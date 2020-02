LIVE Francia-Inghilterra 10-0, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: subito meta per i transalpini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16′ Cambio per la Francia, dentro Joseph per Farrell.

15′ Perfetto Romain Ntamack! 10-0 Francia, Inghilterra scossa.

13′ Ancora spettacolare la Francia che cambia campo al piede ed entra nuovamente in zona rossa. C’è il vantaggio, si va per i pali.

Loading...

Loading...

11′ Fino ad ora ottimo lavoro per la Nazionale francese, in entrambe le fasi di gioco.

9′ Inghilterra che entra nei 22 ma perde nuovamente l’ovale.

7′ Trasforma Romain Ntamack, 7-0 per i padroni di casa.

6′ META ECCEZIONALE DELLA FRANCIA! Che giocata dei transalpini che entrano nella zona rossa con un super Thomas, poi prosegue l’azione e Rattez schiaccia in meta.

4′ L’Inghilterra arriva a 5 metri dalla linea di meta transalpina dopo l’errore dei padroni di casa in touche, si salvano però i francesi che guadagnano campo.

3′ Ci provano con la maul gli inglesi, poi il piede di Ford non è perfetto.

2′ Ancora touche per l’Inghilterra che prova ad organizzare il primo vero attacco del match.

1′ Sbaglia il calcio Farrell, c’è il mark per la Francia.

1′ Francia che riesce a liberare l’ovale dai propri 22. Ora può ripartire l’Inghilterra.

1′ Si parte: kick-off inglese.

15.58 Tutto pronto, squadre schierate: si comincia.

15.56 Inni nazionali.

15.53 Ingresso in campo a Parigi.

15.50 Squadre che stanno per entrare in campo per gli inni nazionali.

15.46 La formazione dell’Inghilterra:

George Furbank; Jonny May, Manu Tuilagi, Owen Farrell (captain), Elliot Daly; George Ford, Ben Youngs; Joe Marler, Jamie George, Kyle Sinckler, Maro Itoje, Charlie Ewels, Courtney Lawes, Sam Underhill, Tom Curry.

A disposizione: Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, George Kruis, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Ollie Devoto, Jonathan Joseph.

15.43 La formazione della Francia:

Anthony Bouthier; Teddy Thomas, Virimi Vakatawa, Gaël Fickou, Damian Penaud; Romain Ntamack, Antoine Dupont; Cyril Baille, Julien Marchand, Mohamed Haouas, Bernard Le Roux, Paul Willemse, Francois Cros, Charles Ollivon (captain), Gregory Alldritt.

A disposizione: Peato Mauvaka, Jefferson Poirot, Demba Bamba, Boris Palu, Cameron Woki, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert, Vincent Rattez.

15.41 A Parigi va dunque a chiudersi la prima giornata del Sei Nazioni, il XV della Rosa deve rispondere alle performance di Irlanda e Galles.

15.39 Buon pomeriggio e ben ritrovati con il grande rugby: in programma alle 16.00 Francia-Inghilterra.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima partita della prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2020: a Parigi scendono in campo Francia ed Inghilterra per uno scontro diretto già molto importante in chiave classifica. Il XV della Rosa deve già rispondere ai colpi interni arrivati ieri da parte di Irlanda e Galles, che si sono imposte rispettivamente su Scozia ed Italia.

In campo da un lato ci saranno i Bleus, che puntano su una squadra molto rinnovata e molto giovane e su un nuovo tecnico, Fabien Galthié, che arriva dopo una serie di gestioni che non hanno saputo far fare il salto di qualità alla squadra. Dall’altro c’è l’Inghilterra dell’inossidabile Eddie Jones, che arriva forte della finale conquistata ai Mondiali e che è la favorita d’obbligo per la vittoria finale.

Quella odierna è la prima prova del nove per capire se veramente questo è l’anno giusto per vincere il Sei Nazioni ed Eddie Jones è l’unico tecnico del lotto a poter ripartire dalle certezze degli ultimi mesi. Di contro, la Francia è ancora un cantiere aperto e Galthié punta principalmente all’entusiasmo e all’incoscienza giovanile per provare a ribaltare i pronostici della vigilia, fermare i britannici e provare a candidarsi come outsider di lusso nella corsa al titolo.

Appuntamento alle 16.00 per il fischio d’inizio, la nostra diretta inizierà qualche minuto prima.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS/Luigi Mariani