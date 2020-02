LIVE Francia-Italia 35-22, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: terza meta con Bellini! Azzurri a testa alta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.49 5 le mete marcate dalla Francia contro le 3 dell’Italia. Il secondo tempo si è chiuso 13-12 in favore della Francia. L’Italia ha giocato con orgoglio, bisogna proseguire su questa strada e lavorare tanto sui punti di incontro.

FINISCE QUI! FRANCIA-ITALIA 35-22. Comunque una buonissima figura da parte degli azzurri, che non hanno demeritato al cospetto di un’avversaria fortissima. Di sicuro passi avanti evidenti rispetto alla sfida con il Galles. La sensazione è che potremo giocarci la vittoria contro la Scozia.

81′ Canna sbaglia la trasformazione.

80′ METAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che progressione devastante di Hayward. Poi assist al largo per Bellini che va a marcare la terza meta! FRANCIA-ITALIA 35-22.

79′ Intanto in tribuna si canta la ‘Marsigliese’.

79′ Altro calcetto malefico di Jalibert, Hayward è in vantaggio e annulla nell’area di meta azzurra.

77′ Si riparte con una mischia azzurra. Fallo della Francia, l’Italia calcia in touche a metà campo.

77′ Placcaggio importante di Licata e in avanti dei padroni di casa.

76′ Altra folata e Francia a 15 metri dalla linea di meta.

75′ Jalibert trasforma. FRANCIA-ITALIA 35-17. Azzurri puniti nel loro momento migliore.

74′ Meta incredibile della Francia, pazzesco. Serin ha battuto velocemente un calcio di punizione. Con un calcetto in avanti ha scavalcato a doppia velocità la retroguardia azzurra, ha raccolto in meta ed ha marcato. Un’azione individuale, ma qui gli azzurri sono stati troppo distratti.

72′ Presa alta di Bamba, ennesimo fallo di una Francia molto più umana nella seconda frazione.

72′ La Francia recupera l’ovale, poi calcetto in avanti di Jalibert. Sfuma l’occasione azzurra di tornare in partita.

71′ Brutta rimessa dell’Italia, che conserva però il possesso al limitare dei 22.

71′ Esce Ntanack, dentro il 21enne Jalibert.

70′ Altro fallo commesso dalla Francia, Allan calcia di nuovo in touche. Dobbiamo provare a marcare una nuova meta in tempi brevi!

68′ L’Italia spreca tutto con un tenuto a terra, era il momento di riaprire tutto, ma non siamo cinici.

68′ Francia molto fallosa in questo frangente, attenzione perché i padroni di casa sembrano in debito d’ossigeno. Allan calcia in touche nei 22 avversari. Ci dobbiamo credere!

67′ Fuorigioco della Francia, Allan può calciare in touche! Rimessa per l’Italia, continuiamo ad attaccare!

66′ Allan trasforma. FRANCIA-ITALIA 28-17.

65′ METAAAAAAA!!! Raggruppamento a un metro dalla linea di meta, Zani in allungo e da terra riesce a schiacciare! Che cuore i gladiatori azzurri!

64′ Maul azzurra devastante, Palazzani placcato ad un metro dalla meta!

63′ L’Italia non sfonda e l’arbitro torna sul vantaggio precedente. Allan calcia in touche, gli azzurri vogliono la meta!

62′ Mischia Italia a ridosso dei 22 della Francia. C’è il vantaggio per gli azzurri.

61′ Esce Bigi, entra Zani. Cambio anche in mediana per Smith: Palazzani sostituisce un Braley non esaltante. Tuivaiti per Zani.

60′ Sbaglia la trasformazione Ntamack. FRANCIA-ITALIA 28-10. La partita è chiusa, ma ora bisogna impedire ai padroni di casa di dilagare, come troppe volte accaduto di recente.

59′ Lampo della Francia e meta quasi dal nulla. Ntamack trova un varco nella difesa italiana, ben imbeccato da Thomas, e va a marcare comodamente i 5 punti che valgono anche il bonus offensivo.

57′ Budd placcato a ridosso dei 22, la Francia ci ricaccia dietro. Ma Hayward raccoglie al volo e riparte, prima di commettere fallo per un tenuto a terra. Proteste da parte dell’italo-neozelandese.

57′ Avanzano gli azzurri, decisamente molto più propositivi in questa seconda frazione.

56′ Ricordiamo che Smith ha già operato tre cambi: dentro Licata, Fischetti e Riccioni, fuori Negri, Lovotti e Zilocchi.

56′ Break di Budd, poi brutto passaggio di Braley, che tende sempre a rallentare il gioco azzurro invece di accenderlo.

55′ Allan va per i pali, ma sbaglia incredibilmente un calcio facile da posizione centrale. Che erroraccio!

54′ Gli azzurri si guadagnano un prezioso calcio di punizione. Vedremo quale sarà la decisione: pali o touche?

53′ Calcio di Dupont, rimessa Italia a ridosso dei 22 avversari.

52′ Calcetto di Allan che mette in difficoltà l’estremo francese, costretto a rifugiarsi in touche, ma il calcio purtroppo è stato deviato da un azzurro. Rimessa francese.

51′ Serie di calcio di spostamento. Touche per la Francia a metà campo.

50′ L’Italia intercetta nuovamente la rimessa e riparte con Minozzi e Morisi!

50′ Braley calcia in touche, ma si resta nei 22 azzurri. Apnea continua per la Nazionale italiana.

49′ Nuova touche per la Francia a 5 metri dalla linea di meta, ma gli azzurri intercettano la rimessa!

49′ Non sfonda la Francia, ma l’arbitro torna sul vantaggio precedente per un fuorigioco.

48′ Maul della Francia e altro vantaggio per i padroni di casa.

47′ Torna ad attaccare a folate la Francia. E c’è subito il calcio di punizione per i francesi. Ntamack calcia in touche, i Galletti vanno a caccia della quarta meta e del conseguente punto di bonus.

45′ Italia coraggiosa in questo avvio di ripresa. Ma arriva un ingenio in avanti di Minozzi.

44′ Bellissima progressione di Bellini, ma viene placcato e portato fuori, rimessa per la Francia nei propri 22.

43′ Calcio in avanti di Dupont, bella presa al volo di Hayward, poi break spettacolare di Budd!

43′ Fickou avanza, ma non trova il varco nella difesa italiana.

42′ Hayward calcia in touche. Fase di studio in questo avvio di ripresa.

42′ Il solito Minozzi scava un break e serve l’accorrente Canna. Quest’ultimo mette il piede fuori con l’ovale in mano. Touche per la Francia.

41′ E’ iniziata la ripresa.

TERMINA IL PRIMO TEMPO. Francia-Italia 23-10. Netto il divario tra le due squadre, i transalpini sono superiori, tuttavia gli azzurri hanno reagito con orgoglio dopo un avvio da incubo. Tutto sommato una figura dignitosa finora.

40′ Ntamack trasforma colpendo per due volte il palo! Che fortuna…FRANCIA-ITALIA 23-10. Davvero un peccato.

39′ Passaggio lungo di Dupont e Alldritt, tutto solo, va a marcare la terza meta per i francesi.

37′ Altro fuorigioco dell’Italia e punizione della Francia. Questa volta Ntamack calcia in touche, i transalpini vogliono la meta. I gladiatori azzurri ora devono dare tutto.

37′ Ennesima invenzione di Dupont, Francia a 10 metri dalla meta. Quando attaccano, fanno sempre male.

35′ Niente da fare, tenuto a terra dell’Italia dopo l’asfissiante pressione francese nel raggruppamento. Ntamack calcia in touche a metà campo. Ora gli azzurri devono assolutamente cercare di chiudere il primo tempo senza subire altri punti.

35′ Entriamo nei 35′ grazie a Canna e Steyn.

33′ Fantastica progressione di Minozzi, davvero scatenato. L’Italia guadagna tanti metri con un’azione spettacolare a cui hanno contribuito anche Bellini e Allan. Mischia azzurra dopo un in avanti della Francia.

32′ Stavolta Ntamack non può sbagliare un comodo e centrale calcio di punizione. FRANCIA-ITALIA 16-10.

31′ Vantaggio per la Francia, poi arriva il calcio di punizione. Fuorigioco da parte degli azzurri. Peccato, tutto è nato da un calcio di spostamento sbagliato da Allan.

30′ Brutto calcio di Allan direttamente in touche, ma era fuori dai 22. Dunque rimessa laterale pericolosa per la Francia.

29′ A SEGNO ALLAN! Francia-Italia 13-10, incredibile! Stanno pesando tanto i calci sbagliati di Ntamack, costati ben 7 punti ai transalpini!

28′ Serie di calci di spostamento, poi arriva un’ostruzione della Francia! L’Italia può andare per i pali!

27′ L’Italia avanza, poi Allan calcia lungo. Immediata la pressione francese.

26′ Allan, da 42 metri e posizione molto angolata, non sbaglia la trasformazione. FRANCIA-ITALIA 13-7. Torniamo in partita!

25′ METAAAAAAAAAAAAAAA!!! MINOZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’ovale cade dalle mani di Allan, Hayward lo raccoglie e serve l’accorrente Minozzi che, velocissimo, va a schiacciare in meta! Era la scossa che serviva! Primi punti azzurri in questo Sei Nazioni.

24′ Azzurri nei 22 della Francia, bisogna provarci!

24′ Polledri prova a sfondare, finalmente Italia incisiva!

23′ Avanza Canna, ben imbeccato da Allan.

21′ In avanti di Thomas, mischia per l’Italia a ridosso dei 22 francesi.

21′ Pressione impressionante ed asfissiante della Francia. E’ una squadra impressionante, difficilmente non vincerà questo Sei Nazioni.

19′ Ntamack sbaglia l’ennesimo calcio, stavolta colpisce il palo centrale. FRANCIA-ITALIA 13-0. Non c’è partita.

18′ Arriva la meta per la Francia. Ollivon, da terra, è riuscito ad allungarsi e schiacciare altri 5 punti.

17′ Fuorigioco azzurro, vantaggio per la Francia. Ntamack placcato a pochi cm dalla meta.

16′ Assist illuminante di Dupont per Willemse, Francia a 3 metri dalla linea di meta.

15′ Sbaglia ancora Ntamack, ancora graziata l’Italia. Si resta sull’8-0.

14′ Punizione per ingresso laterale nel raggruppamento da parte di Zilocchi. La Francia va di nuovo per i pali.

14′ Finalmente l’Italia guadagna tanti metri grazie alla maul, ma poi gli azzurri perdono l’ovale e la Francia riparte velocissima.

13′ Gran placcaggio di Zilocchi e tenuto a terra della Francia. Respiriamo. Punizione per gli azzurri, Allan calcia in touche a metà campo.

12′ Francia dominante nei punti d’incontro, guadagnano metri inesorabilmente. L’Italia sembra impotente.

11′ Allan calcia in touche, ma attacca solo la Francia.

11′ Altro calcetto a seguire, questa volta Bellini raccoglie prima degli avversari oltre la linea di meta.

10′ Maul della Francia, sono di nuovo nei 22 azzurri.

9′ Tenuto a terra di Minozzi. L’Italia non ha guadagnato un metro in questo avvio di partita. La sensazione è che il divario tra azzurri e transalpini non sia mai stato così ampio da 20 anni a questa parte. Ci auguriamo di sbagliarci, ma si rischia una durissima lezione.

8′ A sorpresa Ntamack sbaglia una trasformazione non difficile. FRANCIA-ITALIA 8-0. L’avvio è da incubo, sarà un pomeriggio difficile.

7′ Meta straordinaria della Francia. Calcetto illuminante di Ntamack, Thomas arriva a velocità doppia rispetto agli azzurri e schiaccia a terra.

6′ Calcetto insidioso di Bouthier, Hayward raccoglie nei 22, poi Allan calcia in touche. Rimessa pericolosissima ora per i transalpini.

5′ La difesa della Francia non solo non fa avanzare l’Italia, ma anzi ricaccia indietro gli azzurri. E’ un dominio per ora.

4′ Non sbaglia infatti Ntamack. FRANCIA-ITALIA 3-0.

3′ In avanti di Rattez, ma in precedenza c’era stato un fuorigioco dell’Italia. Calcio di punizione, la Francia va per i pali. Posizione centralissima, non ci saranno problemi.

3′ C’è il vantaggio per la Francia.

2′ Gran placcaggio di Allan su Alldritt, ma la Francia continua a guadagnare metri.

2′ La Francia recupera l’ovale ed entra nei 22 azzurri. Italia subito in apnea.

1′ Buona pressione azzurra, la Francia calcia per liberare i 22, Minozzi raccoglie al volo .

1′ E’ cominciata Francia-Italia! Calcio d’inizio di Allan.

15.59 La formazione della Francia:

15 Anthony Bouthier

14 Teddy Thomas

13 Arthur Vincent

12 Gael Fickou

11 Vincent Rattez

10 Romain Ntamack

9 Antoine Dupont

8 Greg Alldritt

7 Charles Ollivon (c)

6 François Cros

5 Paul Willemse

4 Bernard le Roux

3 Mohamed Haouas

2 Julien Marchand

1 Cyril Baille

15.58 La formazione dell’Italia:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 24 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 30 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 40 caps)

11 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 17 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 55 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 23 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 14 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby,1 cap)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps)

15.57 Piove a Parigi, un’insidia in più per i giocatori.

15.56 E ora la ‘Marsigliese’.

15.54 Inni nazionali, si parte con quello di Mameli!

15.53 Le squadre fanno il loro ingresso in campo!

15.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Francia-Italia, secondo match del Sei Nazioni di rugby 2020.

Il programma della sfida – Le formazioni dell’incontro – La presentazione del match

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby: oggi, domenica 9 febbraio, il match inizierà alle ore 16.00, e proporrà la sfida tra i transalpini, vittoriosi all’esordio con l’Inghilterra, e gli azzurri, sonoramente battuti nella prima uscita in Galles.

Nel match odierno per l’Italia giocheranno Jayden Hayward ad estremo e come ali Mattia Bellini e Matteo Minozzi, mentre i centri saranno Carlo Canna e Luca Morisi, infine in mediana Braley affiancherà Allan. In terza linea il numero 8 Steyn sarà coadiuvato da Negri e Polledri.

In seconda linea spazio ad Alessandro Zanni e Niccolò Cannone, all’esordio, infine in prima linea ecco Zilocchi e Lovotti ai lati di Luca Bigi, con quest’ultimo al secondo cap da capitano della Nazionale. In panchina Zani, Fischetti, Riccioni, Budd, Ruzza, Licata, Palazzani e Bisegni.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby: oggi, domenica 9 febbraio, il match inizierà alle ore 16.00, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

