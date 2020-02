Atalanta-Roma in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Sarà grande spettacolo domani sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Alle ore 20.45 si giocherà un Atalanta-Roma di grande importanza, una sfida tra due squadre che amano giocare e andare alla conclusione, per cui lo 0-0 sarà assolutamente da escludere.

Non mancheranno i gol domani sera in quel di Bergamo, per un vero e proprio spareggio in ottica Champions League. Da un lato i nerazzurri vogliono dare continuità al successo in casa della Fiorentina e, se possibile, allungare sui giallorossi che, invece, sono reduci da due pesantissime sconfitte contro Sassuolo e Bologna. La situazione per la Roma è delicata e, in caso di ulteriore ko, il sogno quarto posto potrebbe davvero rimanere tale.

IN TV — Atalanta Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile anche su DAZN1 (canale 209 di Sky). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sfida dello stadio Atleti Azzurri d’Italia.

PROGRAMMA SERIE A 2019-2020

Sabato 15 febbraio

Loading...

Loading...

ore 20.45 ATALANTA-ROMA – diretta su DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Papu Gomez, Ilicic, Duvan Zapata: All: Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Cengiz Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse