Sci alpino, Coppa del Mondo incertissima: Alexis Pinturault polivalente, Kristoffersen più costante. Kilde e Paris….

Alexis Pinturault 613, Henrik Kristoffersen 611, Aleksander Kilde 551, Dominik Paris 476. Questa è la classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, una situazione equilibratissima al termine della combinata di Wengen ovvero la diciannovesima gara delle 44 in programma in questa stagione. L’addio di Marcel Hirscher ha livellato la situazione e la battaglia per la Sfera di Cristallo si sta rivelando più appassionante e accesa che mai: era da un decennio abbondante che non eravamo abituati a una sfida così vibrante per il prestigioso trionfo. Il francese è balzato al comando della graduatoria grazie al secondo posto ottenuto oggi sul pendio svizzero ma ha soltanto due punti di vantaggio sul diretto avversario norvegese: il testa a testa si sta rivelando decisamente scoppiettante.

Da una parte c’è l’agguerrito transalpino che è un polivalente in grado di fare risultato in tre specialità e di non sfigurare in superG: ha vinto la combinata di Bormio, il gigante di Soelden, lo slalom della Val d’Isere anche se a volte ha dei passaggi a vuoto. Dall’altra c’è il fuoriclasse scandinavo, un prodigio delle prove tecniche che è in testa alla classifica di slalom (primo a Levi, secondo ad Adelboden e a Madonna di Campiglio) ed è secondo in quella di gigante (ha vinto in Alta Badia ed è stato secondo a Beaver Creek). Sulla carta sono loro due i grandi favoriti per la Coppa del Mondo, polivalenza contro costanza di rendimento sembra essere il tema di questa stagione di sci alpino ma attenzione a quello che succede dietro perché potrebbero arrivare delle sorprese.

Aleksander Kilde sta infatti disputando la stagione della vita perché sta facendo punti ovunque: non soltanto nelle prove veloci (secondo a Beaver Creek) ma anche in gigante e in combinata (secondo a Bormio). Questa poliedricità potrebbe premiare il norvegese che se davvero continuasse ad avere questa costanza allora potrebbe essere il classico terzo incomodo per la Sfera di Cristallo. E Dominik Paris? L’azzurro è quarto a 137 punti di distacco dal leader, per sperare davvero nel colpaccio servono dei risultati da urlo nei prossimi dieci giorni: bisogna fare a tutti i costi un triplo podio tra discesa di Wengen, discesa e superG di Kitzbuehel per provare a essere un fattore nella corsa verso il tanto ambito coppone.

Foto: Lapresse