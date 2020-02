LIVE Irlanda-Galles, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: vincere per sognare il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2020: a Dublino scendono in campo Irlanda e Galles per uno scontro diretto già molto importante in chiave classifica. Le due squadre hanno, infatti, vinto all’esordio, con l’Irlanda che ha avuto la meglio sulla Scozia, mentre i gallesi hanno battuto nettamente l’Italia.

In campo da un lato ci sarà l’Irlanda, che punta su una squadra esperta e con l’ossatura del forte Leinster e su un nuovo tecnico, Andy Farrell, che già era stato assistente di Joe Schmidt nella precedente gestione e che vuole tornare a far diventare vincente la squadra di casa. Dall’altro c’è il Galles di Wayne Pivac, che ha sostituito il leggendario Warren Gatland e che ha esordito dominando il match con l’Italia.

Quella odierna è la prima prova del nove per capire se veramente questo è l’anno giusto per vincere il Sei Nazion per le due squadre, che grazie al ko dell’Inghilterra all’esordio ora sono favorite per la vittoria finale. Come detto, l’Irlanda ha vinto contro la Scozia, ma ha sofferto, non è mai stata dominante, si è affidata a Jonathan Sexton e deve ringraziare Stuart Hogg che si è mangiato una meta già fatta nel finale del match di sabato scorso. Di contro, il Galles deve dimostrare di essere la squadra vincente di un anno fa dopo una prova troppo facile contro gli azzurri. Chi vince oggi sicuramente fa un passo importante verso il titolo, anche se entrambe le squadre dovranno ancora affrontare due ostacoli difficili come Francia e Inghilterra.

