LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-31 in DIRETTA: trionfo di Mahomes e Williams!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL SUPER BOWL, VITTORIA DEI CHIEFS IN RIMONTA

VIDEO HIGHLIGHTS SUPER BOWL 2020, SUCCESSO DEI CHIEFS SU SAN FRANCISCO

Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga notte dedicata al Super Bowl. Rimanete con noi per cronaca e highlights. Buon riposo a tutti.

Loading...

Loading...

04.08 I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020, Mahomes e compagni sono riusciti a rimontare da 10-20 negli ultimi sette minuti e hanno sconfitto i San Francisco 49ers per 31-20. Secondo Super Bowl della storia per la franchigia dopo quello del 1970!

04.03 SAN FRANCISCO 49ERS-KANSAS CITY CHIEFS 20-31. Manca 1’12” ma la partita è chiusa, i 49ers non potranno fare davvero nulla.

1’12” WILLIAAAAAAAAAAAAAAAAMS! TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN! LA CHIUDE LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

1’25” NIENTE DA FARE! Garoppolo non riesce nella magia. Palla ai Chiefs. La partita è sostanzialmente finita, Kansas City ha vinto il Super Bowl.

1’33” Passaggio lungo di Garoppolo: ora 4h & 10. Situazione disperata.

1’44” 2nd &10, San Francisco 49ers con le spalle al muro.

1’50” Siamo a centrocampo. Serve una magia di Garoppolo.

Entriamo negli ultimi due minuti di gioco. Ultima fascia pubblicitaria prima del drive che deciderà il Super Bowl: i 49ers troveranno il touch down della vittoria?

2’30” Bel primo down di Mostert, si sale sui 40.

CONFERMATO! TOUCHDOWN! I Chiefs balzano sul 24-20. I 49ers hanno 2’44”’ per trovare il touchdown della vittoria.

THE @CHIEFS TAKE THE LEAD! Back-to-back scores put Kansas City on top! #ChiefsKingdom 📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/fMDm3iaqAS — NFL (@NFL) February 3, 2020

Una decisione complicatissima. Il Super Bowl 2020 si potrebbe decidere alla moviola!

ATTENZIONE C’E’ UNA FLAG! Williams potrebbe aver appoggiato piede fuori dal campo prima che il pallone oltrepassasse la linea di meta.

3’10” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOWN! WILLIAMSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! Mahomes lo trova, va in meta in maniera millimetrica.

3’20” Respinto Mahomes! 3rd & 5. E’ il gioco decisivo.

3’30” Ancora Mahomes! Corre palla in mano ed esce dal campo! Chiefs sui 5!

3’40” PAZZESCOOOOO! WILLIAMS! LANCIO DA 40 YARDS DI MAHOMES! I Chies sono nelle 10 avversarie e ora possono vincere!

4’10” La difesa dei 49ers contiene benissimo Hill, 2nd & 7.

4’40” Mahomes non sente la pressione avversaria! Down. Siamo a centrocampo.

5’03” Hill tirato giù, 2nd & 5.

5’10” Si ripartirà dalle 35 dei Chiefs. Ci aspetta un finale di partita davvero di fuoco.

5’18” INCREDIBILE! Garoppolo lancia un incompleto! La palla tornerà presto tra le mani di Mahomes! E i Chiefs potranno giocarsi il tutto per tutto.

5’25” Garoppolo murato dalla difesa avversaria! 3rd & 5! Ora San Francisco deve stare attenta!

5’50’ Monstert conquista cinque yards preziosissimo: 2nd & 5 per i 49ers sulle loro 25.

6’00” Entriamo negli ultimi sei minuti di gioco: è tutto aperto.

20-17. PARTITA RIAPERTA. Tutto da rifare per i 49ers.

6’13” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOWN! KELCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Mahomes lo trova direttamente in end-zone. Ha inventato la magia che ha riaperto la partita!

6’17” ATTENZIONEEEEEEEEEEEE! Kelce ha toccato palla in end-zone! Chiamata una flag per presunta interferenza. Vediamo cosa deciderà l’arbitro.

6’23” Mahomes deve forzare: 3rd & 10. O si inventa un nuovo colpaccio oppure dovrà accontentarsi di un field goal.

6’58” MAHOMEEEEEEEEEEEEEEEES! CHE COSA HA FATTOOOOOOOOOOOO! Lancio fantasmagorico per Hill che sbuca fuori: si va a giocare nei 20 dei 49ers! Non è ancora finita!

07’08” Questa volta Mahomes si inventa un lancio lungo per Hill, i Chiefs ora sono a centrocampo. Siamo a metà dell’ultimo quarto, San Francisco sempre avanti 20-10.

07’20” Mahomes viene toccato al momento del lancio, proprio non è in serata: 2nd & 15.

07’50” Mahomes ci prova fino in fondo, i Chiefs ora sono sulle loro 40. La risalita del campo è durissima.

08’55” I 49ers spendono tutto il tempo possibile. Si ripartirà dai 25 dei Chiefs che ora dovranno cercare una difficile risalita. Serve la magia di Mahomes.

09’40” Garoppolo corre palla in mano ed esce dal campo. Ora un 4h & 11. Si consegnerà palla ai Chiefs.

10’00” Entiamo negli ultimi dieci minuti ma ora Garoppolo deve fare i conti con un difficile 3rd & 14. I Chiefs devono difendersi e poi tentare il tutto per tutto.

11’30” Ora Garoppolo inizierà a giocare col cronometro, i 49ers possono davvero permettersi di perdere tempo: ormai hanno il Super Bowl in mano.

11’58” INTERCETTOOOOOOOOOO! MOOOOOOOOOOOOOOOORE! Questo sarà il sigillo sulla vittoria dei 49ers? Ormai San Francisco sembra lanciatissima e i Chiefs sono in ginocchio.

12’38” Mahomes corre in campo aperto per guadagnare un po’ di terreno. La situazione ora è davvero disperata per i Chiefs.

13’22” Sack su Mahomes! Il quarterback dei Chiefs è in confusione! 2nd & 19.

13’30” Wiliams conquista il primo down.

INIZIA L’ULTIMO QUARTO. I Chiefs sono in attacco.

FINE TERZO QUARTO. San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-10. Tra poco gli ultimi 15 minuti di gioco, i Garoppolo e compagni sono lanciati verso la conquista del Super Bowl?

Finale di quarto anonimo, i Chiefs sono confusi e muoiono col pallone in mano.

1’30” Mahomes ha perso sicurezza nei suoi mezzi e sta faticando in questo frangente.

Arriva la trasformazione! San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 20-10. La partita si è spaccata in due, il Super Bowl si è deciso?

2’35” TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN! MOSTEEEEEEEEEEEEEEEEERT! SEGNA LUI! I San Francisco trovano l’allungo!

2’50” ANCORAAAAAAA! Juszczyk buca la difesa! San Francisco è a una yard dalla linea di meta!

3’20’ CHE COMPLETOOOOOOOOOOOOO! Bourne entra in partita ricevendo un lancio chirurgico! 49ers sugli 11.

3’58” Garoppolo forza il lancio, non trova l’intesa con i compagni. Si riparte, 3rd & 8.

4’35” La difesa dei Chiefs tiene bene: 2nd & 8.

05”10” Spettacolare lancio lungo di Garoppolo per Samuel, i 49ers vanno a giocare sulle 40 avversarie: ottimo down.

05’33” INTERCETTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! WARNER! Che giocata! Ora l’equilibrio della partita si è spostata dalla parte dei 49 ers!

The @49ers get an interception of their own!@Fred_Warner comes up with the takeaway. #GoNiners 📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/lUMQ3CLApu — NFL (@NFL) February 3, 2020

06’20” MAHOMES SI SALVAAAAAAAA! Gli rubano il pallone dalle mani ma con un colpo d’occhio riesce a riprenderlo e a evitare la rubata completa! 3rd & 12.

BOSA. Big-time. 📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/fLbLqJmdf4 — NFL (@NFL) February 3, 2020

07’00” Ottimo down di Williams, i Chiefs sono sulle loro 45.

08’00” Lasciano troppo campo a Mahomes che corre bene sugli esterni e i Chiefs risalgono pian piano il campo.

8’45” Mahomes riesce sempre a destreggiarsi col lancio lungo e giocatore in movimento. I Chiefs sono sulle 30 della loro metà campo.

VIDEO Field goal di Gould, 49ers in vantaggio.

San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 13-10.

09’40” Robbie Gould trasforma, tre punti per i 49ers. San Francisco passa a condurre.

10’20” Il lancio per Coleman è buono ma non arriva il down: 4th & 2. Si va per il fild goal con Robbie Gould.

11’10” Ottimo lavoro della difesa dei Chiefs che respingono l’assalto: 3rd & 5.

12’20” Ancora lancio lungo di un prolifico Garoppolo ed è ancora Juszczyk a ricevere e a trovare il primo down. Siamo sulle 25.

13’15” Altra corsa meravigliosa di Samuel che guadagna 14 yards. Ci si ferma per una fascia pubblicitaria, molto appetibile visto che è dopo il concerto di metà partita.

14’30” 49ers in attacco, siamo nei pressi della linea di centrocampo.

02.32 INIZIA IL TERZO QUARTO.

02.30 Chi riuscirà a ripassare in vantaggio per prima? La tensione sta salendo anche perché entriamo nel vivo del Super Bowl.

02.29 Riviviamo i momenti migliori del concerto di Shakira e Jennifer Lopez.

02.26 Abbiamo assistito a uno dei migliori Half Time Show della storia. Tra pochi minuti riprenderà il Super Bowl 2020, 49ers e Chiefs sono in perfetta parità dopo i primi due quarti: 10-10.

02.24 SPETTACOLO STUPENDO! Un concerto di metà partita degno di nota e che farà il giro di tutto il mondo, le due stelle non hanno deluso le aspettative della vigilia.

02.23 FINALE INSIEME. BALLETTO SEXY per Shakira e Jennifer Lopez che chiudono un grandissimo Half Time Show!

02.22 Torna Shakira per cantare una delle sue grandi hit, la Waka Waka.

02.20 Non poteva mancare On The Floor!

02.19 Waiting for Tonight, uno dei suoi grandi successi.

02.18 Altra pole dance di Jennifer Lopez, in stile Ragazze di Wall Street. Con annesso cambio dabito, ora è tutta d’argento con tanto vedo e non vedo.

02.17 La sensualità di Jennifer Lopez non si mette mai in discussione e la sta mettendo in mostra come solo lei sa fare.

02.16 Ed entra in scena Jennifer Lopez! Su un palo, vestito nero da guerriera sexy.

02.15 Danza da Shakira su You Wait, pubblico in visibilio!

02.12 Un boato per Whenever, Wherever.

02.11 L’artista prende in mano una chitarra elettrica e si esibisce in un assolo caldissimo.

02.11 Incomincia Shakira, di rosso vestita.

02.09 INIZIA L’HALFTIME SHOW. Shakira e Jennifer Lopez pronte a regalare emozioni.

02.04 Qualche minuto di attesa per preparare la scenografia.

02.01 Squadre negli spogliatoi, si prepara il palco per il CONCERTO DI SHAKIRA E JENNIFER LOPEZ.

02.00 META’ PARTITA. San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 10-10, Super Bowl 2020 in perfetta parità.

ATTENZIONE. L’arbitro cancella tutto, ricezione non valita di Kittle. Finisce il secondo quarto.

6” Incredibileeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Lancio lunghissimo di Garoppolo, Kittle riceve palla in maniera magica. 49ers ora sulle 35 avversarie. C’è ancora da giocare prima dell’intervallo!

14” Garoppolo perfetto in questa giocata, down dei 49ers che ora sono a centrocampo.

19” Bisognerà giocare con i time-out ma il tempo è davvero ridottissimo per i 49ers. Sembra non esserci tempo per marcare punti prima dell’intervallo.

52” Garoppolo finta il lancio e guadagna tre yards: 2nd & 7. Ma siamo sulle 25.

59” Resta pochissimo sul cronometro. Vedremo se accadrà qualcosa di interessante prima dell’Half Time Show.

1’50” Mahomes sceglie un pallone morbido per Williams ma il guadagno è minimo: 4th & 13. I Chiefs dovranno cedere il pallone.

2’20” La corsa di Hardman non va praticamente da nessuna parte. Esce dal campo, difficilissimo 3rd & 14.

Ora c’è spazio per una delle finestre pubblicitarie più attese, quella che precede di poco il concerto di metà partita.

2’40” Mahomes oggi è indemoniato: ancora lungo per Hill, down. Siamo a centrocampo.

4’15” Altro lancio di spessore. Mahomes chirurgico per il buon Bell: 2nd & 1.

4’30” Mahomes perfetto per Williams che guadagna prontamente il down.

4’59” Si riparte sui 25 dei Chiefs.

Arriva il pareggio: 10-10 tra 49ers e Chiefs al Super Bowl 2020.

FULLBACK TOUCHDOWN IN THE SUPER BOWL.@JuiceCheck44 stays on his feet for the TD reception! #GoNiners 📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/4PhoxTZjqh — NFL (@NFL) February 3, 2020

5’05”’ INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEE! TOUCHDOWN! L’inatteso Juszczyk fa valere tutta la sua stazza e va oltre la linea di meta con un volo plastico, ottima giocata di Garoppolo.

5’45” ALTRO PRIMO DOWN! Garoppolo si dà una scossa, lancio buono per Coleman che passa!

6’30” COLEMAAAAAAAAAAAAAAAN! BUCA LA DIFESA DEI CHIEFS! Corsa straripante che coglie tutti di sprovvista: siamo sull 27!

7’05” Arriva il secondo primo down consecutivo per Mostert che sta cercando di risalire la china.

7’25” Siamo sulle 45, i 49ers devono cercare di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

9’20” Ora i 49ers sono attesi da una lunga e difficile risalita del campo. Garoppolo deve riscattarsi.

SAN FRANCISCO-KANSAS CITY 3-10. I 49ers stanno faticando terribilmente.

9’35” Harrison Butker trasforma, tre punti per i Chiefs che volano sul 10-3.

9’40” Incompleto di Mahomes. 4th & 7. Tiene la difesa dei 49ers, i Chiefs tenteranno soltanto il field goal.

10’05” Guadagnate solo tre yards, 3rd & 7.

10’40” Mahomes cerca un lancio direttamente in touchdown ma non trova il compagno.

11’05” E CI RIESCONO! Un magico Damien Williams trova il down in una situazione diperata. Chiefs sulle 15 avversarie.

11’08” CHE CORAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Su 4th & 1 non tentano il field goal ma provano a sfondare per il down.

12’40” Mahomes tiene lì i suoi, 2nd & 7. I Chiefs spingono e vogliono il secondo touchdown.

13’50” PUNITIIII! MAHOMES CELESTIALE! Lancio lunghissimo per un divino Watkins che vola e prende il pallone sulle 27 avversarie.

14’08” INTERCETTOOOOOOOOOOOOOOO! Erroraccio di Garoppolo! Non vuole prendersi il sack, sparacchia lungo senza senso e un superlativo Breeland intercetta magnificamente! Finisce subito la fase d’attacco dei 49ers.

01.18 Si riparte, inizia il secondo quarto. I 49ers sono in attacco, vediamo di cosa sarà capace Garoppolo.

01.12 Ora un piccolo intervallo, poi il secondo quarto del Super Bowl 2020.

01.10 VIDEO IL TOUCHDOWN DI MAHOMES (3-7):

FINITO IL PRIMO QUARTO. San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs 3-7,

Mahomes porta così a casa sei punti, arriva poi anche il punto addizionale con la trasformazione.

0’32” MAHOMEEEEEEEES! TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWN! Il quarterback sfonda il muro avversario e marca! Sono stati nove minuti da brivido per i Chiefs che hanno risalito il campo con grande grinta e hanno trovato la marcatura!

1’00” Il primo assalto non va in porta. Attenzione perché il cronometro corre…

1’44” CHE BRIVIDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! I Chiefs sfondano la linea e si fermano a venti centimetri dalla linea di meta! 1st & GOAL!

Pausa in campo per ovvi motivi pubblicitari. Si ripartirà da 2’05” e 4th & 1.

2’13’ MAHOMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSS! UNA MAGIA CELESTIALEEEEEEEEEEEEE! Riceve palla, vuole lanciare ma non trova un compagno, fiuta un varco, ci si fionda, corre e va oltre la linea! Guadagna 10 yards! Poi un placcaggio durissimo ma ora i Chiefs sono nelle 5 yards avversarie! Azione da touchdown potenziale.

2’25” Mahomes impreciso in laterale per Hill che non riesce a tenere su l’ovale. I Chiefs ora sono spalle al muro, 3rd & 11.

3’00” Questa volta Mahomes viene placcato con il pallone in mano. Arriva il primo sack della partita, 2nd & 11.

3’20” Mahomes chirurgicooooooo! Lancio lungo per Kelce, i 49ers sono in confusione totale! Arriva il down e ora i Chiefs sono nelle 15 avversarie!

4’50” WILLIAAAAAAAAAAMS! VA VIAAAAAA! Guadagna quindici yards sfurttando un’autostrada. I Chiefs ora sono sulle 25 e sono pericolosissimi!

5’10” WOOOOOW! Mahomes stellare per Kelce che buca la difesa! Guadagna nove yards: 2nd & 1.

5’45” Williams buca la difesa dei 49ers e trova un preziosissimo down. I Chiefs ora sono sulla linea di metà campo!

5’57” Nulla di fatto, si riparte da 3rd & 2.

5’58” Arriva un incompleto di Mahomes ma c’è un flag, vediamo cosa deciderà l’arbitro.

6’45” Ancora una bella magia di Mahomes, serve sempre Hill che viene placcato ma non cade: 2nd & 2.

7’08” Arriva il primo down della partita per i Chiefs.

7’38” Bravissimo Mahomes a crearsi uno spazio e a passare per Hill, nove yards guadagnate: 2nd & 1.

7’57” Si riparte dalle 25 della metà campo dei Chiefs. Mahomes deve riscattare le pessime giocate precedenti.

00.55 Ora si invertiranno le squadre. I Chiefs saranno in attacco, 49ers in difesa.

00.53 VIDEO Il field goal di Robbie Gould. San Francisco 49ers-Kansas Citys Chiefs 3-0.

Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners 📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vj3uXsXnkR — NFL (@NFL) February 2, 2020

8’00” ROBBIE GOULD MARCA IL FIELD GOAL dalle 25 yards: primi tre punti per i 49ers.

8’02” INCOMPLETO DI GAROPPOLO! I Chiefs vincono la battaglia difensiva ma i 49ers potranno andare a un agevole field goal per marcare i primi punti della partita.

8’07” Fischiato un offside alla linea difensiva dei Chiefs, arriva il primo flag della partita. I 49ers hanno un guadagno gratuito di 5 yard: sarà 3rd & 5 per San Francisco sulle 20 avversarie.

8’45” Si svegliano i Chiefs! Placcaggio stellare su lancio laterale del quarterback avversario. Arriva un complicato 3rd &10 per i 49ers.

9’45” Muster riceve un buon passaggio corto di Garoppolo: 2nd&8. San Francisco avanza con troppa facilità!

10’15” Samuel è un fenomeno! Riceve palla, cerca di lanciare, non trova nessuno libero, tiene il pallone e corre in un varco! Down stellare. E ora i 49ers sono sulle 25.

10’50” I 49ers optano per una corsa centrale ma questa volta la difesa dei Chiefs tiene: 3rd&2,

11’55” Ancora Garoppolo! Un passaggio in profondità di lusso, 2nd&3 per San Francisco.

12’30” Deebo Samueeeeeeeel! Che numerooooooooooooo! Sfrutto un buco della diesa avversaria, guadagna una dozzina di yards con una corsa perentoria! I 49ers sono nella metà campo avversaria e ripartono dalle 40!

13’04” Arriva il primo Down! Passaggio strepitoso di Garoppolo e Mathieu non si fa pregare; siamo sulle 28!

14’00” Che rischioooooo! James stava perdendo il pallone in intercetto! Si è salvato! Si riparte dai 25 dei 49ers, entra la stella Garoppolo a dirigere.

14’05” Ancora imprecisione di Mahomes! Si andrà al calcio per restituire palla ai 49ers.

14’08” Arriva il primo incompleto della partita. Passaggio laterale di Mahomes, il pallone cade presto ed esce dal campo. Si va con 3rd&3 per i Chiefs, devono completare tre yards per non consegnare subito il pallone agli avversari.

14’54” Pallone in mano ai Kansas sulla linea dei 25 yards. Mahomes ora deve iniziare a lavorare con i suoi compagni, in campo l’attacco dei Chiefs.

00.40 CALCIO D’INIZIO! INCOMINCIA IL SUPER BOWL 2020!

00.39 Siamo pronti per partire.

SHOWTIME. 📺: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/12FztJHuNw — NFL (@NFL) February 2, 2020

00.37 Entrano dei bambini a portare il pallone all’arbitro.

00.35 Il video del sorteggio. Ora il primo spot pubblicitario di giornata, poi finalmente si dovrebbe partire.

The @49ers win the toss and elect to defer. The @Chiefs will take the ball to start the game. 📺: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/xrd6RIQ7Qo — NFL (@NFL) February 2, 2020

00.33 Intanto gustiamoci l’Inno cantato da Demy Lovato, è stata davvero magnifica e sui social network sono partiti gli elogi.

00.32 I San Francisco 49ers hanno vinto il sorteggio, rifiutano la scelta e i Chiefs hanno scelto di ricevere.

00.30 Prima si effettua il sorteggio, c’è spazio anche per congratularsi anche con alcuni veterani di guerra.

00.28 E ora ci siamo, tra due minuti l’attesissimo calcio d’inizio del Super Bowl 2020: San Francisco 49ers contro Kansas City Chiefs.

00.27 Splendida esecuzione di Demy Lovato, un’interpretazione nel solco della tradizionale senza stucchevoli varianti. Boato del pubblico che ha naturalmente cantato all’unisono. Sono passate anche le frecce “tricolori” sopra l’Hard Rock Stadium di Miami.

00.25 INNO NAZIONALE. CANTA DEMY LOVATO!

00.23 Yolanda Adams canta America. Ci avviciniamo al sacro momento dell’Inno Nazionale.

00.22 Ormai ci siamo, sale la febbre a Miami dopo sono le 18.22: si gioca ovviamente sotto la luce dei riflettori, come sempre quanso si è sulla costa orientale.

00.20 Intanto l’ingresso in campo dei Chiefs.

The Chiefs take the field at the #SuperBowl pic.twitter.com/HeQcqjJEtq — David Wilson (@DBWilson2) February 2, 2020

00.19 Ogni squadra gioca due fasi: mentre una attacca l’altra difende e viceversa. Ogni allenatore ha infatti a disposizione due squadre vere e proprie che schiera in campo a seconda della ffase.

00.17 Ricordiamo che questa è la 44ma edizione del Super Bowl che infatti ha la dicitura ufficiale di Super Bowl LIV (sono i numeri romani). Si festeggia il centesimo anniversario della NFL.

00.15 I giocatori sono entrati ora in campo! Quindici minuti all’inizio del Super Bowl 2020.

00.14 Kansas può contare sul quarterback Patrick Mahomes e sua una difesa guidata da Frank Clark e Sammy Watkins (21 milioni di dollari), a seguire Tyrek Hill.

00.12 Il quarterback Jimmy Garoppolo è l’uomo simbolo dei 49ers, un quarterback da 26,6 milioni di dollari. Accanto a lui uomini di lusso come George Kittle e Deebo Samuel, Dee Ford e Deforest Buckner.

00.10 L’obiettivo è finire nell’area di meta avversaria per segnare dei touchdown. Un touchdown vale 6 punti + 1 in caso di trasformazione (calcio piazzato agevole). Un piazzato assegnato per una penalità permette di segnare 3 punti, stesso discorso per un rarissimo drop.

00.09 Come si segna a football? Una squadra deve avanzare sul campo, lo può fare con dei lanci lunghi fatti dal quarterback e con un compagno di squadra che prende il pallone, oppure avanzando palla in mano. Ogni squadra ha 4 tentativi per avanzare di almeno 10 yards, se supera la linea delle 10 allora avrà altri quattro tentativi a disposizione.

00.08 Ricordiamo un po’ le regole del football americano per chi non segue abitualmente questo sport. La partita dura 60 minuti semi effettivi, quattro tempi da 15′ ciascuno: il tempo si interrompe se il pallone esce dal campo, se viene chiamato la moviola, se c’è un passaggio incompleto.

00.06 I Kansas City Chiefs si sono sempre distinti per la loro proverbiale difesa, reparto che spesso risulta decisivo. I San Francisco 49ers hanno però il secondo miglior attacco della Lega.

00.05 Al Super Bowl non sono arrivate le squadre favorite della vigilia ma due outsider che settimana dopo settimana si sono distinte per le loro qualità. Si affrontano due squadre molto vicine per valori: ne vedremo delle belle.

00.04 Chi vincerà la partita alzerà al cielo il prestigioso Vince Lombardi Trophy, ogni giocatore porterà poi a casa l’iconico anello.

00.03 Abbiamo detto più volte che questo è un vero e proprio evento mass-mediatico, non soltanto sportivo. Sapete quanto costano 30 secondi di spazio pubblicitario durante la partita? 5-6 milioni di dollari: sono cifre da capogiro!

00.02 Qualche foto. Ci siamo avvicinando alle ore 00.30 quando ci sarà il fischio d’inizio.

#49ers and #Chiefs pay tribute to Kobe Bryant, daughter Gianna and the victims of last week’s helicopter crash, as well as Chris Doleman, who died earlier his week. #NFL #SuperBowl #Kobe #Doleman pic.twitter.com/khnrUGJW8y — Dennis Waszak Jr. (@DWAZ73) February 2, 2020

00.00 I Chiefs si sono invece imposti nel 1970 e hanno perso nel 1967. Parliamo di qualche era sportiva fa…

23.59 I 49ers hanno vinto i Super Bowl del 1982, 1984, 1988, 1989, 1995 e hanno perso quello del 2013 contro i Baltimore Ravens.

23.57 Si ricorda Kobe Bryant, campione di basket scomparso settimana scorsa in un tragico incidente in elicottero. I giocatori sono allineatii sulle 24 yarde.

Moment of silence for Kobe and Doleman, players line up at the 24 yard lines #Kobe #SuperBowl pic.twitter.com/mSLdMBV9aq — Justin Granit WTSP (@JustinWTSP) February 2, 2020

23.55 I Kansas City Chiefs hanno vinto la AFC: 12 vittorie e 4 sconfitte in regular season, poi ai playoff si sono sbarazzati di Houston e Tennessee.

23.54 I San Francisco 49ers hanno vinto la NFC: 13 vittorie e 3 sconfitte il loro record in regular season, poi nei playoff hanno sconfitto Minnesota e Green Bay.

23.52 Intanto entriamo all’Hard Rock Stadium di Miami che è ovviamente già gremito in ogni ordine di posto, ci si sta preparando per lo show.

23.50 I Kansas City Chiefs sono favoriti per i bookmakers ma parliamo davvero di sottigliezze: sono quotati a 1.80 contro 2.00 dei 49ers. Il match si preannuncia particolarmente equilibrato e incerto.

23.48 I San Francisco 49ers hanno vinto cinque Super Bowl ma l’ultimo risale al 1994. I Kansas City Chiefs hanno festeggiato soltanto una volta, datata addirittura 1970, e non giocano il match decisivo proprio da quella volta!

23.47 Questa è la situazione nelle case di quasi 130 milioni di statunitensi… Cibo a volontà per quattro ore di spettacoli.

Lets get this Superbowl started! 🏈🏈 pic.twitter.com/wFYM0btGxt — Devon G. Lewis (@lewis345) February 2, 2020

23.46 Un altro pilastro del Super Bowl è l’Half Time Show, ovvero il concerto di metà partita. Sarà uno show assolutamente da non perdere, sul palco saliranno sue icone della musica internazionale: Shakira e Jennifer Lopez! Lo vivremo insieme mentre le due squadre saranno rientrate negli spogliatoi.

23.45 Prima del match verrà cantato l’Inno Statunitense. L’interprete scelta per uno dei momenti più sentiti della serata è Demi Lovato, apprezzatissima dal pubblico giovane e ritornata sulla cresta dell’onda dopo un periodo molto complicato. Eccola mentre arriva allo Stadio.

Faltam 15 minutos para o início do Super Bowl. Continuem usando #DemiXSuperBowl https://t.co/WXAvRVSV4N — Portal Lovato (@portallovato) February 2, 2020

23.44 Questa non è soltanto una partita di football americano, è un evento che ferma un’intera Nazione: questo match è un’istituzione negli USA, oltre 130 milioni di spettatori seguiranno l’incontro davanti al televisore e ormai è diventato un incontro visto in tutto il mondo nonostante un fuso orario tutt’altro che favorevole.

23.42 San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs si sfidano all’Hard Rock Stadium di Miami (Florida, USA). La partita inizierà alle ore 00.30, a Miami sono indietro sei ore rispetto a noi.

23.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, la partita delle partite di football americano: in palio il titolo di Campioni NFL, la Lega profressionistica statunitense.

Chi sono i Chiefs? – Chi sono i 49ers? – Tutti i soldi del Super Bowl – Quanti soldi guadagnano i giocatori – Le quote dei bookmaker

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs si sfidano all’Hard Rock Stadium di Miami nella partita più importante dell’anno: questa notte si assegna il titolo della NFL, spazio alla finale delle finali di football americano, l’evento per eccellenza che inchioda gli USA davanti al televisore. Si preannuncia una partita particolarmente accesa, vibrante, spettacolare, aperta a qualsiasi risultato tra due squadre che sembrano essere molto vicine e che non erano le favorite della vigilia per arrivare all’incontro che vale l’anello.

San Francisco è una squadra votata all’attacco, è seconda per punti segnati in tutta la Lega e vorrà confermarsi nell’occasione più importante spinta da fuoriclasse come George Kittle e Deebo Samuel anche se l’uomo simbolo è il quarterback Jimmy Garoppolo, uomo da 26,6 milioni di dollari che guiderà questa squadra di spessore completata anche da Dee Ford e Deforest Buckner. Kansas è arrivata a questo appuntamento dopo una regular season nella norma e dei playoff fuori da ogni immaginazione, è favorita di poco per i bookmaer e può contare sul quarterback Patrick Mahomes e sua una difesa guidata da Frank Clark e Sammy Watkins (21 milioni di dollari), a seguire Tyrek Hill.

I Chiefs vanno a caccia del secondo Super Bowl della loro storia dopo quello del 1970, i 49ers puntano al sesto sigillo ma l’ultimo è datato 1994. Spettacolo nello spettacolo sarà il concerto di metà partita, l’Half Time Show sarà tenuto da due stelle del calibro di Jennifer Lopez e Shakira che regaleranno uno show di altissimo spessore atteso da oltre 130 milioni di americani e dagli appassionati di tutto il mondo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Super Bowl 2020, i San Francisco 49ers sfidano i Kansas City Chiefs: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione per azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 00.30 italiane, attorno alle ore 04.30 conosceremo la squadra che avrà conquistato il LIV Super Bowl. Buon divertimento a tutti.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse