LIVE Inter-Napoli, Coppa Italia 2020 DIRETTA: streaming tempo reale

Inter-Napoli Coppa Italia 2020: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Inter e Napoli, sfida valida per le semifinali d’andata di Coppa Italia 2019/20 di calcio maschile. Sfida ad alto tasso spettacolare allo Stadio San Siro, con i padroni di casa capitanati da Antonio Conte contro i ragazzi altalenanti di coach Gattuso.

Dopo la vittoria per 3-1 al San Paolo della scorsa Epifania, le due squadre tornano a sfidarsi per un posto in finale: il ritorno in programma il prossimo 5 marzo mentre a maggio torneranno alla Scala del Calcio in campionato. L’Inter è giunta sin qui dopo aver estromesso Cagliari e Fiorentina: i nerazzurri sono primi in campionato, a pari punti con i rivali della Juventus. La squadra condotta da Romelu Lukaku, ha battuto il Milan in rimonta per 4-2 nell’ultimo turno di Serie A.

Il Napoli pare tornato nella profonda crisi di qualche settimana fa: il tris di vittorie tra Lazio, Juventus e Sampdoria è stato spazzato via dalla sconfitta per 3-2 dal Lecce, immischiato nella lotta salvezza. I partenopei vogliono tornare in finale in coppa nazionale dopo la stagione 2013/14 dopo aver vinto contro il Perugia e i biancocelesti: Gennaro Gattuso è all’11° posto, a -4 dalla zona europea e dovrà contare sul ritorno a pieno regime di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Inter e Napoli, sfida valida per le semifinali d’andata di Coppa Italia 2019/20 di calcio maschile cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

