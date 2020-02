LIVE Inter-Napoli 0-1, Coppa Italia 2020 DIRETTA: i partenopei sbancano San Siro grazie a Fabian Ruiz! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.51 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

22.50 PAGELLE DEL NAPOLI: Ospina 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Manolas 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Elmas 6, Demme 6, Zielinski 6,5 (dal 82′ Allan SV), Callejon 6 (dal 77′ Politano SV), Mertens 6 (dal 73′ Milik SV).

22.48 PAGELLE DELL’INTER: Padelli 6; Skriniar 6(dal 46′ D’Ambrosio 6), de Vrij 6,5, Bastoni 6; Moses 5,5 (dal 75′ Sanchez SV), Barella 6,5, Brozovic 5,5, Sensi 5,5 (dal 66′ Eriksen 6,5), Biraghi 5,5; Lukaku 5,5, Lautaro 5. All. Conte 5.

22.46 A tra poco per le pagelle.

22.45 Il Napoli sbanca San Siro! Grande partita dei partenopei che vincono a Milano grazie al gol di Fabian Ruiz: partita in contropiede di Gattuso che ferma una incostante Inter. Poco fredda e incisiva sotto porta la squadra di Conte, seppur aggressiva e rognosa sin dai primi minuti: a nulla è valso l’ingresso di Eriksen, che ha portato qualità. Appuntamento al San Paolo il 5 marzo per sigillare la semifinale: dopo il 3-1 in campionato, vendetta degli azzurri!

FINE SECONDO TEMPO

95′ FINISCE QUI! IL NAPOLI SBANCA SAN SIRO!

94′ OSPINA! CHE PARATA! D’Amrbosio prova a tirare ma il colombiano gli dice no!

93′ Ultimo sforzo dell’Inter in area!

91′ 4 minuti di recupero.

90′ L’INTER PROTESTA! D’AMBROSIO GIU’! Elmas tocca l’ex Torino che reclama.

88′ Il Napoli si difende come può in questo finale.

86′ ERIKSEN! TIRO DEVIATO! Gran destro del #24.

85′ Ammonito Ospina per perdita di tempo.

84′ Forcing finale dell’Inter per provare un pareggio d’oro.

82′ Dentro Allan per maggiore copertura, fuori Zielinski.

81′ Gattuso spinge i suoi verso un risultato fondamentale.

78′ Dentro Politano, fuori Callejon: ingresso per l’ex della sfida.

77′ Ammonito Mario Rui dopo aver rincorso invano Lukaku.

76′ LUKAKU! CHE RISCHIO PER IL NAPOLI! Lautaro scappa sulla sinistra, Lukaku riceve ma a due passi si vede negare il gol da Ospina sulla linea.

74′ Tre punte per Conte: ultimo cambio per lui. Dentro Sanchez, fuori Moses.

73′ Dentro Milik, fuori un sacrificato Mertens.

72′ ERIKSEN! SINISTRO CHE SFIORA L’INCROCIO! Che bolide del danese.

70′ Ammonito Conte che continua a protestare.

69′ Napoli che si difende con tutte le proprie forze: Inter in attacco.

66′ Secondo cambio Inter: fuori Sensi, dentro l’acclamato Eriksen.

64′ Scappa via Callejon sulla destra: crossa che attraversa tutta l’area.

62′ Ci prova Lautaro dal limite: destro a lato.

60′ Inter colpita nel miglior momento della partita: grande contropiede degli azzurri.

58′ Grande triangolazione tra Zielinski e Fabian Ruiz, che trova un meraviglioso sinistro a giro.

57′ FABIAN RUIZ! VANTAGGIO NAPOLI! 1-0 PER GLI OSPITI!

54′ Sofferenza per i partenopei: l’Inter accelera.

52′ Brutto fallo di Manolas su Lautaro: ammonito.

50′ LUKAKU! Primo colpo di testa del belga: Ospina controlla senza problemi.

48′ Pressing altissimo per l’Inter: Napoli che non riesce a impostare dal basso.

46′ Dentro Danilo D’Ambrosio, fuori Skriniar.

46′ Si riparte alla Scala del Calcio!

INIZIO SECONDO TEMPO

21.36 Primi 45 minuti equilibrati a San Siro: l’Inter aggredisce gli avversari nei primi 20 minuti, salvo poi calare nel finale, rischiando il rigore sul tiro di Zielinski.

FINE PRIMO TEMPO

47′ Il Var non interviene: finisce qui la prima frazione.

47′ Silent check in corso: deviazione con la mano di de Vrij.

46′ PADELLI! CHE PARATA! Zielinski prova lo scavetto ma l’ex Torino gli dice di no.

45′ 2 minuti di recupero.

42′ Possesso palla sterile dei padroni di casa.

40′ Problemi per Callejon: spalla dolorante dopo lo scontro con Bastoni.

38′ C’è l’ex del match: Matteo Politano è in panchina.

35′ Inter calata negli ultimi minuti: Conte urla i suoi.

33′ San Siro è una bolgia: grande clima a Milano questa sera.

30′ I partenopei hanno preso le misure dopo la partenza a mille dei nerazzurri.

28′ Biraghi prova su punizione: fuori di qualche metro.

26′ Cresce il Napoli ma in fase di ripiegamento soffre: fallo dal limite.

24′ Provvidenziale Moses! Padelli non chiama il pallone sul cross di Callejon con Elmas in arrivo.

21′ RISCHIO NAPOLI! Retro passaggio per Ospina che rischia sull’arrivo di Lautaro: rinvio provvidenziale.

19′ Equilibrio in questi primi 20 minuti: match piacevole a San Siro.

17′ Avvitamento di testa di Martinez: alto di non molto.

16′ Errore in fase d’impostazione del Napoli: Lautaro riceve ma conclude centralmente.

15′ Gattuso urla i suoi per cercare una quadratura in campo.

13′ L’Inter non fa respirare gli avversari: Lukaku e Lautaro nell’area avversaria nel momento dell’impostazione avversaria.

11′ Mertens! Conclusione di prima di poco alta per il belga.

8′ Il Napoli prova costruire da dietro ma Conte spinge i suoi.

6′ Primo tiro del match: Brozovic calcia centrale dopo un’incursione interessante.

5′ Match subito su ritmi alti: Napoli in difficoltà.

3′ Proteste di Conte dopo l’ammonizione ai danni di Skriniar. Elmas ancora giù.

2′ Primo fallo ai danni di Elmas: Inter altissima.

1′ Subito prima incursione dell’Inter: Moses crossa ma non ci arriva nessuno.

1′ Si parte a San Siro! Grande calcio di Coppa Italia!

INIZIO PRIMO TEMPO

20.44 Squadre in campo!

20.41 Nelle coppe il Napoli è imbattuto: prima da titolare come Gattuso per Dries Mertens.

20.39 San Siro spera di vivere la stessa serata di domenica serata, quando è giunta la rimonta di poker ai danni del Milan.

20.37 I nerazzurri, nonostante il mercato chiuso, potrebbero mettere sotto contratto Emiliano Viviano, attualmente svincolato.

20.35 60000 presenze alla Scala del Calcio!

20.32 Squadre che hanno ultimato il riscaldamento!

20.29 Arbitra la sfida il signor Calvarese della sezione di Teramo!

20.26 Una competizione fondamentale per Napoli e Milan, che lottano per un posto in Europa tramite la Coppa Italia: giungere in finale sarebbe oro colato per le due nobili decadute.

20.23 Le partite di ritorno si giocano il 4 marzo, per Juventus-Milan, e il 5 la sfida in questione: si prospetta una finale spettacolare.

20.21 Il Napoli invece avrà una sfida complicata, ma fondamentale per la zona europea: visita al Cagliari di Maran, che non vince da 9 partite di fila.

20.19 Nella prossima giornata di campionato, sfida Scudetto a Roma: Lazio-Inter, con l’Aquila che vola dopo le 11 vittorie di fila, a -1 dal duo di testa e pronti a ricreare un trio già visto in passato.

20.16 L’Inter ha vinto in rimonta il derby contro il Milan vincendo per 4-2: una prova di forza notevole da parte degli uomini di Antonio Conte.

20.14 Gattuso è stato affossato per 3-2 da Fabio Liverani, rilanciatosi per la zona salvezza: azzurri all’11° posto a sempre a -4 dalla zona europea.

20.12 Il Napoli invece continua a vivere una stagione complicata: i partenopei, dopo le tre vittorie di fila tra Lazio, Juventus e Sampdoria, hanno perso nuovamente contro il Lecce.

20.10 Madama sarà protagonista domani contro il Milan in un grande classico di Coppa Italia: i bianconeri hanno già migliorato i quarti di finale della scorsa stagione.

20.08 I nerazzurri stanno tenendo testa alla Juventus nonostante il primo anno del grande ex in panchina. L’Inter ha sfruttato il passo falso della Vecchia Signora a Verona e sono tornati in prima piazza in contemporanea.

20.06 La squadra di Antonio Conte è giunta al penultimo atto dopo aver schiantato 4-1 il Cagliari e battuto la Fiorentina in rimonta.

20.04 Il trionfo nerazzurro in Coppa Italia manca dal 2010/11 contro il Palermo: l’Inter ha vinto 7 volte la coppa nazionale. L’ultima semifinale invece è del 2015/16.

20.01 Gli azzurri vogliono tornare in finale di Coppa Italia, da quel famoso 3-1 contro la Fiorentina nel 2014. I ragazzi di Gattuso hanno vinto contro Perugia e Lazio per giungere in semifinale.

19.59 Il Napoli vuole la rivincita dopo aver perso in campionato: i partenopei hanno perso per 3-1 in casa al San Paolo nel giorno dell’Epifania.

19.57 Non partono titolari Eriksen e Koulibaly: il danese continua a vivere il periodo di apprendistato con i nerazzurri mentre non finisce il calvario del senegalese.

19.54 Gennaro Gattuso invece conferma il 4-3-3 e Ospina in porta: scelta a sorpresa con Elmas esterno sinistro e Insigne e Milik in panchina. Ancora titolare Demme.

19.52 Scelta forzata in porta per Antonio Conte, dopo l’infortunio al mignolo per Samir Handanovic, che va in panchina: confermato Moses sulla destra. Torna titolare Lautaro Martinez.

19.50 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

INTER (3-5-2) 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Young, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3) 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 5 Allan, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 21 Politano, 24 Insigne, 26 Koulibaly, 68 Lobotka, 99 Milik. Allenatore: Gennaro Gattuso.

19.48 Salve a tutti e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Inter e Napoli, sfida valida per le semifinali d’andata di Coppa Italia 2019/20 di calcio maschile.

Inter-Napoli Coppa Italia 2020: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Inter e Napoli, sfida valida per le semifinali d’andata di Coppa Italia 2019/20 di calcio maschile. Sfida ad alto tasso spettacolare allo Stadio San Siro, con i padroni di casa capitanati da Antonio Conte contro i ragazzi altalenanti di coach Gattuso.

Dopo la vittoria per 3-1 al San Paolo della scorsa Epifania, le due squadre tornano a sfidarsi per un posto in finale: il ritorno in programma il prossimo 5 marzo mentre a maggio torneranno alla Scala del Calcio in campionato. L’Inter è giunta sin qui dopo aver estromesso Cagliari e Fiorentina: i nerazzurri sono primi in campionato, a pari punti con i rivali della Juventus. La squadra condotta da Romelu Lukaku, ha battuto il Milan in rimonta per 4-2 nell’ultimo turno di Serie A.

Il Napoli pare tornato nella profonda crisi di qualche settimana fa: il tris di vittorie tra Lazio, Juventus e Sampdoria è stato spazzato via dalla sconfitta per 3-2 dal Lecce, immischiato nella lotta salvezza. I partenopei vogliono tornare in finale in coppa nazionale dopo la stagione 2013/14 dopo aver vinto contro il Perugia e i biancocelesti: Gennaro Gattuso è all’11° posto, a -4 dalla zona europea e dovrà contare sul ritorno a pieno regime di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Inter e Napoli, sfida valida per le semifinali d’andata di Coppa Italia 2019/20 di calcio maschile cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

(Foto: Cafaro/LaPresse)