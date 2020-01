VIDEO Juventus-Parma 2-1, Highlights, gol e sintesi: Cristiano Ronaldo decisivo con una doppietta

La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la ventesima giornata della Serie A, i Campioni d’Italia si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino e hanno allungato in testa alla classifica del campionato: ora i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Lazio, dirette avversarie per la conquista dello scudetto. A trascinare la squadra di Maurizio Sarri è stato Cristiano Ronaldo, autore di una spettacolare doppietta: al 43′ si è inventato una magia col destro a rientrare e al 58′ ha concretizzato al meglio l’assist di Dybala dopo che al 54′ era arrivato il momentaneo pareggio di Cornelius con un’incornata su corner di Scozzarella. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Parma 2-1.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-PARMA 2-1:

PRIMO GOL CRISTIANO RONALDO (1-0):

Cristiano Ronaldo does it again Goooolazoooooooooooooooooo Ronaldoooooooooooooooooopic.twitter.com/xv5MqAgMzF — Sheikh Hammad (@RonaldoWesquee) January 19, 2020

GOL CORNELIUS (1-1):

SECONDO GOL CRISTIANO RONALDO (2-1):

Foto: Lapresse