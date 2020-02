LIVE Lazio-Inter 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Immobile e Milinkovic-Savic stendono i nerazzurri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI LAZIO-INTER

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-INTER

22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

Loading...

Loading...

22.48 Pagelle:

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5.5; Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Marusic 6, Milinkovic-Savic 8, Leiva 6.5 (80′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 6.5, Jony 6 (63′ Lazzari 6.5); Caicedo 5.5 (63′ Correa 5.5), Immobile 7. All. Inzaghi 7.

INTER (3-5-2): Padelli 6; Godin 5.5 (86′ Sanchez s.v.), De Vrij 4.5, Skriniar 5.5; Candreva 6.5 (76′ Moses 6), Vecino 5.5, Brozovic 5 (76′ Eriksen 6), Barella 5.5, Young 7; Lautaro Martinez 5.5, Lukaku 5.5. All. Conte 5.

22.45 Lazio che ribalta la partita dominando per tutto il secondo tempo, le reti di Immobile su rigore e Milinkovic-Savic dopo fermano un Inter troppo remissiva e senza voglia.

95′ Fine della partita, Lazio-Inter 2-1.

93′ Giallo per Milinkovic Savic che trattiene Sanchez a centrocampo.

92′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

90′ Giallo per Lazzari per aver ritardato la rimessa.

88′ Fuori Godin e dentro Sanchez per l’Inter.

86′ Luis Alberto serve un pallone davanti al portiere ad Immobile che sbaglia il tiro.

84′ Fuori Lucas Leiva e dentro Cataldi per la Lazio.

82′ Ammonito Godin per fallo su Lazzari.

80′ Rete in fuorigioco di Lautaro Martinez dopo la respinta di Strakosha sul tiro di Moses.

78′ Fuori Brozovic e dentro Eriksen per l’Inter.

76′ Fuori Candreva e dentro Moses per l’Inter.

74′ Inter tutta riversata in attacco, esterni sulla linea delle punte.

72′ Young prova il cross con il destro dalla fascia sinistra, para Strakosha.

70′ Lazio che passa meritatamente in vantaggio, pressing costante tutta la partita.

68′ Gooooooooooooooooooooooool, Milinkovic–Savicccccccccccccccccccccc, addomestica il pallone il serbo che si gira mettendo la palla sul secondo palo, Lazio-Inter 2-1.

66′ Luis Alberto serve Correa che da fuori area non trova la porta.

64′ Fuori Jony e dentro Lazzari per la Lazio.

62′ Entra Correa e fuori Caicedo nella Lazio.

60′ Inter che sale a centrocampo, Young si posizione alto a sinistra.

58′ Lautaro serve Lukaku che prova il tiro ad incrociare, ferma tutto Acerbi.

56′ Giallo per Luiz Felipe che stende Lautaro Martinez a centrocampo.

54′ Punizione di Lukaku che esce di molto rispetto alla porta difesa da Strakosha.

52′ Giallo per Lucas Leiva che mette a terra Lautaro Martinez.

50′ Goooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeeeeeeeeee, spiazza Padelli con freddezza, Lazio-Inter 1-1.

48′ Giallo per De Vrij che colpisce Immobile e crea un RIGORE per la LAZIO.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.37 Partita equilibrata con la Lazio più propositiva, il match si apre con la traversa di Milinkovic-Savic e finisce con la rete di Young complice la deviazione non perfetta di Strakosha.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Fine primo tempo, Lazio-Inter 0-1.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Gooooooooooooooooooool, Younggggggggggggggggggg, fiammata di Candreva che tira da fuori e chiama all’intervento scomposto del portiere che trova pronto Young davanti la porta, Lazio-Inter 0-1.

41′ Padelli riesce a respingere un pallone calciato in area da Luis Alberto.

39′ Spallata di Godin su Immobile ma l’arbitro lascia giocare, proteste dalla punta della nazionale.

37′ Jony mette in mezzo dalla sinistra, Caicedo non arriva a colpire il pallone.

35′ Possesso palla della Lazio che prova ad alzare il baricentro.

33′ Caicedo di tacco prova a trovare Immobile, spazza De Vrij.

31′ Barella prova a trovare Lukaku in area, pallone fuori misura.

29′ Candreva prova il tiro di sinistro dopo essere stato servito da Lukaku, pallone deviato che finisce fuori.

27′ Inter che prova a spingere ora ma la Lazio è ben messa in campo.

25′ Immobile da fuori prova il tiro, pallone sopra la traversa.

23′ Tiro di Marusic che non trova la porta dopo una bella giocata su Young.

21′ Fallo duro di Brozovic su Marusic, ma l’arbitro decide di non uscire il giallo.

19′ Contropiede Inter con Brozovic che serve Lukaku che tira centralmente dove Strakosha respinge con i pugni.

17′ Squadre che giocano praticamente a specchio, partita che si basa sugli uno contro uno.

15′ Candreva dentro l’area di rigore prova a trovare Lautaro Martinez ma Luiz Felipe in scivolata ferma tutto.

13′ Angolo di Jony che mette in mezzo, Padelli blocca la palla in area.

11′ Immobile prova il contropiede ma serve male Luis Alberto che viene recuperato in area da Godin.

9′ Clamorosa traversa di Milinkovic-Savic che da fermo prende la mira e tira da fuori area, traversa piena.

7′ Milinkovic-Savic prova a trovare Marusic con un passaggio in profondità sulla fascia destra, pallone fuori misura.

5′ Corner di Candreva che trova la testa di Godin che non inquadra la porta.

3′ Possesso palla Lazio in questo inizio di primo tempo, partita molto tattica.

1′ Inizia la partita!

20.42 I giocatori stanno per entrare in campo, tra poco il fischio d’inizio.

20.39 La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A: i biancocelesti non tengono la porta inviolata per almeno tre gare consecutive nella competizione dal marzo 2015, con Stefano Pioli in panchina.

20.36 Questa è appena la seconda volta nella sua storia che l’Inter vince nove delle prime 11 trasferte stagionali in Serie A (la prima nel 2006/07). In generale solo due squadre sono riuscite a far meglio: il Napoli nel 2017/18 (10) e la Juventus nel 2018/19 (10).

20.33 Il riscaldamento dell’Inter:

🔥 | RISCALDAMENTO Ci siamo quasi… e voi? Manca sempre meno a #LazioInter! pic.twitter.com/nOr5mJrHYO — Inter (@Inter) February 16, 2020

20.30 Inter e Lazio sono le due squadre con meno reti al passivo in questo campionato (entrambe 20): tuttavia dal 2010/11 in avanti, la miglior difesa della Serie A alla vigilia della 24^ giornata aveva sempre subìto meno di 20 gol.

20.27 In aggiunta, questa è la sfida tra due delle quattro squadre che hanno blindato la porta per più partite in questa Serie A: per entrambe (come il Verona e il Milan) otto clean sheet.

20.24 Inter (54.3%) e Lazio (51.4%) sono le due squadre con la più alta percentuale di tiri nello specchio nella Serie A in corso.

20.21 Lo spogliatoio della Lazio:

20.18 Sono ben 11 le reti messe a segno di testa finora dall’Inter: record nella Serie A 2019/20; appena tre, invece, per la Lazio.

20.15 Da una parte, Romelu Lukaku è il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12), dall’altra Ciro Immobile è quello che ha realizzato più gol in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo).

20.12 Stefan De Vrij ha giocato le sue prime 95 partite in Serie A con la maglia della Lazio, realizzando otto gol (tutti sotto la guida di Simone Inzaghi) in biancoceleste.

20.09 Antonio Candreva ha disputato 151 partite di Serie A con la maglia della Lazio (tra il 2012 e il 2016), realizzando 41 reti. Un passato biancoceleste anche per Samir Handanovic, che ha giocato una partita di Serie A con la squadra della Capitale, nel 2005/06. Le prime sei presenze in Serie A di Tommaso Berni sono arrivate con la maglia della Lazio, tra il 2007 e il 2011.

20.06 Nonostante sia il miglior assist-man nella competizione (a quota 11 passaggi vincenti), Luis Alberto non serve assist da sette di gare di campionato. Solo una volta ha registrato una serie peggiore di questo tipo in Serie A, nel dicembre 2018 (12).

20.03 Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Lazio-Inter partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Lazio-Inter

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Inter big match della Serie A Tim 2019-20, sfida di alta classifica tra l’Inter di Conte e bianco-celesti di Inzaghi, partita che potrebbe essere determinante per la corsa scudetto.

Lazio che proviene dalla bella vittoria contro il Parma con Caicedo protagonista e in generale da una settimana molto tranquilla tranne per il brutto infortunio di Lulic. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Strakosha, in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu formeranno il trio difensivo titolare, dalla panchina Bastos e Patric. Esterni di centrocampo Lazzari a destra e Jony a sinistra, mediana con Milinkovic–Savic e Lucas Leiva. In attacco Luis Alberto supporterà la coppia di punte Immobile e Caicedo, ma Correa spinge per un posto da titolare accanto all’attaccante della nazionale azzurra.

L’Inter viene dalla vittoria in campionato in rimonta nel derby contro il Milan per 4-2, mentre in Coppa Italia dalla sconfitta subita a San Siro contro il Napoli di Gattuso per 1-0, servirà ora una grande prova contro la Lazio in un match che promette spettacolo. Handanovic non recupera e gioca ancora Padelli, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni a formare il trio di centrali difensivi, Godin in panchina. Esterni di centrocampo Candreva a destra e Young a sinistra, resta in corsa per un posto Moses per la fascia destra. Mediana con Barella, Brozovic ed Eriksen, anche se Vecino spinge per giocare titolare. Davanti Lautaro Martinez e Lukaku saranno la coppia titolare con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.