 per il trionfo dei 49ers.

SUPER BOWL 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2020, San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2020 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Canale 20.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse