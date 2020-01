LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Alex Vinatzer è sesto e sogna il podio! Dalle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM DI KIZTBUEHEL

12.10: Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche con tante emozioni in vista. A più tardi

12.08: Questa la classifica finale della prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel:

1 BRAATHEN Lucas NOR 50.49

2 YULE Daniel SUI 50.82 +0.33

3 MATT Michael AUT 50.91 +0.42

4 SCHWARZ Marco AUT 51.09 +0.60

5 PINTURAULT Alexis FRA 51.11 +0.62

6 VINATZER Alex ITA 51.15 +0.66

7 TREMMEL Anton GER 51.17 +0.68

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 51.24 +0.75

9 NOEL Clement FRA 51.27 +0.78

10 NEF Tanguy SUI 51.29 +0.80

11 RAZZOLI Giuliano ITA 51.30 +0.81

12.05: Si qualifica per un soffio l’azzurro Maurberger, superato anche dall’austriaco Pertl, 24mo. L’italiano chiude al 30mo posto a pari merito con Holzmann e dunque saranno tre gli azzurri al via nella seconda manche e 31 gli atleti in gara

12.04: Il britannico Taylor si inserisce al 26mo posto e manda Maurberger sull’orlo del precipizio, 29mo. Gori, invece, sbaglia ed esce di scena

12.00: E’ 22mo e qualificato il norvegese McGrath. Maurberger scende al 28mo posto quando mancano solo otto atleti alla fine e uno è l’azzurro Gori

11.57: Si qualifica, a meno di sorprese, anche il tedesco Holzmann che fa segnare lo stesso tempo di Maurberger, 27mo

11.54: Prova discreta dell’azzurro Liberatore che arriva a 2 decimi dalla qualificazione ma è solo 36mo a 1″81 da Braathen. Maurberger sempre 27mo

11.49: Male Riccardo Tonetti, è 42mo a 2″23

11.47: Ancora un inserimento nella top ten: è quello del tedesco Tremmel che, con il numero 50, si inserisce in settima piazza

11.43: Sala esce dai primi 30, con 1″87 di ritardo è 38mo

11.42: Schmidiger si inserisce il 17ma posizione e fa slittare Maurberger in 26ma

11.33: Nordbotten chiude al 27mo posto e fa uscire dai 30 Gross. Maurberger è 24mo

11.29: INCREDIBILE BRAATHEN! E’ primo con 33 centesimi di vantaggio su Yule! Davvero una grande prova del norvegese

11.23: Il croato Kolega si inserisce al 17mo posto a 97 centesimi da Yule

11.22: Grandi errori per il belga Marchant che è 26mo a 1″84 da Yule

11.19: Prova abulica dello svizzero Simonet che chiude con un ritardo di 1″49, 24mo davanti a Gross

11.18: L’austriaco Gstrein è 16mo a 90 centesimi. Distanze ravvicinatissime. Può succedere davvero di tutto nella seconda manche

11.16: L’austriaco Digruber riesce a restare davanti a Maurberger, 16mo a 1″02

11.14: Limita i danni nella seconda parte di gara dopo una parte centrale non straordinaria l’azzurro Maurberger che è 17mo a 1″07: per lui la qualificazione dovrebbe esserci

11.13: Non una gran prova ma va davanti a Gross lo svedese Jacobsen, 19mo a 1″41 da Yule

11.11: Esce di scena subito il croato Rodes

11.08: Si ferma prima delle ultime porte Razzoli ma riesce comunque a limitare i danni e chiude al nono posto con 48 centesimi di ritardo ma sembra essere tornato su ottimi livelli l’emiliano

11.08: Razzoli all’intermedio ha un ritardo di soli 6 centesimi!

11.06: Troppe grattate per il bulgaro Popov che si inserisce al 17mo posto a 1″20 da Yule. Ora Razzoli

11.05: Buona prova anche dello svizzero Nef che sbaglia qualcosa nel finale e chiude ottavo a 47 centesimi dal compagno Yule

11.04: Grandissima manche di Grange che è ottavo a 51 centesimi da Yule. Il francese non finisce mai! Bravissimo

11.02: FANTASTICO VINATZER!!!! E’ quinto a soli 33 centesimi da Yule, per il podio c’è anche lui!!!

11.01: All’intermedio Vinatzer ha un ritardo di 27 centesimi. Molto bene

11.00: Bravissimo il tedesco Strasser che, pur perdendo più di mezzo secondo nell’ultimo tratto, si inserisce all’ottavo posto a 82 centesimi da Yule. Ora Vinatzer

10.59: Continua a perdere Stefano Gross anche nella parte finale, 1″52 e potrebbe essere anche a rischio la qualificazione visto che tutti riescono a stare vicini a Yule. E’ 14mo

10.58: All’intermedio Gross ha un ritardo di 76 centesimi

10.55: Dopo il break Stefano Gross con il 16 e Alex Vinatzer con il 18

10.55: Stava andando fortissimo Khoroshilov che sbaglia poco prima dell’intermedio e si ritira

10.54: E’ tra i pochi che perdono nella parte finale da Yule, il francese Muffat-Jeandet che chiude la sua prova all’undicesimo posto a 1″06 dalla testa

10.51: Prova discreta per il britannico Ryding che conclude la sua prova con un ritardo di 80 centesimi, decimo posto per lui

10.49: Perde progressivamente lo svizzero Meillard e chiude al decimo posto con 1″09 di ritardo

10.49: Meillard all’intermedio ha 74 centesimi di ritardo

10.48: Buona seconda parte di gara per il norvegese Foss-Solevaag che chiude ottavo a 57 centesimi da Yule

10.47: Foss-Solevaag all’intermedio ha 67 centesimi di ritardo

10.46: Irruento, come sempre, fin troppo, l’austriaco Feller che si inserisce al decimo posto con 72 centesimi di ritardo. Sono tutti vicinissimi

10.44: E’ secondo a soli 9 centesimi l’austriaco Matt che scia con irruenza e sbaglia poco o nulla, ottenendo un risultato insperato

10.44: Solo 23 centesimi di ritardo all’intermedio per Matt

10.43: Tanti errori da parte dello sloveno Hadalin che chiude a 2″46 da Yule

10.41: E’ secondo l’austriaco Schwarz! Chiude bene a 27 centesimi da Yule

10.40: Schwarz all’intermedio ha un ritardo di 36 centesimi

10.39: E’ secondo il francese Pinturault a 29 centesimi dallo svizzero Yule, a cui rosicchia più di due decimi nella seconda parte. Yule ha fatto la differenza in alto

10.39: Pinturault all’intermedio ha 5 decimi di ritardo

10.37: Non particolarmente fluido il norvegese Kristoffersen che comunque riesce a recuperare un paio di decimi nel finale dopo una prima parte di gara con qualche problema di troppo: è secondo a 42 centesimi

10.37: All’intermedio Kristoffersen ha un ritardo di 66 centesimi

10.36: Recupera qualcosa nonostante un errore evidente nel finale lo svizzero Zenhaeusern che aveva perso tanto nella parte alta: 52 centesimi di ritardo, terzo

10.35: Zenhaeusern all’intermedio è in ritardo di 61 centesimi

10.34: Sbaglia nel finale Noel, perde velocità e perde ulteriormente chiudendo al secondo posto a 45 centesimi

10.33: Noel all’intermedio ha un ritardo di 37 centesimi

10.32: Altra marcia lo svizzero Yule, più determinato ed efficace di Myhrer e primo con 1″48 di vantaggio

10.31: Yule all’intermedio ha un vantaggio di 91 centesimi

10.30: Apparentemente una prova non perfetta dello svedese Myhrer che fa segnare il tempo di 52″30, primo riferimento

10.28: Myhrer è pronto al cancelletto, tra poco il via dello svedese che darà inizio alla gara

10.25: Questi gli atleti del primo gruppo: Myhrer (Swe) 1, Yule (Sui) 2, Noel (Fra) 3, Zenhaeusern (Sui) 4, Kristoffersen (Nor) 5, Pinturault (Fra) 6, Schwarz (Aut) 7

10.20: Sono otto gli azzurri al via: Gross 16, Vinatzer 18, Razzoli 22, Maurberger 25, Sala 41, Tonetti 56, Liberatore 61, Gori 71

10.17: Da Svizzera e Austria si attendono gli outsider più accreditati: Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern sono gli svizzeri di punta, Marco Schwarz, Michael Matt e Manuel Feller cercheranno di essere protagonisti davanti al proprio pubblico.

10.14: Henrik Kristoffersen proverà a difendere la leadership della classifica di specialità (402 punti contro i 340 di Clement Noel ed i 335 di Daniel Yule) e di quella generale, con Alexis Pinturault e Aleksander Aamodt Kilde come rivali più pericolosi

10.11: I precedenti di questa stagione hanno visto trionfare Henrik Kristoffersen a Levi, quindi Alexis Pinturault in Val d’Isere, Clement Noel a Zagabria e nell’ultimo appuntamento di Wengen, quindi Daniel Yule a Madonna di Campiglio e Adelboden.

10.09: Il grande favorito di oggi è il numero uno mondiale, il francese Clement Noel ma Kitzbuehel ha offerto nella storia tante sorprese quindi mai dire mai

10.06: Austriaci in visibilio per la vittoria nella discesa di ieri, oggi per loro è più dura anche se Marco Schwarz nelle ultime gare sembra essere tornato su livelli quasi ottimali ma non è certo il favorito della gara odierna

10.04: Il pendio è quello giusto per regalare spettacolo: ci aspetta un’altra gara incerta e divertente come tutti gli slalom di questa stagione

10.01: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale di Kitzbuehel

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Dopo il supergigante di venerdì e la splendida discesa di ieri, quindi, si conclude il fine settimana più atteso dell’anno con la prova tra i pali stretti sulla pista denominata Ganslern che ci regalerà grande spettacolo, come sempre.

Si inizierà alle ore 10.30 con la prima manche, quindi alle ore 13.30 toccherà alla seconda e decisiva, che andrà a comporre il podio. Quest’anno gli slalom ci hanno sempre proposto grandi battaglie e equilibrio. A Levi vinse Henrik Kristoffersen, quindi Alexis Pinturault in Val d’Isere, prima dei due successi di Clement Noel tra Zagabria e Wengen, quindi i due di Daniel Yule tra Madonna di Campiglio e Adelboden.

I favoriti per la vittoria, quindi, saranno da cercare tra i nomi appena elencati con Henrik Kristoffersen che comanda la classifica di specialità con 402 punti, contro i 340 di Clement Noel ed i 335 di Daniel Yule e, soprattutto, vuole fare bottino pieno per tornare nuovamente in vetta alla classifica generale, attualmente guidata da Aleksander Aamodt Kilde con 700 punti contro i 692 di Matthias Mayer ed i 691 proprio del suo connazionale.

L’Italia, invece, prova a rimboccarsi le maniche. Dopo le opache ultime uscite Alex Vinatzer e Stefano Gross proveranno a trascinare una squadra che sempre un po’ abbattuta e poco convinta dei propri mezzi, con Giuliano Razzoli che, invece, a Wengen ha dato buoni segnali di ripresa. La prima manche dello slalom di Kitzbuhel prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino.

Foto: Valerio Origo