LIVE Fognini-Khachanov 3-6, 3-6 ATP Rotterdam 2020 in DIRETTA: il russo vince il match con pieno merito battendo l’azzurro in due set

LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI FOGNINI

KHACHANOV CHIUDE IL MATCH CON IL PUNTEGGIO DI 6-3, 6-3 ELIMINANDO FOGNINI E QUALIFICANDOSI AL SECONDO TURNO DEL TORNEO DI ROTTERDAM.

0-40 Tre match point per il moscovita.

0-30 Errore di rovescio per l’azzurro.

0-15 Inizia male Fognini, che ora lamenta anche qualche problema fisico.

3-5 Kachanov fa il suo tenendo il servizio a zero. Nel prossimo turno di battuta potrà servire per il match.

40-0 Seconda di servizio lavorata su cui Fognini non è reattivo.

30-0 Ace senza possibilità di replica.

15-0 Solita grande prima del russo.

3-4 Khachanov coglie la chance questa volta andando a mettere a referto il break alla prima chance buona.

15-40 Arrivano due palle break.

15-30 Risposta errata di Khachanov, pallina in rete.

0-30 Troppo profondo l’attacco incrociato del tennista italiano.

0-15 Doppio fallo del ligure.

3-3 Funziona nuovamente il servizio del russo, che si risistema in attesa del settimo gioco.

40-30 Torna sotto l’azzurro che si prende un altro punto.

40-15 Risposta vincente di Fognini.

40-0 Il copione si ripete.

30-0 Altra prima imprendibile.

15-0 Ace di Khachanov.

3-2 Ottima prima di Fognini che con autorità prosegue la sua gara di testa nel secondo parziale.

40-15 Ancora la smorzata dell’italiano: vincente. Khachanov non sa cosa fare.

15-30 Risposta vincente del russo.

30-0 Accelerazione vincente per l’azzurro con il rovescio.

15-0 Ancora la palla corta per Fognini: qualità.

2-2 Ace esterno di Khachanov che non tradisce emozioni.

40-30 Risposta e smorzata, con complicità del nastro: Fognini mostra tutta la sua classe.

40-15 Esagera il moscovita sbagliando anche la direzione.

40-0 Ace del russo.

30-0 Due accelerazioni di Khachanov.

Si può ripartire.

MEDICAL TIMEOUT PER FOGNINI, CHE LAMENTA PROBLEMI ALLA GAMBA SINISTRA.

2-1 Al termine di un game infinito, il ligure tiene il servizio riportandosi avanti nel parziale.

A-40 Attacco a rete per Fognini

40-40 Dopo una verifica con il “Challenge” l’arbitro decide di far rigiocare un punto per il quale però Fognini chiede informazioni dal momento che riteneva di aver già fatto il punto.

40-40 Nuova parità: game interminabile.

A-40 Il russo aiuta l’azzurro, sbaglia pure lui in risposta.

40-40 Errore kilometrico di Fognini col dritto.

A-40 Il “Falco” cambia la decisione del giudice di linea. Il dritto di Fognini è in campo.

40-40 Bella risposta del russo, che riesce a far tornare lo score in parità

A-40 Sbaglia pure Khachanov.

40-40 Errore del ligure. Nuova “deuce”.

A-40 Molto dinamico Fognini in questo rally che si procura una chance per portarsi a casa il game.

40-40 Regalo di Khachanov. Parità.

30-40 Annullata la prima con un attacco a rete, chiuso con un eccellente smash.

15-40 Arrivano due palle break.

15-30 Demi-volèe sensazionale di Fognini, che accorcia con un pezzo di bravura.

0-30 Due difese perfette del russo mandano fuori controllo Fognini che commette errori banali.

1-1 Servizio e rovescio, in questo caso, per Khachanov che sistema le cose.

A-40 Errore totalmente gratuito da parte dell’azzurro, che si lamenta con sè stesso.

40-40 Risposta pazzesca di Fognini, il “Challenge” conferma: parità.

40-30 Altro dritto aperto per il moscovita che non sbaglia.

30-30 Legge bene la palla corta Fognini chiudendo al meglio con il rovescio.

30-15 Servizio e dritto ora per il russo.

15-15 Errore clamoroso di Khachanov nell’approccio a rete.

15-0 Prova a uscire dalla diagonale di rovescio Fognini, ma sbaglia.

1-0 Alla fine ce la fa: il ligure si porta a casa questo complicato gioco.

40-30 Altro errore di Khachanov, Fognini può approfittarne.

30-30 Due errori, uno a testa, spostano su questo punteggio il primo game del secondo set.

15-15 Servizio e dritto di Fognini.

0-15 Dritto all’incrocio delle righe di Kachanov, confermato anche dal “Challenge”.

3-6 KHACHANOV DOPO MEZZ’ORA SI AGGIUDICA CON MERITO IL PRIMO SET.

40-0 Tre set point per il moscovita.

30-0 Stecca di Kachanov che però trova casualmente una palla corta sulla quale il recupero di Fognini finisce successivamente fuori.

15-0 Prima efficacissima del russo.

3-5 Arriva il nuovo break da parte del russo che a questo punto servirà per il set.

15-40 Annullata la prima.

0-40 E’ vincente la risposta di Khachanov che si apre il campo per andare a prendersi tre palle di un nuovo potenziale break.

0-30 La palla del ligure si ferma sul nastro. Ora si fa nuovamente dura.

0-15 Perde la misura col dritto l’azzurro.

3-4 Immediato controbreak di Fognini, che accorcia nel parziale avendo ora la chance di pareggiare!

30-40 Palla del controbreak per l’azzurro.

30-30 Braccio di ferro che manda fuori giri Fognini.

15-30 Errore del russo dal centro del campo col rovescio.

15-15 Risposta e attacco alla rete che porta dividendi a Fognini.

15-0 Servizio e dritto vincente per il moscovita.

2-4 Vola via il back di rovescio di Fognini, arriva il break per il russo

30-40 Palla break per Khachanov.

30-30 Splendido rovescio lungo linea di Fognini.

15-30 Dritto in rete per l’italiano.

15-15 Palla facile sbagliata dal ligure in questo caso.

15-0 Subito un punto per l’azzurro in questo suo turno di servizio.

3-2 Sbaglia Fognini. Il russo torna in vantaggio.

40-30 Altro errore col dritto di Khachanov.

40-15 Il nastro aiuta Fognini, nella circostanza, sulla soluzione di forza del moscovita.

40-0 Prima di servizio semplicemente ingiocabile.

30-0 Dritto imprendibile da parte di Khachanov.

15-0 Ricomincia a martellare, anche con la seconda, il russo.

2-2 Salva una situazione che sarebbe potuta diventare difficile Fognini ritrovando il bandolo della matassa sul suo servizio.

40-30 Altro “gratuito” del russo.

30-30 Regalo di Khachanov col dritto. Palla fuori di un paio di metri col dritto.

15-30 Servizio e dritto per il ligure, che si carica.

0-30 Altro colpo in rete, ora l’azzurro deve cambiare qualcosa.

0-15 Sbaglia Fognini

1-2 Senza fatica Khachanov porta a casa questo secondo turno di servizio.

40-0 Funziona anche la seconda.

30-0 Ottima prima del russo, Fognini fatica a rispondere.

15-0 Servizio e dritto per Khachanov.

1-1 Rovescio vincente dell’Italiano, che ristabilisce la parità nel conto dei game.

A-40 Pazzesco dritto del ligure, che trova il vincente.

40-40 Di poco largo il rovescio dell’azzurro.

40-30 Dritto che si ferma sul nastro quello di Fognini.

40-15 Fognini chiama a rete l’avversario, che non riesce a recuperare spedendo in “out” il tentativo di passante.

30-15 Vola via il dritto del moscovita.

15-15 Passante perfetto di Khachanov in recupero.

15-0 Ace anche per Fognini.

0-1 Altro errore dell’azzurro, che consegna il primo game al rivale.

40-0 Errore col dritto per Fognini.

30-0 Secondo ace.

15-0 Ace del moscovita.

SI COMINCIA!

13.29 Un minuto e si comincia: a servire sarà il russo.

h 13.25 Eccoci con il sorteggio! Inizia ufficialmente il riscaldamento dei due.

h 13.15 L’ingresso in campo di Fognini e Khachanov è previsto fra cinque minuti circa.

h 13.09 E’ terminato il match fra Auger-Aliassime e Struff: il canadese, al limite delle due ore di gioco, si è imposto per 6-3, 1-6, 6-3 qualificandosi al secondo turno.

h 12.33 Auger-Aliassime e Struff si giocheranno tutto nel terzo e decisivo set sul cemento indoor di Rotterdam: il tedesco si è infatti aggiudicato il secondo set per 6-1, dopo aver perso il primo parziale 6-3. Ritardato ulteriormente l’inizio della sfida tra Fognini e Khachanov.

h 12.10 La sfida fra l’azzurro e il russo, a Rotterdam, inizierà al termine dell’incontro fra Auger-Aliassime e Struff. La situazione al momento vede il canadese in vantaggio 6-3, 1-2.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam tra Fabio Fognini e il russo Karen Khachanov.

Sono due i precedenti tra il numero 11 e il numero 17 del mondo, entrambi disputati nel 2019 a brevissima distanza: nei quarti di Pechino ha vinto il russo per 3-6 6-3 6-1, nel secondo turno a Shanghai si è invece imposto l’italiano per 6-3 7-5. Di tutti i confronti di primo turno del torneo olandese, questo è certamente il più interessante per il ranking dei due giocatori: si tratta di un match che avrebbe certamente meritato di giocarsi in ben altra fase del torneo.

Fognini arriva all’Ahoy di Rotterdam, l’arena che storicamente ospita questo evento, sulla scia degli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open, dove ha perso dall’americano Tennys Sandgren, e con fondate speranze di tornare in tempi piuttosto brevi entro i primi 10 del mondo. Khachanov, invece, in Australia è arrivato al terzo turno, soccombendo di fronte a Nick Kyrgios dopo un’autentica battaglia durata cinque set.

Il russo ha un conto in sospeso con il torneo olandese, dove in tre partecipazioni ha sempre perso all’esordio, rispettivamente contro il croato Borna Coric, il tedesco Philipp Kohlschreiber e il padrone di casa Tallon Griekspoor. Il ligure, invece, è al suo esordio, dato che per la prima volta modifica la sua storica programmazione, che in precedenza prevedeva la disputa della Gira Sudamericana. Un solo italiano ha raggiunto la finale a Rotterdam, vincendola: fu Omar Camporese, nel 1991, contro Ivan Lendl. Solo problemi di infortuni gli impedirono di far partire da lì la più luminosa parte della sua fino a quel momento già valida carriera.

Il match comincerà non prima delle ore 12:30, e comunque dopo la fine dell’incontro tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

