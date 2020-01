LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA: 24 gennaio, Alessia Tornaghi può stupire. In serata Della Monica-Guarise per il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pattinaggio (oggi venerdì 24 gennaio). Si assegnano le medaglie tra le coppie d’artistico, si preannuncia un free program assolutamente da vivere e tutto da gustare con i migliori binomi pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii sembrano lanciatissimi verso la conquista della medaglia d’oro (82.34 dopo lo short program) ma i russi dovranno stare attenti ai possibili rientri dei connazionali Daria Pavliuchenko/Denis Khodykin (74.92) ed Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov (73.50) anche se appaiono molto difficili. I nostri Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, gli azzurri partono da 70.48 punti e possono tentare una mini rimonta nei confronti dei fortissimi russi per mettersi al collo una luccicante medaglia.

La giornata si aprirà con lo short program femminile, sarà una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico con le tre russe chiamate a dominare in lungo e in largo: Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova hanno già ipotecato il monopolio del podio intero mentre la nostra Alessia Tornaghi vuole provare a stupire.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei di pattinaggio (oggi venerdì 24 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla di short program femminile e free program delle coppie. Si inizia alle ore 11.30 con le donne, poi spazio alle coppie a partire dalle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.

