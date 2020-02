LIVE Dinamo Sassari-Brindisi 86-91, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: Happy Casa in semifinale grazie ad un Adrian Banks da 37 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.53 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Dinamo Sassari-Brindisi su questa pagina, buon proseguimento di serata su OA Sport con le Final Eight di Coppa Italia 2020.

19.50 Per il secondo anno consecutivo dunque la Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci elimina la Dinamo Sassari dalle Final Eight di Coppa Italia. Ora la compagine pugliese attenderà in semifinale la vincente dello scontro tra Fortitudo Bologna e Leonessa Brescia.

FINISCE QUI! BRINDISI E’ IN SEMIFINALE, LA DINAMO SASSARI ESCE A TESTA ALTA.

Loading...

Loading...

86-91 1/2 per l’ex Virtus Bologna e Vanoli Cremona.

Pierre prova una tripla che scheggia solo il ferro, Brindisi vicinissima alla semifinale, liberi per Kelvin Martin.

86-90 Adrian Banks è impeccabile e arriva a quota 37 punti. Altro time out chiesto dalla panchina di Sassari, ora si sentono solo i supporters di Brindisi, in netta maggioranza.

Sistematico fallo di Marco Spissu sulla rimessa di Brindisi, Banks va in lunetta.

86-88 Pierre sbaglia il primo libero, 17″ sul cronometro.

Fallo speso dalla difesa di Vitucci che manda Pierre in lunetta per evitare il tiro da tre di Sassari.

85-88 MARTIN DA TREEEE!!! Sembrava corto il tiro dall’arco del numero 1 di Brindisi che invece rimbalza sul ferro ed entra, time out chiamato da Pozzecco quando restano 18 secondi da giocare.

L’ex Treviso e Virtus Roma non infila nemmeno un tiro dalla lunetta, Dinamo in bonus, 3 falli invece per la New Basket Brindisi.

Liberi importanti per John Brown.

85-85 TRIPLA di Curtis Jerrels.

82-85 SUTTON A DUE MANI SOPRA IL FERRO, +3 Happy Casa.

82-83 2/2 per Adrian Banks, 1’45” alla fine.

Dopo un check degli arbitri il fallo di Bilan si tramuta in semplice da antisportivo, saranno comunque liberi per Brindisi perchè Sassari ha esaurito il bonus.

82-81 Banks arriva a quota 33 punti, record stagionale per l’americano con cittadinanza israeliana.

82-79 MARCO SPISSU, tripla del sorpasso sassarese.

79-79 Bilan per il nuovo pareggio a 2’46” dalla sirena.

77-79 Brown va a rimbalzo sull’errore di Banks e inchioda il nuovo vantaggio pugliese.

77-77 JERRELS DA TRE! Ancora parità.

74-77 KELVIN MARTIN dall’arco, torna avanti l’Happy Casa, Sassari esaurisce il bonus, un solo fallo commesso invece da Brindisi nel quarto periodo.

74-74 TRIPLA DI ALESSANDRO ZANELLI, solo retina per l’ex Legnano, continua il botta e risposta tra le due squadre.

74-71 ALTRA BOMBA DI STEFANO GENTILE! Il parziale di 6-0 del play/guardia della Dinamo vale il +3 per la squadra di Pozzecco.

71-71 GENTILE DA TRE!!!!! Adesso è spettacolo, 6’05” alla fine.

68-71 BANKS risponde con la stessa moneta.

68-68 TRIPLA di Spissu, parità alla Vitrifrigo Arena.

65-68 Ancora Evans in post basso, questa volta il time out arriva dalla panchina di Brindisi.

63-68 Semi-gancio di Evans che sfrutta la marcatura di Stone viziata da quattro falli personali.

61-68 Gaspardo appoggia a canestro il +7 dopo 2 minuti nel quarto quarto. Pozzecco chiama subito time out.

61-66 Banks in penetrazione, 28 punti per l’ex Varese e Avellino che è a -4 dal suo record stagionale (32).

INIZIA IL QUARTO PERIODO!

19.19 Così prima dell’ultimo quarto della partita:

Si chiude uno spettacolare 3°periodo tra @HappycasaNBB e @dinamo_sassari con il parziale a favore dei ragazzi di coach Vitucci: 61-64

26 punit per Adrian Banks, 20 per Pierre

📺Ultimo quarto tutto da seguire su RaiSport, Eurosport 2 ed https://t.co/QrUrT3BtCM#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/mvbVjWFsqG — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 14, 2020

FINISCE IL TERZO QUARTO!

61-64 Pierre da sotto riporta la Dinamo sul -3.

59-64 Sutton dal pitturato, nuovo mini-break Brindisi, +5.

59-62 ADRIAN BANKS, ci pensa lui dall’arco a riportare avanti l’Happy Casa.

59-59 Dopo due sessioni di liberi, una per parte, Jerrels cattura il rimbazlo e porta il risultato in perfetta parità, 1’32” a fine periodo.

55-57 Jerrels riporta la Dinamo ad un solo possesso di svantaggio, in questo momento le difese sembrano star rifiatando.

53-57 Banks appoggia il nuovo +4 della Happy Casa.

53-55 TRIPLA DI PIERRE, si sta segnando ad ogni azione!

50-55 Tiro difficilissimo di Darius Thompson che trova solo la retina.

50-53 Anche Dyshawn Pierre è perfetto in lunetta.

48-53 Due liberi di Dominique Sutton.

48-51 Un libero per il Banco di Sardegna dopo un tecnico fischiato a Banks, entrambe le squadre in bonus a 4’06” dalla fine del terzo quarto.

47-51 Persa della Dinamo, schiacciata di Sutton in coast to coast e +4 Brindisi.

47-49 Sutton penetra nella difesa di Sassari e alza una parabola che entra dopo aver rimbalzato più volte sul ferro.

47-47 Banks arriva a quota 19 punti e sull’azione successiva rimette subito lo score in parità.

47-45 TRIPLA DI SPISSU!

6-6 il parziale del terzo periodo dopo 4 minuti trascorsi, rimessa Sassari.

44-45 1/2 Bilan, il croato sbaglia il primo libero.

Altro fallo di Brown, il quarto per il centro di Brindisi, Vitucci lo chiama in panchina e manda in campo Sutton, intanto liberi per Bilan.

43-45 TRIPLA DI TYLER STONE, Brindisi torna avanti, 2-2 la situazione falli.

43-42 TRIPLA DI PIERRE, la bomba del canadese vale il sorpasso della Dinamo a 7’51” dalla sirena dei 30.

Terzo fallo personale per John Brown, il primo di squadra per Happy Casa nel terzo periodo.

40-42 Pierre dal post basso.

38-42 Dentro il libero aggiuntivo della guardia statunitense.

38-41 THOMPSON! L’ex Leida va fino in fondo subendo anche fallo da Bilan.

Il primo possesso del secondo quarto è per la New Basket di coach Vitucci.

INIZIA IL TERZO QUARTO ALLA VITRIFRIGO ARENA!

18.48 Ecco il magic-moment dei primi due quarti, assist di Dominique Sutton per la schiacciata di Kelvin Martin:

18.47 A tra poco per il secondo tempo di Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi.

18.45 Questi i numeri dei primi venti minuti nello specifico:

Si chiude un 1°tempo spettacolare alla Vitrifrigo Arena!

L'@HappycasaNBB conduce nel parziale di 1 sulla @dinamo_sassari: 38-39

Le statistiche del match#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/FL6OAdPart — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 14, 2020

18.43 Un primo tempo giocato a ritmi molto intensi si chiude con la Happy Casa Brindisi avanti 39-38 sulla Dinamo di coach Pozzecco, 16-13 il parziale del secondo quarto in favore dei sardi.

Banks da lontanissimo su un piede sfiora un canestro che avrebbe avuto dell’incredibile, Brindisi preserva un +1 alla fine del primo tempo.

38-39 2/2 per l’ex Braunschweig, Vitucci si gioca l’ultimo time out del primo tempo per disegnare l’ultima azione brindisina.

Fallo di Gaspardo su Pierre, liberi per l’ala del Banco.

Sassari avrà il possesso per il potenziale pareggio con 26″ sul cronometro.

Ultimi 40 secondi del primo tempo da giocare.

36-39 TRIPLA di Marco Spissu, la prima della gara per il play/guardia della Dinamo.

33-39 Campogrande vede Stone che da sotto non sbaglia.

33-37 Michele Vitali a due mani sopra il ferro!

Brindisi esaurisce il bonus del secondo periodo a 2’42” dalla sirena, da qui in poi saranno liberi per Sassari.

Terzo fallo di squadra per Happy Casa commesso da John Brown, rimessa Sassari.

31-37 Terzo assist di Banks che vede il taglio di Gaspardo, il 10 di Brindisi segna con l’ausilio del tabellone.

31-35 Gaspardo ancora perfetto a rimbalzo riporta la Happy Casa sul +4. 4’04” alla seconda sirena del match.

31-33 Terzo canestro consecutivo per Curtis Jerrels.

29-33 TRIPLA di Banks, ma prima ottimo lavoro a rimbalzo di Gaspardo.

29-30 ANCORA JERRELS! Il 55 di Sassari sfrutta la prima palla persa della partita di Adrian Banks per appoggiare il -1, time out obbligato per Frank Vitucci.

27-30 TRIPLA di Jerrels!

24-30 Banks pesca Stone sotto canestro e il 33 vola indisturbato a schiacciare.

7’42” all’intervallo, fallo di Miro Bilan, il secondo di squadra per Sassari nel secondo periodo.

24-28 Banks appoggia a canestro, lo 0 di Brindisi sta segnando in ogni modo, 14 punti, un assist e zero palle perse fino a qui.

24-26 Piazzato di Coleby dalla media distanza, solo un possesso divide ora le squadre.

Fallo speso da Stefano Gentile su Adrian Banks in campo aperto, prima infrazione di squadra del secondo quarto per il Banco.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

22-26 Jerrels segna sulla sirena del primo quarto, si chiudono i primi dieci minuti della partita. Brindisi avanti di 4.

20-26 Pierre risponde subito dall’altra parte.

18-26 ADRIAN BANKSSSSSSSSSS! Altro parziale di 8-0 per Happy Casa.

Un minuto esatto alla sirena dei dieci minuti.

18-23 SCHIACCIATA di Kelvin Martin, troppo approssimativa la difesa di Sassari in questo frangente.

Evans sbaglia due tiri liberi, ora palla in mano a Brindisi.

18-21 TRIPLA di Thompson.

18-18 2/2 per il canadese, parziale aperto di 9-0 per il Banco. il match torna in parità.

Quinto fallo di squadra per Brindisi, Pierre in lunetta.

16-18 Evans corregge a canestro dopo un errore di Pierre, Pozzecco si agita ma ora il Banco è a -2.

14-18 Dentro il libero supplementare, Sassari torna a contatto, Happy Casa ha esaurito il bonus.

13-18 BILAN, il croato segna e subisce anche fallo, primo potenziale gioco da tre della gara.

11-18 Pierre lavora bene in post basso e porta il Banco in doppia cifra.

9-18 Scambio di punti in successione, Martin risponde a Bilan poi Evans da tre riporta sotto gli uomini di Pozzecco, 4’21” a fine primo quarto.

4-15 Thompson vola a schiacciare a due mani, +11 Brindisi.

E’ una Happy Casa super in questi primi cinque minuti, quarta palla recuperata dai pugliesi, situazione falli è Sassari 1-Brindisi 2.

4-13 Contropiede letale di Brindisi chiuso da Tyler Stone, Pozzecco chiama time out.

4-11 ADRIAN BANKS, il miglior marcatore del campionato di Serie A è scatenato in questo avvio di partita.

4-8 Spissu penetra e appoggia il -4.

2-8 ANCORA BANKS! Parziale di 8-0 in favore degli uomini di Vitucci che piazzano il primo break dopo 3′ trascorsi.

2-5 Adrian Banks, in sospensione da centro area.

2-3 TRIPLA di Thompson, Brindisi risponde subito dall’arco.

2-0 Primi due punti dei biancazzurri di Pozzecco.

Vitali vince il primo rimbalzo della partita e porta palla per il primo attacco di Sassari.

Il primo possesso è per Happy Casa.

INIZIA IL TERZO QUARTO DI FINALE DI COPPA ITALIA!

17.58 I QUINTETTI TITOLARI:

DINAMO SASSARI: Spissu, Vitali, Evans, Pierre, Bilan.

BRINDISI: Thompson, Banks, Martin, Brown, Stone.

17.55 Gli arbitri della gara saranno: Saverio Lazzarini, Alessandro Vicino e Mark Bartoli, presentazione delle squadre in corso alla Vitrifrigo Arena, tra cinque minuti la palla a due!

17.50 La vincente di questo match affronterà in semifinale una tra Pompea Fortitudo Bologna e Germani Leonessa Brescia, ultimo quarto di finale in programma alle 20.45.

17.45 Per Brindisi si tratta invece della sesta partecipazione, il miglior risultato ottenuto dai pugliesi in Coppa Italia coincide con la finale della scorsa stagione, dove i biancazzurri di Vitucci hanno ceduto alla Vanoli Cremona di Meo Sacchetti; ieri eliminata nettamente dall’Olimpia Milano di Ettore Messina nella gara di apertura della rassegna marchigiana.

17.40 Per la Dinamo Sassari quella di quest’anno sarà l’ottava partecipazione di sempre alle Final Eight di Coppa Italia. I biancazzurri hanno vinto due volte il titolo nel 2014 e 2015; sono poi stati sconfitti in finale dall’Olimpia Milano nel 2017 ed eliminati in semifinale due volte e ai quarti nel 2012 e 2016.

17.35 Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro i sardi di coach Gianmarco Pozzecco e la New Basket di Francesco Vitucci si giocano un posto in semifinale. In campionato l’ultimo confronto tra Dinamo ed Happy Casa si è chiuso sul 77-83 in favore di Sassari, che ha espugnato il PalaPentassuglia alla dodicesima giornata di andata di Legabsket.

17.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi, terzo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia di basket 2020.

La presentazione della gara – Il programma tv e streaming del match – La presentazione della Final Eight di Coppa Italia 2020

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindis, terzo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2019-2020. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro i sardi di coach Gianmarco Pozzecco e i pugliesi della New Basket di coach Francesco Vitucci si sfidano per un posto in semifinale. La vincente dell’incontro affronterà la vincente di Brescia-Fortitudo Bologna nel penultimo atto della competizione.

Dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro la Vanoli Cremona (83-74), i biancazzurri di coach Vitucci provano nuovamente a dare l’assalto alla Coppa Italia. Brindisi arriva a Pesaro dopo il settimo posto maturato alla fine del girone di andata anche se attualmente Adrian Banks e compagni occupano la quinta posizione in classifica con un bilancio di 13 vittorie e 8 sconfitte in Serie A. La compagine pugliese troverà sulla propria strada una delle squadre più accreditate per arrivare fino in fondo e sarà subito chiamata ad una prova di spessore contro una squadra che ha dimostrato di avere già acquisito una mentalità europea. A testimonianza di ciò la conquista della Dinamo di un posto agli ottavi di Champions League, competizione dalla quale l’Happy Casa è invece stata eliminata chiudendo ultima nel girone D.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco arriva a Pesaro con le quote leggermente pendenti verso la propria parte per la prima gara, anche se nell’ultimo periodo i biancazzurri hanno ottenuto due sconfitte consecutive in campionato. La prima in casa contro l’Aquila Trento (87-90), la seconda all’Allianz Dome di Trieste, nel match immediatamente antecedente le Final Eight. Dopo essere stati avanti per quasi tutto l’arco dei 40 minuti, i sardi hanno ceduto 83-82 all’Allianz Trieste, uscita vincitrice dallo scontro con un 83-82 grazie ad un buzzer beater dall’arco di Juan Fernandez. Meglio è andata in Europa per il Banco che ha chiuso al secondo posto il gruppo A della Basketball Champions League con una striscia di quattro vittorie consecutive finali (Torun, Strasburgo, Hapoel Holon e per ultimi gli spagnoli del Manresa).

OA Sport vi propone la diretta di Dinamo Sassari-Brindisi, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di pallacanestro 2020, la palla a due alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è prevista per le ore 18.00, buon divertimento con il nostro live testuale per non perdersi nemmeno un punto della sfida tutta al bianco-azzurro, che metterà in palio un posto per le semifinali.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo