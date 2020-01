Milan-Torino in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (28 gennaio)

Torna questa settimana la Coppa Italia di calcio 2020, e lo fa con i quarti di finale, che tra le altre sfide propone quella tra il Milan di Zlatan Ibrahimovic ed il Torino, formazione a caccia di riscatto dopo la figuraccia rimediata contro l’Atalanta in campionato, in un match culminato sul 7-0 in favore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Periodo invece fortunato per il Milan, vittorioso negli ultimi quattro incontri disputati, e ormai rilanciato verso le posizioni che portano all’Europa.

La sfida si svolgerà quest’oggi, martedì 28 gennaio 2020, a partire dalle ore 20.45, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, precisamente sul canale Rai Uno, ma anche in streaming, sulla piattaforma gratuita Rai Play, accessibile da pc, smartphone e tablet.

Il programma della partita:

Coppa Italia 2020

Martedì 28 gennaio 2020

Ore 20.45 Milan-Torino

Rai Uno, Rai Play

Le probabili formazioni:

MILAN (4-4-2): Begovic, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo Kessie, Bennacer, Cahlanoglu, Piatek, Leao. All..Stefano Pioli

Loading...

Loading...

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkolou, Djidj, De Silvestri, Rincon Meite, Aina, Verdi Berenguer, Belotti. All. Walter Mazzarri

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse