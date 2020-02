LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida impossibile a Parigi, servono XV gladiatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Francia ed Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby: oggi, domenica 9 febbraio, il match inizierà alle ore 16.00, e proporrà la sfida tra i transalpini, vittoriosi all’esordio con l’Inghilterra, e gli azzurri, sonoramente battuti nella prima uscita in Galles.

Nel match odierno per l’Italia giocheranno Jayden Hayward ad estremo e come ali Mattia Bellini e Matteo Minozzi, mentre i centri saranno Carlo Canna e Luca Morisi, infine in mediana Braley affiancherà Allan. In terza linea il numero 8 Steyn sarà coadiuvato da Negri e Polledri.

In seconda linea spazio ad Alessandro Zanni e Niccolò Cannone, all’esordio, infine in prima linea ecco Zilocchi e Lovotti ai lati di Luca Bigi, con quest’ultimo al secondo cap da capitano della Nazionale. In panchina Zani, Fischetti, Riccioni, Budd, Ruzza, Licata, Palazzani e Bisegni.

Foto: LaPresse