Fognini-Khachanov oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Atp Rotterdam 2020

Comincia dal cemento indoor di Rotterdam la stagione europea di Fabio Fognini, impegnato quest’oggi in un complicatissimo incontro di primo turno contro il temibile russo Karen Khachanov. Un esordio davvero molto ostico per il tennista di Arma di Taggia, n.11 del ranking mondiale e quinta testa di serie del torneo olandese ATP 500, che dovrà vedersela con il n.17 al mondo (primo escluso dalla lista delle teste di serie) nel suo terreno di caccia preferito.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KHACHANOV (NON PRIMA DELLE 12.30, 11 FEBBRAIO)

I due si sono già affrontati due volte in passato in singolare nel circuito maggiore (entrambe nel 2019) ed il bilancio è attualmente in parità con una vittoria per parte (Khachanov a Pechino, Fognini a Shanghai). L’incontro odierno, che promuoverà uno dei due agli ottavi contro il britannico Daniel Evans, si disputerà sul campo centrale di Rotterdam non prima delle ore 12.30 e al termine della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Di seguito il programma completo della partita.

FOGNINI-KHACHANOV, ATP ROTTERDAM: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO:

Non prima delle ore 12.30 Fabio Fognini vs Karen Khachanov

FOGNINI-KHACHANOV, ATP ROTTERDAM: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse