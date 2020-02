WTA Hua Hin 2020: buon esordio per Qiang Wang e Lin Zhu, fuori Petra Martic e Yafan Wang

Si è conclusa la giornata di primi turni al torneo WTA International di Hua Hin, in Cina. Otto gli incontri disputati oggi, con varie teste di serie impegnate e tantissima Cina in campo in attesa del debutto, previsto per domani, della numero 1 del seeding e 4 del mondo, l’ucraina Elina Svitolina.

Nella parte alta del tabellone esordisce con successo la numero 3 del tabellone, la cinese Qiang Wang, che comincia a sfruttare la wild card elargita dall’organizzazione con un netto 6-1 6-1 in un’ora sulla connazionale Xinyun Han, che guidava nei precedenti per 6-3. polacca Katarzyna Kawa, vittoriosa in rimonta sull’indiana Ankita Raina per 3-6 6-0 6-1. L’altra padrona di casa Lin Zhu raggiunge la svizzera Leonie Kung per effetto del 6-4 6-2 con cui estromette la russa Varvara Flink.

Sorprese nella parte bassa, a cominciare dall’eliminazione della cinese Yafan Wang, testa di serie numero 6, sconfitta dalla rumena Patricia Maria Tig per 6-1 1-6 7-6 (5). Sua prossima avversaria ancora una padrona di casa, Xiaodi You, che ha un giorno di riposo in più. La rappresentante di Cina Taipei (il nome sportivo di Taiwan) En-Shuo Liang elimina una delle quattro Wang in tabellone, questa volta di nome Xinyu, per 6-3 6-0in 52 minuti, e dura ancora meno il derby tra Shuai Peng e Yue Yuan: 6-1 6-0 in 47 minuti. Rischia qualcosa l’austriaca Barbara Haas, che rimonta la giapponese Chihiro Muramatsu in due ore e tre quarti (3-6 7-5 6-3), ma il botto finale deve ancora arrivare, perché a fine giornata l’avversaria di Haas non è la croata Petra Martic, numero 2 del seeding, ma la cinese Xiyu Wang, che la sconfigge per 6-3 6-4.

Foto: LaPresse