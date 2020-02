LIVE Ciclocross, Mondiali U19 femminili in DIRETTA: trionfo per Shirin van Anrooij, azzurre in top-20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.49 Diciannovesima Carlotta Borello, ventesima Nicole Pesse, ventiduesima Lucia Bramati.

11.47 Quarta è Millie Couzens. quinta un’altra olandese, Van Empel.

11.46 Bronzo agli USA: Madigan Munro è terza.

11.45 Ancora Olanda: argento a 53” per Puck Pieterse.

11.44 Arriva al traguardo a braccia alzate: strepitosa Shirin van Anrooij, in testa sin dal primo metro. È lei la campionessa del mondo juniores.

11.41 Gara che si appresta a giungere alla conclusione.

11.39 Le azzurre Borello e Pesse si stanno giocando la diciottesima piazza.

11.38 Cristallizzate le posizioni: Madigan Munro ha infatti chiuso la pratica per il bronzo.

11.36 Suona la campana dell’ultimo giro per Shirin van Anrooij. Puck Pieterse è distante 35”.

11.34 A provare ad impensierire la medaglia di bronzo di Munro c’è la britannica Millie Couzens. 10” a dividerle.

11.32 Azzurre al limite delle top-20: Borello, Pesse e Bramati.

11.30 Al passaggio 30” dividono le due olandesi.

11.28 In terza piazza troviamo la statunitense Madigan Munro. Corsa per il bronzo ancora aperta.

11.26 Al momento la migliore delle azzurre è Borello, che dopo la partenza sprint è scesa in 14ma piazza.

11.24 Prosegue la cavalcata di Shirin van Anrooij, non c’è più gara per l’oro.

11.22 Dopo un’ottima partenza è rimbalzata indietro Borello.

11.20 La statunitense Lizzy Gunsalus è a 30” e punta al bronzo, da dietro potrebbero rientrare.

11.19 La situazione al passaggio: Puck Pieterse perde 12” da Shirin van Anrooij, prime due piazze già prenotate.

11.17 Ora in difficoltà Borello, l’azzurra si stacca e sta per essere ripresa dal gruppone.

11.15 In fuga Shirin van Anrooij, già lanciata verso l’oro. Segue la compagna di squadra Puck Pieterse.

11.13 L’azzurra davanti è Carlotta Borello, al momento quarta.

11.11 Scappano via le due olandesi con Shirin van Anrooij che sta facendo il vuoto.

11.09 Le olandesi subito a dettare il ritmo, dietro di loro un’americana e davanti c’è anche un’azzurra.

11.07 Subito a tutta Shirin van Anrooij.

11.05 Partita la gara!

11.04 Atlete che sono sulla linea di partenza.

10.58 Tutto pronto al via in terra svizzera.

10.52 Via della gara previsto alle 11.00.

10.50 Molto basse le chance di medaglia delle tre azzurre presenti: l’Italia schiera Carlotta Borello, Lucia Bramati, figlia del vincitore di Superprestige e Coppa del Mondo 1995-1996 Luca Bramati, e Nicole Pesse.

10.46 Per il podio occhio alle britanniche Anna Flynn e Millie Couzens, alla francese Line Burquier ed alla statunitense Madigan Munro.

10.43 I primi due posti sembrano già prenotati dalle neerlandesi Shirin van Anrooij e Puck Pieterse. Dovrebbe essere sfida tutta Orange per il titolo.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclocross 2020 per quanto riguarda la categoria under 19 femminile, le junior. A Dubendorf, in Svizzera, su un circuito inedito situato in un aeroporto, si comincia dunque con le ragazze più giovani. I primi due posti sembrano già prenotati dalle neerlandesi Shirin van Anrooij e Puck Pieterse e, inoltre, ci sono altre ragazze come le britanniche Anna Flynn e Millie Couzens, la francese Line Burquier e la statunitense Madigan Munro.

Molto basse le chance di medaglia delle tre azzurre presenti: l’Italia schiera Carlotta Borello, Lucia Bramati, figlia del vincitore di Superprestige e Coppa del Mondo 1995-1996 Luca Bramati, e Nicole Pesse.

Agli Europei di categoria di Silvelle Borello, 18ma, fu la migliore delle tre, tuttavia Bramati, che è anche la più giovane, negli ultimi mesi è cresciuta molto e ha conquistato il titolo nazionale. Un piazzamento in top-10 potrebbe essere alla portata della figlia d’arte e sarebbe di buonissimo auspicio per il futuro, dato che parliamo di un’atleta al primo anno tra le juniores.

Appuntamento alle 11.00 con l’inizio della gara, la nostra diretta inizierà qualche minuto prima.

