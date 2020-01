LIVE Juventus-Parma, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Kulusevski a supporto di Kurtic e Inglese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.29 Nella Serie A 2019/20 la Juventus è la squadra che è stata in svantaggio meno minuti (102).

20.26 Il Parma arriva da una sconfitta esterna di campionato, dopo una serie di tre pareggi e due vittorie: l’ultima volta in cui ha perso in trasferta, ha infilato una striscia di due sconfitte di fila: lo scorso ottobre.

20.23 La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A (25V, 5N) – escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio.

20.20 In tutte le nove occasioni in cui la Juventus ha vinto almeno 15 delle prime 19 partite di campionato, ha poi vinto lo Scudetto – inclusa nel conteggio la stagione 2005/06.

20.17 La Juventus ha segnato in tutte le 24 partite casalinghe contro il Parma in Serie A (60 gol) – quella bianconera è l’unica squadra, tra quelle affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, contro cui i gialloblù non hanno mai mantenuto la porta inviolata.

20.14 Dalla stagione 2011/12 il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A, solo contro il Milan ha incassato più reti (25) – in più, sempre contro i bianconeri è arrivata la peggior sconfitta nella storia dei gialloblù nel massimo campionato (0-7 nel novembre 2014).

20.11 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic. All. D’Aversa

20.08 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Parma partita della Serie A Tim.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Parma match della Serie A Tim 2019-20, match serale del campionato con la Juventus di Sarri che affronta il Parma di D’Aversa e del nuovo acquisto bianconero per giugno Kulusevski.

La Juventus vive un momento felice dopo la vittoria contro la Roma (nonostante il brutto infortunio occorso al forte centrale turco Demiral) i bianconeri passano il turno in Coppa Italia con estrema facilità contro l’Udinese, ora si trovano di fronte il Parma squadra che si sta ben comportando in campionato. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Szczesny, nonostante Buffon spinga per giocare. In difesa Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini, Danilo dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa i soli disponibili Bonucci e De Ligt. Centrocampo con Pjanic regista con Matudi e Rabiot mezzali, anche se l’esperimento Bernardeschi a centrocampo è piaciuto. Davanti il tridente Ramsey a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo che oramai sono ufficialmente la coppia titolare con Higuain e Douglas Costa pronti ad entrare durante la partita.

Il Parma che viene dall’ottima vittoria in campionato contro il Lecce e dall’uscita in Coppa Italia per mano della Roma vive un momento altalenante e soprattutto a livello di rosa di una moltitudine di infortuni. Per la formazione in porta andrà Sepe mentre in difesa ci saranno Iacoponi e Bruno Alves a formare il duo di centrali difensivi titolari anche se Dermaku resta in corsa per un posto. Terzini Gaglialo a sinistra e Darmian a destra, Laurini dalla panchina. Centrocampo con Hernani regista e le mezzali saranno Kurtic e Barillà. Attacco con Kucka che sostituisce l’infortunato Gervinho con il prossimo bianconero Kulusevski a supportare Inglese anche se il ballottaggio con Cornelius continua.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Parma, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.