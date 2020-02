LIVE Conegliano-Busto Arsizio, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Egonu e Sylla favorite, lombarde per l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della finale

17:59 Tocca all’inno di Mameli.

17:58 E’ il momento delle foto di rito e della presentazione degli arbitri.

Loading...

Loading...

17:56 E’ appena finito il riscaldamento, ci siamo!

17:53 L’ultimo incontro fra queste due formazioni risale a dicembre, quando in Campionato le Pantere hanno vinto 3-0.

17:50 La cosa certa è che la Coppa Italia perderà il proprio padrone, visto che Novara è stata eliminata ai quarti di finale.

17:47 Questa era la finale che tutti alla vigilia si aspettavano, non a caso l’Imoco e l’Uyba sono rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A1.

17:44 Questa sera da una parte vedremo Conegliano, corazzata che alla vigilia era l’indiscussa favorita per la vittoria finale, dall’altra troveremo invece Busto Arsizio, una formazione cinica che, di fronte al pubblico del PalaYamamay, andrà in cerca del colpaccio.

17:41 Lo stesso hanno fatto le Farfalle della Uyba, anche quello contro Monza poteva essere un match combattuto, ma Gennarri e compagna, spinte dal proprio pubblico, si sono dimostrate di un’altra caratura tecnico-tattica

17:38 Le Pantere dell’Imoc, nella semifinale di ieri, hanno letteralmente spazzato via Scandicci (3-0), ci si aspettava una partita combattuta, invece le ragazze di coach Santarelli hanno sbrigato velocemente la pratica.

17:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia di volley femminile 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia di volley femminile 2020. E’ finalmente arrivato il momento dell’assegnazione del primo trofeo del 2020: da una parte vedremo Conegliano, corazzata che alla vigilia era l’indiscussa favorita per la vittoria finale, dall’altra troveremo invece Busto Arsizio, una formazione cinica che, di fronte al pubblico del PalaYamamay, andrà in cerca del colpaccio.

Le Pantere dell’Imoc, nella semifinale di ieri, hanno letteralmente spazzato via Scandicci (3-0), ci si aspettava una partita combattuta, invece le ragazze di coach Santarelli hanno sbrigato velocemente la pratica. Lo stesso hanno fatto le Farfalle della Uyba, anche quello contro Monza poteva essere un match combattuto, ma Gennarri e compagna, spinte dal proprio pubblico, si sono dimostrate di un’altra caratura tecnico-tattica. Probabilmente questa è la finale che in molti alla vigilia si aspettavano, non a caso stiamo parlando delle due formazioni che occupano le prime due piazze della classifica in Campionato. Entrambe le squadre hanno la propria forza nel gioco di squadra, con la differenza che Conegliano ha delle individualità di spicco, che nei momenti caldi del match riescono a fare la differenza. Santarelli dovrebbe puntare su Wolosz in regia, Egonu opposto, Sylla e Hill di banda, Folie e De Kruijf al centro, De Gennaro libero. Lavarini dovrebbe rispondere con Orro, Lowe, Gennari, Herbots, Bonifacio, Washington e Leonardi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, finale della Coppa Italia 2020 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18:00.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo