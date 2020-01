LIVE Sci alpino, Combinata Wengen 2020 in DIRETTA: Dominik Paris e Tonetti da podio dopo la discesa! Slalom dalle 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA STARTLIST DELLA COMBINATA DI WENGEN 2020

11.44 Caduta e brutta botta alla schiena per Sejersted, finito nelle reti.

11.41 Gara interrotta dopo l’uscita del giovane norvegese Sejersted.

11.38 Per come si è messa, risulta difficile capire chi davvero possa vincere questa combinata. In pole resta Pinturault, ma partirà con una pista già molto rovinata. Paris, per sperare nel podio, avrebbe dovuto sciare sui livelli di Mayer, ma può comunque ambire ad un piazzamento nella top10. Riccardo Tonetti invece si trova davanti all’occasione della vita: deve attaccare e rischiare tutto.

11.37 Guglielmo Bosca si inserisce in 20ma posizione a 1″81.

11.36 I distacchi degli altri slalomisti: 12° Muffat-Jeandet a 1″36, 14° Simonet a 1″45, 18° Pinturault a 1″68, 19° Meillard a 1″79.

11.35 L’austriaco Mayer conclude in testa la discesa della combinata di Wengen con 0.53 sullo svizzero Roulin, 0.67 sul connazionale Danklmaier, 0.79 su Dominik Paris, 0.80 sullo svizzero Hintermann, 1″05 sullo sloveno Cater, 1″09 su Riccardo Tonetti, che è settimo.

11.33 MAYER FA IL VUOTO IN DISCESA! Ha davvero eseguito da maestro la Kernen-S, uscendo con una velocità pazzesca di 0.53. L’austriaco si porta al comando con ben 53 centesimi su Roulin. Va detto che Mayer fa molta fatica in slalom.

11.31 Tra poco l’austriaco Matthias Mayer, ultimo grande discesista in gara.

11.30 Altro sloveno in gara, Klemen Kosi. E’ 23° a 1″88.

11.28 Lo sloveno Hrobat è 20° a 1″61.

11.27 La classifica vede in testa lo svizzero Roulin con 0.14 su Danklmaier, 0.26 su Paris e 0.27 su Hintermann. 6° Tonetti a 0.56.

11.26 Hintermann è quarto all’arrivo a 0.27 da Roulin.

11.24 Lo svizzero Hintermann, reduce dal podio a Bormio, è dietro di soli 0.13 al terzo intermedio.

11.22 Lontanissimo il ceco Zabystran, che poi esce nel finale.

11.20 Lo sloveno Cater si esalta ed è quarto a 52 centesimi da Roulin. Tonetti scivola in quinta posizione, ma la prestazione dell’azzurro resta eccellente.

11.18 Lo svizzero Simonet, uno slalomista, è decimo a 0.92 e si candida al podio. Pinturault è 13° a 1″15, il distacco è esiguo, ma la pista sarà già abbastanza segnata per il francese.

11.17 Fuori l’austriaco Strolz.

11.16 Come giudicare la discesa di Paris? Non impeccabile, ma nemmeno malvagia, considerando che l’azzurro non ama la Lauberhorn. Soprattutto ha sciato bene alla Kernen-S, o comunque meglio rispetto al passato.

11.15 Lo svizzero Roulin fa impazzire il pubblico di Wengen e si porta al comando con 0.14 su Danklmaier!. Paris è terzo a 0.26, Tonetti quarto a 0.56.

11.14 Tonetti oggi ha accusato appena 3 decimi da Paris. Eccezionale.

11.11 Dominik Paris è secondo a 12 centesimi da Danklmaier. L’azzurro ha sciato abbastanza bene alla Kernen-S, uscendo con una velocità di 82 km/h. Non ha brillato invece nelle ultime tre curve. Ora in slalom dovrà sperare di arrivare al traguardo e poi attendere gli avversari…

11.09 Kriechmayr terzo a 0.43, addirittura dietro un pazzesco Tonetti! C’è Dominik Paris in pista.

11.08 0.38 di vantaggio per Kriechmayr al primo intermedio, poi frena troppo alla Kernen-S ed è avanti di appena 1 centesimo al secondo.

11.07 Aerni non benissimo, è 13° a 1″60. Ora si decide tutto: prima l’austriaco Kriechmayr, poi Dominik Paris.

11.05 Erroraccio di Trikhichev proprio nel finale, è ultimo a 2″04. Ora lo svizzero Luca Aerni, campione del mondo di combinata nel 2017.

11.04 Ora il russo Trikhichev, uno slalomista.

11.03 Danklmaier, un velocista, si porta in testa con 0.42 su Tonetti. Un gap destinato ad evaporare in slalom.

11.00 Sbaglia subito alla Minsch-Kante Baumann, poi esce nel finale. Ora l’austriaco Danklmaier.

10.59 L’americano Bennett è sesto a 0.39. E’ assurdo, Tonetti si sta mettendo dietro TUTTI i discesisti! Davvero straordinario oggi l’azzurro. Partito l’austriaco Baumann, naturalizzato tedesco.

10.57 Meillard è nono a 7 decimi. Tonetti non ha un grande vantaggio sugli slalomisti puri: 0.24 su Muffat-Jeandet, 0.59 su Pinturault e 0.70 su Meillard. Dovrà superarsi in slalom, provando a sfruttare al meglio il pettorale basso e la pista perfetta.

10.55 Rogentin è terzo a 0.16. In slalom però farà fatica. Ora uno dei favoriti, lo svizzero Loic Meillard.

10.54 Scende a 0.08 il vantaggio di Rogentin al secondo rilevamento, poi è dietro di 0.23 al quarto.

10.54 Lo svizzero Rogentin è avanti di 0.57 al primo intermedio, la pista si sta velocizzando?

10.53 Gli unici velocisti, a questo punto, che potranno tentare di fare la differenza sono Paris e l’austriaco Kriechmayr.

10.52 FUORI ANCHE CAVIEZEL! Salto di porta per l’elvetico, stava volando. Caviezel ha dimostrato che un discesista, sciando come sa, può infliggere un secondo a Tonetti.

10.51 Caviezel sfiora le reti all’Hundschopf ed è davanti di ben 0.68 al secondo intermedio.

10.51 Il prossimo a scendere sarà lo svizzero Mauro Caviezel, che in prova è andato benissimo e che in slalom si difende abbastanza bene.

10.50 Dopo i primi 10 è incredibilmente al comando Riccardo Tonetti con 0.03 su Kilde, 0.24 su Muffat-Jeandet e 0.27 su Jansrud. 7° Pinturault a 0.59. L’azzurro ha disputato la discesa della vita, in slalom dovrà attaccare per agguantare il primo, agognato podio della carriera.

10.49 Dressen esce all’ultima curva quando viaggiava con 18 centesimi su Tonetti.

10.47 Lo sloveno Hadalin, uno slalomista, è il primo a finire oltre il secondo di distacco. E’ 9° a 1″23. Ricordiamo che, per il nuovo regolamento, i primi della discesa saranno i primi a partire anche in slalom. Ora il tedesco Dressen, discesista puro.

10.45 Il francese Allegre è sesto a 0.46. Classifica cortissima: sono scesi in 8 e l’ottavo, lo svizzero Murisier, accusa 8 decimi da Tonetti. Vedremo cosa faranno Paris e Kriechmayr. Non possiamo pensare che Paris non dia almeno 7-8 decimi da Tonetti in discesa…

10.44 Pinturault è sesto a 0.59 da Tonetti. Resta comunque il grande favorito in vista dello slalom!

10.43 0.06 di vantaggio al secondo, ma è dietro di 0.32 al terzo.

10.42 0.42 di vantaggio per il francese al primo intermedio, pazzesco.

10.41 Cochran-Siegle è quinto a 0.45. Ora il favorito n.1, il francese Pinturault. Non ci stupiremmo se andasse addirittura in testa e chiudesse i giochi già dopo la discesa.

10.40 3 decimi di vantaggio per Cochran-Siegle al primo intermedio, ma 0.26 di ritardo al secondo. Tonetti è stato il migliore alla Kernen-S: speriamo dia qualche consiglio a Paris su come affrontarla, dato che si tratta della curva più indigesta di tutta la Coppa del Mondo per il fuoriclasse altoatesino.

10.40 Tocca all’americano Cochran-Siegle.

10.39 PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! PRIMOOOOOOOOOOOOOO!!! LA DISCESA DELLA VITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tonetti si porta in testa con 3 centesimi su Kilde! Oggi davvero può giocarsi il primo podio della carriera!

10.39 Tonetti incanta alla Kernen-S, recupera e si porta a 0.10 al terzo rilevamento!

10.38 Parte malissimo Tonetti, già 0.74 di ritardo al primo intermedio.

10.38 Jansrud è terzo a 0.24, addirittura dietro Muffat-Jeandet. Male i norvegesi. Tocca all’azzurro Riccardo Tonetti: deve stare a 7-8 decimi da Kilde per giocarsi il podio in slalom. Non oltre.

10.37 Anche Jansrud sbaglia alla Kernen-S, anche se meno di Kilde. 0.27 di ritardo al secondo rilevamento.

10.35 Muffat-Jeandet è secondo a soli 21 centesimi da Kilde. Questo la dice lunga sulla brutta prestazione del norvegese. Il francese si candida invece per la vittoria, ha sciato benissimo. Ora il norvegese Jansrud, che non ha grandi velleità, faticando in slalom.

10.35 Muffat-Jeandet pennella alla Kernen-S ed è avanti di 3 centesimi al secondo intermedio!

10.34 0.66 di ritardo al primo intermedio per il francese.

10.33 Murisier è secondo a 0.77, ottima prestazione per lo svizzero. Kilde però non ha sciato bene, presterà il fianco a tantissimi slalomisti. Ora uno dei favoriti, il francese Muffat-Jeandet.

10.32 Già 0.63 di ritardo per Murisier al primo intermedio, ma appena 0.04 al secondo! Kilde ha sbagliato troppo in uscita dalla Kernen-S.

10.32 1’42″52 il tempo di Kilde, che scuote il capo all’arrivo. Potrebbe aver sprecato un’occasione, perché non ha sciato benissimo, soprattutto fino a metà tracciato. Ora lo svizzero Murisier, uno slalomista.

10.31 Errori per Kilde sia al salto dell’Hundschopf sia all’uscita della Kernen-S.

10.30 Iniziata la combinata alpina di Wengen 2020 con la discesa. In gara Kilde.

10.29 Al cancelletto di partenza il norvegese Kilde, dunque si farà subito sul serio. Un riferimento importantissimo, lo scandinavo punterà a rifilare almeno un secondo e mezzo a Pinturault.

10.27 I pettorali di partenza degli italiani: 5 Tonetti, 20 Paris, 33 Bosca, 41 Prast, 43 Schieder,

10.25 I pettorali di partenza dei favoriti: 1 Kilde, 3 Muffat-Jeandet, 7 Pinturault, 13 Meillard.

10.23 Dominik Paris ha chiuso nella top5 in combinata appena tre volte in carriera in Coppa del Mondo. Due di queste, però, a Wengen: nel 2016 e 2018 giunse quinto in entrambi i casi. L’unico podio risale a Chamonix 2016, dove fu secondo.

10.20 I favoriti di oggi sono dunque i francesi Pinturault e Muffat-Jeandet, lo svizzero Meillard ed il norvegese Kilde. Dominik Paris non è favorito, un piazzamento nella top5 sarebbe un risultato di extra-lusso.

10.18 Riuscirà Riccardo Tonetti a conquistare l’agognato primo podio in carriera dopo una sfilza di quarti posti, tra cui l’ultimo a Bormio e quello ai Mondiali 2019? E’ l’unico, vero specialista italiano della combinata: se lo meriterebbe.

10.16 Attenzione al norvegese Kilde, ormai pienamente in lizza per la Coppa del Mondo assoluta. A Bormio chiuse secondo in combinata e anche oggi è tra i sicuri papabili per il podio: scatterà con il pettorale n.1.

10.14 La discesa di oggi non sarà la stessa di domani, la partenza è abbassata, mancano tutti i primi 30 secondi completamente piatti. Un modo per agevolare ulteriormente gli slalomisti (come se non bastasse il numero sbilanciato di gare previsto da calendario). Difficile attendersi distacchi importanti. Ci aspettiamo, ad esempio, un Pinturault ad un secondo da Paris e da Kilde.

10.12 Il grandissimo favorito è, come sempre, il francese Pinturault: in combinata nessuno è al suo livello. Ha già vinto a Bormio e oggi va a caccia del bis che lo rilancerebbe in testa alla generale. Pur non brillanto, il transalpino resta il favorito assoluto per la sfera di cristallo assoluta, essendo dotato di una maggiore polivalenza rispetto agli avversari.

10.10 Immagini spettacolari della mitica Lauberhorn.

10.09 Dominik Paris ieri ha dichiarato di possedere buone chance da giocarsi in combinata. Oggettivamente, oggi l’obiettivo sarà raccogliere più punti possibili, magari una trentina. Il problema è sempre lo stesso: quando l’azzurro scende in slalom, le probabilità che salti sono sempre maggiori a quelle che arrivi al traguardo…

10.06 La classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa il norvegese Henrik Kristoffersen, oggi assente, con 611 punti, seguito da Pinturault a 533 e da Kilde a 519. 4° Dominik Paris a 454, che fermo da Bormio.

9.57 In attesa della precipitazione nevosa prevista per le prossime ore, per il momento splende il sole sulla località svizzera.

9.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della combinata di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Prende il via ufficialmente, dunque, l’attesissimo fine settimana sulla pista del Lauberhorn e oggi si parte con il primo appuntamento: la combinata. Si inizierà alle ore 10.30 con la discesa, quindi alle ore 14.00 i protagonisti saranno impegnati nello slalom sulla pista del Männlichen/Jungfrau.

Saranno in palio 100 punti di grandissima importanza in ottica classifica generale e numerosi protagonisti saranno pronti a battagliare per diverse motivazioni. Per i nostri colori vedremo all’opera Dominik Paris che non gareggia dal weekend di Bormio e proverà a fare la differenza in discesa per poi gestire la seconda manche tra i pali stretti. Non andrà sottovalutato Riccardo Tonetti, probabilmente il nostro migliore interprete in combinata.

Il grande favorito, come sempre, sarà il francese Alexis Pinturault, vincitore proprio sulla Stelvio a fine anno. Per il transalpino si tratta di una occasione assolutamente da non perdere per riprendere vigore in classifica, dopo diverse battute a vuoto. Chi ne ha approfittato, oltre a Henrik Kristoffersen, è l’altro norvegese: Aleksander Aamodt Kilde. Dopo lo straordinario secondo posto della combinata di Bormio, lo scandinavo cercherà il bis anche a Wengen. Un altro podio sarebbe una notevole ipoteca verso la Sfera di Cristallo. Cercherà gloria anche lo svizzero Loic Meillard, terzo a Bormio, ma autore di prove al di sotto delle sue possibilità negli ultimi mesi.

La combinata di Wengen, prima prova del fine settimana elvetico, scatterà alle ore 10.30 con la discesa, mentre lo slalom prenderà il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo della prova che premia gli atleti polivalenti.

Foto: sci alpino-dominik paris-fisi pentaphoto