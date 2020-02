LIVE Chamizo-Gazimagomedov, Finale Europei lotta in DIRETTA: Spartacus insegue il quarto titolo a Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima ed ultima giornata degli Europei di lotta che prevedono le finali delle ultime cinque categorie di peso dello stile libero: oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, scatteranno gli ultimi incontri per le medaglie.

Dopo i primi cinque titoli continentali assegnati ieri nello stile libero agli Europei di lotta in corso a Roma, per l’Italia oggi saranno in gara Simone Iannattoni, impegnato a partire dalle ore 16.00 (quarto match sulla materassina B) nei ripescaggi della categoria non olimpica dei -92 kg contro l’azero Aslanbek Alborov, e Frank Chamizo Marquez, che prenderà parte alla finale per l’oro nella categoria olimpica dei -74 kg, nell’incontro che sarà il sesto a partire dalle ore 18.00 contro il russo Magomedrasul Muhtarovitch Gazimagomedov. Per Iannattoni invece l’eventuale finale per il bronzo sarebbe l’undicesimo match e si disputerebbe contro il georgiano Irakli Mtsituri.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della settima ed ultima giornata degli Europei di lotta, che prevedono le finali di cinque categorie di peso dello stile libero: oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, scatteranno gli ultimi incontri per le medaglie, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 17.45, al termine dei ripescaggi. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

