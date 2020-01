LIVE Volley, Coppa Italia 2020 in DIRETTA: si parte, caccia alle semifinali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione quarti di finale

CIVITANOVA-MONZA 3-5: ottima sette di Yosifov, buona la sua intesa con Orduna.

PERUGIA-PADOVA 4-0: con Leon al servizio la Sir scappa subito via.

MODENA-RAVENNA 2-1: parallela pulita per Berdnoz, inizio equilibrato al PalaPanini.

CIVITANOVA-MONZA 0-1: il primo punto è per la formazione ospite, errore in attacco di Rychlicki.

20:29 Si parte!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile 2019-20. E’ finalmente arrivato il momento degli scontri diretti: gli accoppiamenti sono stati decisi in base alla classifica del girone d’andata della Superlega, la prima sfida l’ottava, la seconda la settima e così via. Riuscirà la Sir Safety Conad Perugia a bissare il trofeo dello scorso anno? Questa sera i tre match in programma prenderanno il via alle ore 20:30, Trento-Milano, lo scontro più incerto ed affascinante, si giocherà invece domani.

Civitanova sfiderà Monza in un match tutt’altro che scontato: i “Cucinieri” sono fino a questo momento i leader indiscussi della Superlega, nonostante ciò in questo periodo qualcosa sembrerebbe essersi rotto, la prima sconfitta dell’anno contro Milano (3-2) e il set lasciato domenica a Latina ne sono la prova. Monza dal canto suo ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la squadra di Fefè De Giorgi, tuttavia servirà una prestazione super da parte di tutti, Kurek, Dzavoronok e Orduna sono senza dubbio i fiori all’occhiello della squadra.

Modena-Ravenna potrebbe stupirci: nonostante sulla carta Zaytsev e compagni siano nettamente favoriti, abbiamo più volte visto in stagione quanto i ragazzi di Bonitta riescano a brillare quando più conta. Per i “Canarini” sarà determinante non avere cali di concentrazione, Lavia, Cavuto, Vernon-Evans e Grodzanov sono giovani spregiudicati pronti a cogliere ogni occasione che gli si paleserà davanti. Si tratterà inoltre di uno scontro generazionale, da una parte abbiamo una formazione composta da giocatori molto esperti, dall’altra troviamo invece dodici ragazzi che stanno crescendo partita dopo partita e che probabilmente rivedremo in estate nelle varie nazionali.

Infine sarà la volta di Perugia-Padova, la Sir, dopo un brutto inizio di stagione, è ormai da tempo in striscia aperta di vittorie e vorrà a tutti i costi proseguire il percorso per sperare di bissare il successo dello scorso anno, la Kione è invece un po’ altalenante ma di certo è una cliente scomoda in un match da dentro o fuori. Entrambe le squadre vantano un ottimo sestetto base, che vede in campo giocatori come Leon, Atanasijevic, Ishikawa, Hernandez, Travica e Lanza, probabilmente però Perugia può puntare su una panchina più lunga.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile 2019-20: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20:30.

Foto: Foto LPS/Loris Cerquiglini