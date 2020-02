LIVE Fognini-Khachanov, ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: primo ostacolo durissimo per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il tabellone del torneo ATP 500 di Rotterdam – Così la giornata di ieri

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam tra Fabio Fognini e il russo Karen Khachanov.

Sono due i precedenti tra il numero 11 e il numero 17 del mondo, entrambi disputati nel 2019 a brevissima distanza: nei quarti di Pechino ha vinto il russo per 3-6 6-3 6-1, nel secondo turno a Shanghai si è invece imposto l’italiano per 6-3 7-5. Di tutti i confronti di primo turno del torneo olandese, questo è certamente il più interessante per il ranking dei due giocatori: si tratta di un match che avrebbe certamente meritato di giocarsi in ben altra fase del torneo.

Loading...

Loading...

Fognini arriva all’Ahoy di Rotterdam, l’arena che storicamente ospita questo evento, sulla scia degli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open, dove ha perso dall’americano Tennys Sandgren, e con fondate speranze di tornare in tempi piuttosto brevi entro i primi 10 del mondo. Khachanov, invece, in Australia è arrivato al terzo turno, soccombendo di fronte a Nick Kyrgios dopo un’autentica battaglia durata cinque set.

Il russo ha un conto in sospeso con il torneo olandese, dove in tre partecipazioni ha sempre perso all’esordio, rispettivamente contro il croato Borna Coric, il tedesco Philipp Kohlschreiber e il padrone di casa Tallon Griekspoor. Il ligure, invece, è al suo esordio, dato che per la prima volta modifica la sua storica programmazione, che in precedenza prevedeva la disputa della Gira Sudamericana. Un solo italiano ha raggiunto la finale a Rotterdam, vincendola: fu Omar Camporese, nel 1991, contro Ivan Lendl. Solo problemi di infortuni gli impedirono di far partire da lì la più luminosa parte della sua fino a quel momento già valida carriera.

Il match comincerà non prima delle ore 12:30, e comunque dopo la fine dell’incontro tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse