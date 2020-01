LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug: show solitario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.47: Con il trionfo annunciato di Johaug, che ha preceduto Oestberg e Stadlober, chiudiamo la prima parte della diretta live da Oberstdorf, appuntamento alle 12 per la gara maschile

10.45: Comarella chiude al 35mo posto a 3’17” da Johaug, Franchi è 46ma a 4’27”

10.43: Quinta Parmakoski, sesta Nepryaeva, settima Weng, ottava Niskanen, non Jacobsen, decima Hennig, poi Hennig e Kalla

10.41: E’ doppietta norvegese con Oestberg che in una voltata lunghissima riesce a sopravanzare di un soffio la austriaca Stadlober, sul terzo gradino del podio, e la svedese Andersson

10.40: La norvegese Johaug trionfa in solitaria come da pronostico

10.39: Saranno Oestberg, Andersson e Stadlober a giocarsi gli altri due posti sul podio alle spalle di Oestberg, l’ultima salita potrebbe fare la differenza

10.37: Johaug sempre sola al km 13.7, manca poco più di un km al traguardo, alle sue spalle Oestberg, Andersson e Stadlober a 20″, a 24″ Parmakoski e Weng, a 33″ Nepryaeva, a 40″ Niskanen

10.34: Al km 12.7 prosegue l’azione di Johaug, alle sue spalle un gruppo di sette con Niskanen e Nepryaeva che si riportano sul gruppetto davanti, mentre Hennig non tiene il ritmo

10.31: Si sta sfaldando il gruppo all’inseguimento di Johaug che passa sola al km 11.2, a 22″ Oestberg, Parmakoski, Anderson, Weng, Stadlober, a 30″ Niskanen, Hennig, Nepryaeva

10.28: Al km 9.9 Johaug, a 21″ Oestberg, Parmakoski, Anderson, Weng, Stadlober, a 29″ Niskanen, Hennig, Nepryaeva, a 1’06” Jacobsen

10.28: Si ritira Ilaria Debertolis, staccatissima

10.27: Si ricompatta in salita il gruppo inseguitore di Johaug che sembra avere guadagnato in questa parte del tracciato

10.24: Si spezza in due il gruppetto inseguitore, restano Parmakoski, Niskanen e Oestberg all’inseguimento di Johaug, alle spalle tentano di rientrare le altre cinque atlete che facevano parte del gruppetto inseguitore

10.22: Al cambio Johaug perde 3″ e dunque mantiene 11″ di vantaggio sul gruppo guidato da Parmakoski

10.21: Alla fine della prima frazione di gara a tecnica classica Johaug ha un vantaggio di 14″ su Parmakoski, Oestberg, Andersson, Niskanen, Stadlober, Nepryaeva, Hennig, Weng, Jacobsen a 38″, Carl a 47″, Kalla a 52″, Comarella 34ma a 1’23”

10.17: Al km 6.2 Johaug transita prima, a 12″ Parmakoski, Oestberg, Andersson, Niskanen, Stadlober, Nepryaeva, Hennig, Weng, ha ceduto di schianto Jacobsen che si ritrova in un baleno già a 36″ con Kalla. Comarella prima delle azzurre a 1’10”, 35ma

10.16: Non aumento nel tratto di piano il vantaggio di Johaug, dietro il gruppetto di nove atlete ad inseguire sembra abbia trovato un buon passo

10.14: Al km 3.8 Comarella è 28ma a 32″2, Franchi e Debertolis sono attorno alla 42ma posizione a 48″

10.13: Continua a crescere il vantaggio di Johaug mentre da dietro il gruppetto delle inseguitrici ha nel mirino Oestberg

10.10: Prova a reagire Oestberg da dietro. Al km 3.8 Johaug passa prima, Oestberg a 5″, Andersson, Weng, Nepryaeva, Parmakoski, Hennig, Stadlober, Niskanen e Jacobsen inseguono a una decina di secondi

10.09: Johaug se ne è andata e sembra voler fare gara solitaria, alle sue spalle le quattro inseguitrici sono avvicinate dal gruppo

10.07: Con 3″ di ritardo rispetto a Johaug al km 2.4 transitano Weng, Andersson, Oestberg, Nepryaeva, a 9″ il gruppo guidato da Parmakoski, Hennig e Jacobsen. Si prevede gara molto selettiva

10.07: Johaug scatenata! Se ne va la norvegese e al suo inseguimento si pone un gruppetto di quattro atlete

10.05: Al km 1.4 Johaug a fare l’andatura e le due svedesi Ribom e Kalla alle sue spalle. Gruppo allungato ma compatto

10.01: Partita la gara, in corso la frazione a tecnica classica

9.58: Tra le outsider occhio anche alla svedese Ebba Andersson, sempre protagonista nelle gare con mass start, alla finlandese Parmakoski che quest’anno non ha ancora trovato la condizione che le permetta di giocarsela alla pari con le migliori, mentre due proitagoniste del Tour de Ski, la norvegese Oestberg e l’austriaca Stadlober, hanno pagato le fatiche della gara a tappe e potrebbero non avere ancora ritrovato la giusta condizione

9.54: Fra pochi minuti il via che si svilupperà su un anello di 3.75 km da percorrere 4 volte, i primi 7.5 km a tecnica classica, i secondi a tecnica libera con il cambio degli sci a metà gara

9.48: L’Italia sarà al via con tre sole atlete, Anna Comarella, la più in forma delle azzurre, più volte in zona punti quest’anno, Ilaria Debertolis e Francesca Franchi

9.45: Johaug grande favorita ma sono diverse le atlete che proveranno a creare qualche grattacapo alla regina di Coppa del Mondo e vincitrice del Tour de Ski: Weng, Nepryaeva, Diggins e Jacobsen le osservate speciali in chiave podio

9.42: Si parte alle 10.00 con la gara femminile, tutte contro Therese Johaug, dominatrice annunciata della stagione e grande favorita anche della gara odierna

9.40: buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della doppia gara di Skiathlon in programma a Oberstdorf in Germania

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due Skiathlon in programma a Oberstdorf, in Germania, sulla distanza dei 15 km femminile e sulla distanza dei 20 km maschile, la prima parte a tecnica classica e la seconda a tecnica libera.

Si infiamma la battaglia per la conquista della Coppa del Mondo e la due giorni di Oberstdorf potrebbe rivelarsi decisiva, in particolare con le due gare distance di oggi. Dopo l’inseguimento della scorsa settimana a Nove Mesto, si torna allo Skiathlon con un doppio appuntamento mattutino sulle nevi che il prossimo anno ospiteranno i Campionati Mondiali. In campo femminile la favorita è sempre la stessa, Therese Johaug ma attenzione anche a Weng, Nepryaeva, Diggins e Jacobsen che cercheranno di tenere il passo della regina di Coppa nella parte a tecnica classica per poi far valere l’attitudine sul passo skating.

In campo maschile, invece, prosegue la battaglia tra il russo Bolshunov e il norvegese Klaebo che combatteranno per la Coppa fino a marzo inoltrato e si preannuncia una sfida su livelli stellari, incertissima e spettacolare che potrebbe coinvolgere anche alcuni outsider di lusso come Ustiugov, Roethe e Niskanen, capaci di farsi valere soprattutto nelle gare distance.

L’Italia si aggrappa al suo specialista di questo tipo di gare, Francesco De Fabiani che a Nove Mesto ha lanciato segnali positivi e oggi punta ad essere protagonista. In gara anche Giandomenico Salvadori, Simone Daprà, Paolo Ventura, Dietmar Noeckler e Lorenzo Romano. In campo femminile attesa per la prova di Anna Comarella fin qui di gran lunga la migliore nelle gare distance per l’Italia. In gara anche Ilaria Debertolis, lontana dalla migliore condizione a Nove Mesto, e Francesca Franchi.

OA Sport seguirà in diretta le due Skiathlon in programma a Oberstdorf, in Germania,, la femminile che partirà alle 10.00 e la maschile, al via alle 12.00. Buon divertimento!

