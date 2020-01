Pallanuoto, Europei 2020: oggi la finalissima, si sfidano Ungheria e Spagna

È la finalissima, la partita che chiude le danze alla Duna Arena. Vanno a chiudersi gli Europei di pallanuoto 2020: in terra magiara, a Budapest, si sfidano nell’ultimo atto del torneo maschile i padroni di casa dell’Ungheria e la Spagna. Appuntamento a stasera alle 19.00, un match che sulla carta ovviamente si preannuncia molto equilibrato e dal quale potrà venir fuori qualunque risultato. Il pass olimpico è in tasca già ad entrambe le compagini: d’ora in poi dunque concentrazione solo sulla medaglia dal metallo più pregiato.

I padroni di casa magiari finalmente sono tornati a fare la voce grossa dopo qualche imprevisto di troppo nelle ultime stagioni: mancavano in un ultimo appuntamento importante ormai da tempo e sono risorti davanti al pubblico amico. La banda di Tamás Märcz avrà ovviamente tantissimi stimoli nel cercare il trionfo. Gli iberici invece sono in nettissima crescita nelle ultime stagioni e possono schierare una rosa giovane ma di gran qualità: gli argenti tra Belgrado e Gwangju hanno dato ulteriore entusiasmo, ora però per completare un nuovo step serve la vittoria.

Dénes Varga da una parte e Felipe Perrone dall’altra sono i capitani, gli uomini più esperti ed ovviamente le stelle delle due compagini. Il precedente più recente è di solo una settimana fa, con il pareggio per 11-11 nel girone preliminare. Tornando indietro di un anno la vittoria magiara nel raggruppamento ai Mondiali, che non è comunque servita per arrivare più avanti rispetto agli iberici nella competizione. Spagna che nello scontro diretto però fa moltissima fatica a prevalere, da sfatare dunque questo tabù.

