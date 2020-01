Juventus-Parma 2-1, Cristiano Ronaldo segna una doppietta. I bianconeri allungano in testa alla Serie A: +4 sull’Inter

La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la ventesima giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico grazie a una bella doppietta di Cristiano Ronaldo e hanno così rafforzato il primo posto in classifica: i Campioni d’Italia ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter che nel pomeriggio ha pareggiato per 1-1 sul campo del Lecce e sei sulla Lazio che però ha giocato una partita in meno. Il successo casalingo contro i ducali, settimi in classifica e in piena lotta per un posto nella prossima Europa League, ha permesso alla Vecchia Signora di ottenere il massimo vantaggio in questa stagione sulla diretta rivale per lo scudetto.

Maurizio Sarri punta sul 4-3-1-2, privandosi di Higuain in attacco e scegliendo così la coppia composta da Cristiano Ronaldo e Dybala supportata da Ramsey. Le chiavi del centrocampo sono come sempre affidate a Pjanic affiancato da Matuidi e Rabiot, sulle fasce agiscono Cuadrado e Alex Sandro mentre i centrali di difesa sono de Ligt e Bonucci davanti a Szczesny. D’Aversa sostituisce Scozzarella con Grassi rispetto all’ultima partita puntando ancora sul tridente offensivo con Inglese, Kurtic e Kulusevski in un 4-3-3 caratterizzato dalla difesa con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo davanti a Sepe e un centrocampo con Kucka, Scozzarella, Hernani.

I bianconeri iniziano in maniera convinta, manovrano bene ma i ducali non concedono molto spazi. La prima svolta della partita arriva al 21′ quando Alex Sandro deve lasciare il campo per dei problemi muscolari venendo sostituito da Danilo. Le due squadre si fronteggiano a centrocampo senza creare più di tanto, poi al 43′ ci pensa Cristiano Ronaldo a portare in vantaggio la Juventus con una delle sue magie: Matuidi gli offre un pallone, il portoghese rientra sul destro, si accentra, esplode il tiro e la sfera entra in porta dopo una deviazione di Darmian. In pieno recupero Ramsey colpisce il palo sbagliando un succulento rigore in movimento.

I Campioni d’Italia iniziano baldanzosi anche la ripresa e al 51′ Danilo colpisce il palo con un missile dai 20 metri, bravissimo Sepe ad arrivarci con la punta delle mani e a deviare sul legno. Tre minuti più tardi, però, gli ospiti segnano l’inatteso pareggio: corner di Scozzarella e perentoria incornata di Cornelius che spiazza Szczesny. La Juventus reagisce subito al 58′: fuga di Dybala sulla destra, assist perfetto per Cristiano Ronaldo che incrocia perfettamente e segna la personale doppietta. I bianconeri si riportano in vantaggio (2-1) e Sarri decide di inserire Higuain al posto di Ramsey, il Parma non riesce più a reagire e la Vecchia Signora controlla senza particolari problemi nella parte centrale del secondo tempo. Dall’ottantunesimo minuto c’è spazio per Douglas Costa al posto di Dybala), tre minuti più tardi Sprecati tira a colpo sicuro su invito di Kulusevski ma de Ligt è eccellente in copertura e salva il risultato.

Foto: Lapresse