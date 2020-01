LIVE Juventus-Roma, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Roma

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Roma quarto di finale della Coppa Italia 2019-20, partita secca dove i bianconeri favoriti si trovano di fronte la Roma di Fonseca che ben sta impressionando in questa stagione sportiva.

La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro il Parma nonostante le sofferenze sul finale di gara, i bianconeri di Maurizio Sarri si godono il momento magico di Cristiano Ronaldo che cerca ancora la prima rete in Coppa Italia. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Buffon, nonostante Szczesny spinga per giocare. In difesa Cuadrado e Danilo saranno i terzini, Alex Sandro dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa due tra De Ligt, Bonucci e Rugani. Centrocampo con Pjanic regista con Bentancur e Rabiot mezzali, anche se l’esperimento Bernardeschi a centrocampo potrebbe essere ripetuto. Davanti il tridente Douglas Costa a destra e Cristiano Ronaldo a sinistra a supportare l’unica punta Higuain, dalla panchina Dybala e Ramsey.

Roma che dopo la bella vittoria contro il Genoa si trova di fronte la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia, scelte difficili per Fonseca che oltre il numero elevato di infortunati deve pensare al derby con la Lazio di domenica prossima. Per la formazione in porta andrà Pau Lopez mentre in difesa ci saranno Mancini e Smalling a formare il duo di centrali difensivi anche se Fazio resta in corsa per un posto. Terzini Kolarov a sinistra e Florenzi a destra, Spinazzola dalla panchina. Centrocampo con Diawara e Cristante a costituire la cerniera mediana. Trequarti con Under e Kluivert esterni d’attacco con Pellegrini trequartista a supportare l’unica punta Kalinic, Dzeko invece dovrebbe iniziare dalla panchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.