Juventus-Roma in tv oggi: orario Coppa Italia, programma, streaming, formazioni (22 gennaio)

Oggi mercoledì 22 gennaio si gioca Juventus-Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita da dentro o fuori, in palio un posto nella semifinale da disputare poi contro la vincente di Milan-Torino: si decide tutto in 90 minuti, in caso di parità allora si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente si tireranno i calci di rigore. Si preannuncia grande spettacolo in questa partita assolutamente da non perdere vista anche la grande rivalità tra due squadre: i padroni di casa partiranno comunque con i favori del pronostico ma i giallorossi hanno comunque le carte in regola per cercare il colpaccio.

La Juventus si presenta a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Udinese agli ottavi di finale e aver sconfitto il Parma nell’ultimo turno di campionato, la Roma ha invece liquidato proprio il Parma nel precedente turno a eliminazione diretta mentre in Serie A si è imposta sul campo del Genoa. La capolista, forte di quattro punti di vantaggio sull’Inter, incrocerà la quarta forza del campionato per un match assolutamente da non perdere. I due allenatori punteranno anche sugli effetti di maggior spicco perché vogliono assolutamente farsi strada nella competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Juventus-Roma, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-ROMA, QUARTO DI FINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO:

20.45 Juventus-Roma

JUVENTUS-ROMA, QUARTO DI FINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai Uno.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ROMA, QUARTO DI FINALE COPPA ITALIA:

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Matuidi; Bernardeschi, Bentancur, Emre Can; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

ROMA: Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

Foto: Lapresse