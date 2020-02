LIVE Lazio-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: streaming in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Lazio-Inter

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Inter big match della Serie A Tim 2019-20, sfida di alta classifica tra l’Inter di Conte e bianco-celesti di Inzaghi, partita che potrebbe essere determinante per la corsa scudetto.

Lazio che proviene dalla bella vittoria contro il Parma con Caicedo protagonista e in generale da una settimana molto tranquilla tranne per il brutto infortunio di Lulic. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Strakosha, in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu formeranno il trio difensivo titolare, dalla panchina Bastos e Patric. Esterni di centrocampo Lazzari a destra e Jony a sinistra, mediana con Milinkovic–Savic e Lucas Leiva. In attacco Luis Alberto supporterà la coppia di punte Immobile e Caicedo, ma Correa spinge per un posto da titolare accanto all’attaccante della nazionale azzurra.

L’Inter viene dalla vittoria in campionato in rimonta nel derby contro il Milan per 4-2, mentre in Coppa Italia dalla sconfitta subita a San Siro contro il Napoli di Gattuso per 1-0, servirà ora una grande prova contro la Lazio in un match che promette spettacolo. Handanovic non recupera e gioca ancora Padelli, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio di centrali difensivi, Godin in panchina. Esterni di centrocampo Candreva a destra e Young a sinistra, resta in corsa per un posto Moses per la fascia destra. Mediana con Barella, Brozovic ed Eriksen, anche se Vecino spinge per giocare titolare. Davanti Lautaro Martinez e Lukaku saranno la coppia titolare con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.