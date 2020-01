LIVE Juventus-Parma 2-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo con una doppietta firma la vittoria dei bianconeri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.50 Pagelle:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 7; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 7, Alex Sandro 6 (21′ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 5, Matuidi 5; Ramsey 6 (59′ Higuain 6); Dybala 6.5 (80′ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 8. All. Sarri 7.

PARMA (4-3-3): Sepe 5; Darmian 4.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 6, Gagliolo 5.5; Kucka 6, Scozzarella 6 (66′ Sprocati 5.5), Hernani 6; Kulusevski 6 (88′ Siligardi s.v.), Inglese 5 (44′ Cornelius 7), Kurtic 6. All. D’Aversa 6.

22.47 Un brutto primo tempo lascia spazio ad una ripresa ricca di emozioni Cristiano Ronaldo particolarmente in forma firma una doppietta che vale il +4 in classifica sull’Inter, Parma che non demerita giocando una partita intensa e andando più volte vicino al pari.

93′ Fine della partita, Juventus-Parma 2-1.

92′ Ronaldo di testa sfiora la tripletta dopo un corner di Douglas Costa.

91′ Ci saranno tre minuti di recupero.

89′ Siligardi prova il tiro da fuori area, pallone parato facilmente dal portiere bianconero.

88′ Esce Kulusevski ed entra Siligardi per il Parma.

86′ Atterrato Douglas Costa da Kurtic ma per l’arbitro non è fallo.

84′ Parma che prova l’assedio finale, pressing alto sulla difesa bianconera.

82′ Parma che alza il baricentro, Juventus in difficoltà.

80′ Fuori Dybala e dentro Douglas Costa per la Juventus.

78′ Hernani prova il tiro da fuori area, conclude debolmente.

76′ Juventus che spinge e prova a chiudere il Parma dentro l’area di rigore.

74′ Bonucci va al tiro da fuori area, il pallone finisce con una deviazione oltre i pali difesi da Sepe.

72′ Ammonito Kurtic per un fallo a centrocampo.

70′ Higuain serve Dybala al limite ma sbaglia completamente il tiro che finisce fuori.

68′ Fuori Scozzarella e dentro Sprocati per il Parma.

66′ Higuain prova il destro da fuori, pallone vicino al secondo palo.

64′ Sarri chiede di alzare il baricentro della squadra per supportare il tridente.

62′ Cristiano Ronaldo punta Darmian che lo ferma duramente ma senza fallo.

60′ Fuori Ramsey e dentro Higuain per la Juventus.

58′ Goooooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldooooooooooooooooooooooo, Dybala mette in mezzo per Cristiano Ronaldo che trova il secondo palo di piatto, Juventus-Parma 2-1.

56′ Cominciano a scaldarsi Douglas Costa e Higuain per la Juventus.

54′ Gooooooooooooooooooool, Corneliusssssssssssssssssss, angolo di Kulusevski che trova la testa di Cornelius che segna sul secondo palo, Juventus-Parma 1-1.

52′ Hernani prova il tiro da fuori area, para facilmente Szczesny.

50′ Tacco di Dybala per Danilo che trova la deviazione di Sepe che manda sul palo!

48′ Danilo dalla sinistra mette in mezzo ma Dybala non riesce a girare verso la porta.

46′ Inizia la ripresa!

21.40 Brutta partita che si sblocca sul finale del primo tempo, il secondo tempo ci aspetta una partita diversa con il Parma che dovrà necessariamente andare alla ricerca del pareggio.

A tra poco per il secondo tempo.

48′ Palo di Ramsey al finire di primo tempo che di piatto trova la base del palo.

46′ Ci saranno tre minuti di recupero.

45′ Entra Cornelius ed esce Inglese per il Parma.

44′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristiano Ronaldoooooooooooooooooooo, il fenomeno portoghese si mette in proprio dalla sinistra rientra e calcia trovando la deviazione decisiva di Darmian che trafigge Sepe, Juventus-Parma 1-0.

43′ Barella per Inglese, problemi muscolari per l’attaccante, si scalda Cornelius.

41′ Kucka prova il tiro da fuori, pallone che finisce altissimo sopra la traversa.

39′ Cristiano Ronaldo per Dybala che da fuori colpisce male il pallone e va oltre la traversa.

37′ I dati riguardanti il possesso palla sono del 70% Juventus e del 30% per il Parma.

35′ Partita che si sta stagnando a centrocampo, Parma che difende bene ma non riesce a superare il centrocampo mentre la Juventus lascia l’area di rigore libera senza riuscire a trovare un riferimento.

33′ Dal punto di vista tecnico non è una bella partita, tanti errori bianconeri e baricentro del Parma molto basso che concede poco e attacco però raramente.

31′ Possesso palla della Juventus che prova con i fraseggi veloci a scardinare la difesa del Parma.

29′ Proteste dalla Juve un pallone deviato dall’arbitro viene lanciato per Dybala davanti al portiere, il direttore di gara inizialmente concede il vantaggio ma poi decide di arrestare il tutto.

27′ Dybala oggi non propriamente in giornata, terzo passaggio sbagliato in questa partita.

25′ Cristiano Ronaldo con una doppia finta fa cadere Gagliolo e va al tiro, Sepe respinge sul primo palo.

23′ Cross di Cuadrado per Matuidi che sul secondo palo non arriva all’impatto con il pallone.

21′ Problemi muscolari per Alex Sandro, dentro Danilo per la Juventus.

19′ Dybala prova a servire Ramasey ma il pallone finisce sul fondo prima dell’intervento del gallese.

17′ Rabiot si riprende a fatica e rientra in campo anche se non in perfette condizioni.

15′ Gagliolo supera Cuadrado sulla fascia ma poi nel recuperare il pallone finisce addosso a Rabiot che finisce a terra.

13′ Cristiano Ronaldo ubriaca di finte Darmian e va al cross, Ramsey di tacco non trova la porta.

11′ Possesso palla prolungato della Juventus ma il Parma è ben messo in campo e non concede spazi.

9′ Ramsey prova la percussione in mezzo ma viene fermato da Hernani senza fallo.

7′ Corner di Dybala per Alex Sandro che tocca la palla ma non inquadra la porta.

5′ Destro di Ronaldo che rientra dalla sinistra, pallone deviato che finisce di poco alto sopra la traversa.

3′ Parma che parte con un baricentro molto basso e aspetta la Juventus.

1′ Inizia la partita!

20.44 Entrano in campo le squadre, tra poco il fischio d’inizio.

20.41 Mancano tre minuti all’ingresso in campo dei giocatori.

20.38 Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato nel maggior numero di partite interne in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto su nove per l’attaccante della Juventus).

20.35 Ecco il video del riscaldamento della Juventus:

20.32 Contando solamente i primi tempi, la Juventus sarebbe ben 12 punti dietro all’Inter nel girone di andata di questo campionato (31 punti v 43) – contando solo le seconde frazioni i bianconeri sono a -10 dalla Lazio con una partita in meno (35 v 45).

20.29 Nella Serie A 2019/20 la Juventus è la squadra che è stata in svantaggio meno minuti (102).

20.26 Il Parma arriva da una sconfitta esterna di campionato, dopo una serie di tre pareggi e due vittorie: l’ultima volta in cui ha perso in trasferta, ha infilato una striscia di due sconfitte di fila: lo scorso ottobre.

20.23 La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25V, 5N) – escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio.

20.20 In tutte le nove occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto – inclusa nel conteggio la stagione 2005/06.

20.17 La Juventus ha segnato in tutte le 24 partite casalinghe contro il Parma in Serie A (60 gol) – quella bianconera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, contro cui i gialloblù non hanno mai mantenuto la porta inviolata.

20.14 Dalla stagione 2011/12 il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25) – in più, sempre contro i bianconeri è arrivata la peggior sconfitta nella storia dei gialloblù nel massimo campionato (0-7 nel novembre 2014).

20.11 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic. All. D’Aversa

20.08 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Parma partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Parma

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Parma match della Serie A Tim 2019-20, match serale del campionato con la Juventus di Sarri che affronta il Parma di D’Aversa e del nuovo acquisto bianconero per giugno Kulusevski.

La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro la Roma (nonostante il brutto infortunio occorso al forte centrale turco Demiral) i bianconeri passano il turno in Coppa Italia con estrema facilità contro l’Udinese, ora si trovano di fronte il Parma squadra che si sta ben comportando in campionato. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Szczesny, nonostante Buffon spinga per giocare. In difesa Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini, Danilo dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa i soli disponibili Bonucci e De Ligt. Centrocampo con Pjanic regista con Matudi e Rabiot mezzali, anche se l’esperimento Bernardeschi a centrocampo è piaciuto. Davanti il tridente Ramsey a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo che oramai sono ufficialmente la coppia titolare con Higuain e Douglas Costa pronti ad entrare durante la partita.

Il Parma che viene dall’ottima vittoria in campionato contro il Lecce e dall’uscita in Coppa Italia per mano della Roma vive un momento altalenante e soprattutto a livello di rosa di una moltitudine di infortuni. Per la formazione in porta andrà Sepe mentre in difesa ci saranno Iacoponi e Bruno Alves a formare il duo di centrali difensivi titolari anche se Dermaku resta in corsa per un posto. Terzini Gaglialo a sinistra e Darmian a destra, Laurini dalla panchina. Centrocampo con Hernani regista e le mezzali saranno Kurtic e Barillà. Attacco con Kucka che sostituisce l’infortunato Gervinho con il prossimo bianconero Kulusevski a supportare Inglese anche se il ballottaggio con Cornelius continua.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Parma, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

