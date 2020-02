Bologna-Genoa in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Nuovo turno per la Serie A di calcio 2020, precisamente il numero ventiquattro, che tra le altre sfide vedrà quella tra Bologna e Genoa, che si affronteranno in un match dal sapore storico, rinnovando una delle più antiche rivalità del Bel Paese.

La sfida si svolgerà come detto domani, 15 febbraio, a partire dalle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, ma anche in streaming su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet, attraverso la piattaforma Sky Go.

Il programma della partita:

Serie A calcio 2020

Sabato 15 febbraio

Ore 18.00 Bologna-Genoa

Sky Sport Serie A, Sky Go

Le probabili formazioni:

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Skov Olsen; Palacio. All. Mihajlovic

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Schone, Radovanovic, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse