Pagelle Inter-Napoli 0-1, voti Coppa Italia 2020. Fabian Ruiz decisivo con il gol, Manolas eroico

Il Napoli firma una grande impresa a San Siro e sconfigge l‘Inter di Antonio Conte con il punteggio di 1-0 nella sfida d’andata della prima semifinale della Coppa Italia 2019-2020. Decisivo il bellissimo gol di Fabian Ruiz al 57′ oltre alla strepitosa prestazione di Manolas in fase difensiva per neutralizzare Lukaku e Lautaro Martinez. Di seguito le pagelle di Inter-Napoli:

CLICCA QUI PER LA CRONACA DI INTER-NAPOLI 0-1

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI INTER-NAPOLI 0-1

PAGELLE INTER-NAPOLI 0-1

INTER

Loading...

Loading...

Padelli 6: Si supera allo scadere del primo tempo con un bellissimo riflesso sul tiro ravvicinato di Zielinski, è assolutamente incolpevole sul gol dello 0-1 di Fabian Ruiz al 57′.

Skriniar 6: Fisicamente fa sentire la sua presenza nei confronti dei giocatori offensivi partenopei in area, affidabile anche dal punto di vista tecnico in fase di impostazione contro la difesa schierata del Napoli. Dal 46′ D’Ambrosio 6: Non è coinvolto in prima persona nell’azione dell’1-0 napoletano, dopo l’ingresso di Sanchez diventa esterno destro offensivo proponendosi con continuità in fase offensiva e non riuscendo a battere Ospina all’ultimo minuto con un tocco sotto misura.

De Vrij 6,5: Sulla scia del derby, si rende protagonista di un’altra prestazione di primo piano neutralizzando praticamente tutte le azioni più pericolose dei campani con la consueta attenzione e concentrazione.

Bastoni 6: Tiene il campo anche grazie al supporto dei compagni di reparto, ma non è sempre preciso in fase di impostazione quando viene pressato dagli attaccanti avversari.

Moses 5,5: Si propone con grande continuità in fase offensiva sulla fascia destra ma non riesce quasi mai a sfondare e a crossare con pericolosità dal fondo. Dal 74′ Sanchez 6: Prova ad accendersi sfruttando la sua freschezza fisica nel finale, ma la retroguardia napoletana riesce a limitarlo in qualche modo.

Barella 6,5: Partita di grande sostanza per il centrocampista ex Cagliari, utile sia in fase offensiva sia dal punto di vista del pressing sui portatori di palla partenopei.

Brozovic 5,5: Parte molto forte e fa girare bene la squadra nella prima mezz’ora, poi la strategia del Napoli comincia a funzionare ed il croato va in difficoltà facendo più fatica ad avviare con rapidità le azioni offensive interiste.

Sensi 5,5: Combina ottimamente palla al piede con Brozovic a inizio contesa mettendo in mostra le sue qualità tecniche, ma non riesce a tamponare con efficacia le ripartenze avversarie, tra cui quella che porta il Napoli in vantaggio. Dal 66′ Eriksen 6,5: Ottimo ingresso in campo per il danese, subito pericoloso con un sinistro da fuori appena alto sopra la traversa.

Biraghi 5,5: Spesso in proiezione offensiva sulla fascia sinistra per allargare la difesa del Napoli, mette in mezzo qualche cross interessante ma si fa trovare impreparato in occasione di alcune ripartenze avversarie.

Lautaro Martinez 5: Al rientro dal primo minuto dopo la squalifica, non illumina San Siro con le sue solite giocate di alta qualità. Non ha particolari occasioni da gol, ma si fa quasi sempre anticipare da Manolas.

Lukaku 5,5: Nel primo tempo viene servito con il contagocce ed esclusivamente in appoggio sfruttando la sua fisicità, si impegna nel pressing ma non vince il duello con Manolas.

All. Conte 5: Perde la partita a scacchi con Gattuso, l’Inter non riesce quasi mai a mettere seriamente in difficoltà l’organizzata retroguardia partenopea e paga dazio in fase di copertura sulle ripartenze avversarie.

NAPOLI

Ospina 6: Spesso e volentieri il primo regista della manovra offensiva partenopea palla a terra partendo dalla propria area piccola. Molto attento al 75′ sul batti e ribatti ravvicinato cominciato col tiro di Lukaku da distanza ravvicinata.

Di Lorenzo 6: Partita molto diligente e attenta in fase difensiva, senza troppe sgroppate sulla fascia destra in attacco ma capace di reggere molto bene sulle avanzate di Biraghi.

Manolas 7: Un gigante nell’area di rigore del Napoli. Il greco vince il duello ad alta quota contro Lukaku ed è il protagonista principale della grande prestazione collettiva della squadra campana.

Maksimovic 6: Pessimo avvio con due errori evidenti che per sua fortuna non si tramutano in gol da parte dell’Inter. Cresce col passare dei minuti insieme al resto della squadra resistendo agli assalti finali dei nerazzurri.

Mario Rui 6: Non si fa praticamente mai vedere nella metà campo offensiva in manovra ma tiene il campo egregiamente limitando al meglio le iniziative di Moses sulla fascia.

Elmas 6,5: Come il resto della squadra, si spende molto in fase difensiva per togliere linee di passaggio ai portatori di palla interisti rendendosi anche utile nei numerosi contropiedi del Napoli.

Demme 6,5: Fondamentale il suo ruolo di diga davanti alla difesa napoletana, si rivela molto affidabile in entrambe le fasi senza impressionare particolarmente.

Fabian Ruiz 7: Primo tempo solido ma non troppo appariscente, nella ripresa sale esponenzialmente di colpi dal punto di vista della personalità ed è decisivo con il bellissimo gol che porta avanti il Napoli al 57′

Callejon 6: Prestazione di grande sacrificio come di consueto, molto utile in fase difensiva e con i suoi inserimenti improvvisi senza palla. Dal 78′ Politano S.V.

Mertens 6: Alla sua prima partita da titolare con Gattuso in panchina, prova a rendersi utile nelle ripartenze grazie alle sue qualità tecniche ma sbaglia da ottima posizione nel primo tempo sparando alle stelle un destro al volo. Dal 73′ Milik 6: Entra bene in partita, facendo respirare i compagni in un paio di occasioni con le sue qualità tecniche in campo aperto.

Zielinski 6,5: Bellissimo primo tempo su entrambi i fronti, impreziosito da alcune giocate tecniche di alto profilo, ma si fa ipnotizzare da Padelli poco prima di andare negli spogliatoi. Nelle ripresa accompagna con continuità i contropiedi partenopei aiutando nel frattempo i compagni in copertura. Dall’83’ Allan S.V.

All. Gattuso 7: Fantastica impresa per il Napoli, merito anche della strategia intelligente studiata dal proprio allenatore per evidenziare le lacune dell’Inter cercando di esaltare le qualità in campo aperto dei vari Zielinski, Fabian Ruiz ed Elmas.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse