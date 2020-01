LIVE Milan-Torino, Coppa Italia calcio in DIRETTA: in palio la semifinale a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Torino

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino match dei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, chi vincerà tra rossoneri e granata affronterà in semifinale la Juventus, rossoneri determinati a vincere mentre i granata cercano una prestazione convincente.

Il Milan proviene dalla buona vittoria contro il Brescia con gol del redivivo Rebic autore di tre reti nelle ultime due partite, in Coppa Italia invece il passaggio del turno contro la Spal per 3-0 e ora si trova ad affrontare il Torino per conquistare la semifinale contro la Juventus. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Begovic all’esordio, in difesa Conti e Theo Hernandez saranno i terzini. Centrali di difesa Romagnoli e il ballottaggio tra Musacchio e Kjaer. Centrocampo con due tra Bennacer, Krunic e Kessié, esterni di centrocampo con Castillejo a destra e Bonaventura a sinistra. Punte con Rebic a supporto di Piatek, Ibrahimovic e Leao in panchina.

Il Torino proviene dalla pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta per 7-0, che ha portato una feroce contestazione del pubblico nei confronti di Mazzarri e Cairo, a quest’ultimo viene imputato lo scarso ricorso al calcio mercato che ha portato ben pochi rinforzi mentre per l’allenatore del Torino viene chiesto un cambio di modulo. Per quanto riguarda la formazione in porta andrà Sirigu mentre in difesa ci saranno Izzo, N’Koulou e uno tra Djidji, Bremer e Lyanco a formare il trio di centrali difensivi. Esterni Ola Aina e De Silvestri, mediana con Lukic e ballottaggio con Rincon e Meité per l’altro posto da titolare. Attacco con Verdi e Berenguer a supporto di Belotti unica punta, Edera e Millico a disposizione in panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Torino, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.