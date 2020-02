VIDEO Ludogorets-Inter 0-2, Highlights, gol e sintesi: Eriksen e Lukaku decisivi in Europa League

L’Inter ha sconfitto il Ludogorets per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020 di calcio, i nerazzurri si sono imposti in Bulgaria e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione al prossimo turno della seconda competizione continentale per importanza. A decidere la contesa è stato uno strepitoso Eriksen che ha sbloccato il punteggio al 70′ con uno spettacolare tiro da fuori area, il centrocampista ha fatto subito la differenza con questo gol europeo e si è reso protagonista anche di altre azioni interessanti. Il danese ha colpito anche una traversa, il secondo dei due legni interisti considerando il palo di Sanchez in avvio di ripresa. In pieno recupero è arrivato anche il rigore di Romelu Lukaku. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Ludogorets-Inter 0-2, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS LUDOGORETS-INTER 0-2:

VIDEO GOL ERIKSEN (0-1):

Primer gol del danes Eriksen con el Inter de Milán. Octavos de Final de la Europa league. pic.twitter.com/4wvHfc8w0u — Estrategia Digital (@EstrategiaDtl) February 20, 2020

GOL LUKAKU (0-2):

Ludogorets vs Inter | Lukaku هدف الأنتر الثاني https://t.co/uL5mcKysfI — قناة كورة الرياضية🎥 (@european_stor) February 20, 2020

