Calendario Sport Invernali oggi (15 febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare

Oggi sabato 15 febbraio ci aspetta una giornata ricchissima di sport invernali, tra neve e ghiaccio ci sarà davvero da divertirsi e ne vedremo delle belle. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a Kranjska Gora con il gigante femminile dove Federica Brignone punta senza mezzi termini alla vittoria per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale visto che la statunitense sarà assente.

Da non perdere la sprint maschile dei Mondiali di biathlon ad Anterselva dove Dominik Windisch e Lukas Hofer proveranno a essere degli outsider, proseguono anche i Mondiali di slittino a Sochi col doppio e la prova femminile, terza giornata di gare ai Mondiali di speed skating a Salt Lake City dove Francesca Lollobrigida proverà a brillare. Non mancano bob, short track, sci freestyle e lo sci di fondo con 10 km e 15 km in tecnica libera a Oestersund.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto degli eventi di oggi sabato 15 febbraio per gli sport invernali. Prevista la DIRETTA LIVE generale su OA Sport dove troverete anche le dirette tematiche di sci alpino, sci di fondo, biathlon, slittino, speed skating.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (15 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

SABATO 15 FEBBRAIO:

02.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe a Calgary

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS225 maschile a Tauplitz (diretta tv su Eurosport)

11.00 SKELETON (Coppa del Mondo/Europei) – Gara maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

11.40 SLITTINO (Mondiali) – Doppio a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

13.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Prima giornata a Dordrecht: 1500 e 1000 metri maschili e femminili, semifinali staffette (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km tecnica libera femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

14.15 SLITTINO (Mondiali) – Singolo femminile a Sochi (diretta tv su Eurosport e diretta streaming si www.fil-luge.org)

14.45 BIATHLON (Mondiali) – Sprint maschile ad Anterselva (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

15.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming su www.ibsf.org)

16.10 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 15 km tecnica libera maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport)

17.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials a Mosca

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Terza giornata a Salt Lake City: 5000 metri femminili, 1000 metri maschili e femminili, team pursuit maschile (diretta streaming sul canale Youtube ISU)

21.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle a Calgary (diretta tv su Eurosport)

